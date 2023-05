Sin "signos de violencia" en el cuerpo de la joven hallada muerta en La Plata

Una joven fue encontrada muerta en un departamento ubicado en la calle 24 entre 44 y 45, en La Plata / Foto: Archivo.

Ruidos y olores La vecina del edificio donde fue encontrada muerta la jóven reveló que durante el fin de semana escuchó muchos ruidos y sintió un fuerte olor a marihuana que provenía del departamento donde fue encontrada la joven sin vida.



"Estuvieron consumiendo drogas, con la música alta, pero no hubo una fiesta clandestina, como se dijo, porque si no los vecinos nos hubiésemos dado cuenta", afirmó la vecina en diálogo con la prensa.



La mujer contó que ella misma dio aviso al consorcio por el constante olor a marihuana y agregó que "fue lo único" que le "llamó la atención", tras lo cual negó que se hubieran escuchado gritos o pedidos de auxilio.



"Si los hubiera escuchado habría llamado a la Policía", aseveró.

La joven de 22 años hallada muerta el martes en un departamento de la ciudad de La Plata, según los resultados de la autopsia, informaron este mediodía fuentes policiales."A partir de la autopsia realizada pudo determinarse que el cuerpo no posee ningún tipo de violencia y que el deceso se produce a raíz de una insuficiencia cardíaca", indicó ese examen, mientras se esperan ahora los resultados de los "análisis toxicológicos".La joven hallada sin vida en el departamento B del primer piso del predio ubicado en la calle 24 entre 44 y 45, en el barrio de La Loma,, una estudiante de 22 años, de acuerdo a la información policial, que corrigió los datos brindados inicialmente.Efectivos del Comando de Patrullas y médicos del SAME concurrieron al lugar tras un llamado al 911, y en el departamento encontraron a tres hombres, quienes relataron que durante la nochecomo marihuana y cocaína y posteriormente se quedaron a dormir, aunque no precisaron en qué momento la joven quedó tendida en el piso.Loscomo Pedro Antonio Berutti, argentino, soltero, de 31 años, domiciliado en La Plata; Mateo Chávez Castaño, colombiano, soltero, de 30 años, radicado en City Bell y Leandro Sebastián Zuñiga, argentino, soltero, de 24 años, domiciliado en Berisso.Por su parte, la policía científica incautó los teléfonos celulares de los hombres, un frasco con sustancia vegetal símil a marihuana, cortes de envoltorios de nylony una balanza de precisión, según las fuentes.La causa, en la UFI 5 de La Plata, quedó caratulada como "averiguación causales de muerte".