Argentina planteó pagar los acuerdos en reales para cuidar la salida de dólares

"Lo que se hizo ayer (este martes) fue realmente una reunión de trabajo con el principal socio comercial de la Argentina que es Brasil. Fue una reunión de trabajo durante cuatro horas donde se hizo hincapié en la cuestión comercial"

Sobre la creación de una moneda común en el Mercosur

"Sería muy bueno tener una moneda común porque nos evitaría todo el estrés que tiene Argentina con el tema de los dólares"

Respaldo ante el FMI

"Para nosotros lo que dijo Lula sobre el apoyo hacia la Argentina en el FMI es muy importante. Muestra el compromiso que tiene Brasil con Argentina"

El canciller Santiago Cafiero afirmó este miércoles que,, la Argentina planteó "un mecanismo para pagar en reales" el intercambio comercial entre ambos países, y señaló que se acordó "continuar trabajando este tema de forma conjunta" entre los ministerios de Economía de ambos países."Lo que se hizo ayer (este martes) fue realmente una reunión de trabajo conHubo una receptividad plena por parte del Gobierno brasileño", sostuvo Cafiero en declaraciones formuladas este miércoles a Radio 10.Sobre el encuentro del que también participaron los ministros de Economía de ambos países, Sergio Massa y Fernando Haddad, el canciller indicó que la"Hoy la Argentina está con escasez de dólares producto de la sequía y del endeudamiento criminal del macrismo, pero la coyuntura es ésta: no venimos a comentar la realidad sino que necesitamos resolverlo para que no se paren las plantas industriales nacionales", graficó.En ese contexto,"Ese sería un mecanismo que ahora están trabajando los equipos de los Ministerios de Economía de ambos países; es un mecanismo que es igual al de importaciones, pero en base a reales y no dólares".Cafiero señaló que si bien ese tema "siempre está", sin embargo en el encuentro del pasado martes en Brasilia "no se trató"."Sería muy bueno tener una moneda común porque nos evitaría todo el estrés que tiene Argentina con el tema de los dólares", aseveró el canciller en la entrevista que concedió este martes.Por otra parte,"A pesar de todas estas dificultades, los números de crecimiento y generación de empleo demuestra que el modelo productivo siempre es superior y más beneficioso para la gente que ese modelo de especulación financiera y extractivista que propone el macrismo", apuntó.Desde Brasilia, Cafiero contó que durante la reunión "Sobre la próxima cumbre de presidentes sudamericanos que se desarrollará el 30 de mayo en Brasil, Cafiero dijo: "Vamos a participar con el resto de los países para trabajar en la recreación ese mecanismo de integración que es fundamental para Sudamérica porque tenemos todo lo que el mundo necesita, pero tenemos que tener la fortaleza política para decidir nosotros el encadenamiento productivo que le damos a nuestros recursos y el valor agregado".El jefe de Gabinete de Ministros, Agustín Rossi, destacó hoy el "compromiso" de Brasil para respaldar a la Argentina ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), al evaluar la visita realizada por el presidente Alberto Fernández a Brasilia para discutir con su par del país vecino, Luiz Inácio Lula da Silva, una salida financiera para permitir agilizar las ventas brasileñas a la Argentina sin el uso de dólares., dijo Rossi a Télam en Brasilia, antes de regresar hoy al país junto con el presidente Fernández.Más tarde, cerca del mediodía, el jefe de Gabinete utilizó la red social Twitter para dar a conocer sus impresiones sobre el encuentro celebrado entre los mandatarios.y, hoy, con el gobierno de Lula también lo hace el compromiso de fortalecer la Patria Grande. En Brasilia, seguimos estrechando lazos entre nuestros países en el marco de una visita muy fructífera", destacó.Respecto del contenido de lo trabajado en el encuentro bilateral, Rossi comentó que se acordó "profundizar la relación bilateral a través del fomento de exportaciones de empresas brasileñas en Argentina y del apoyo de Brasil a nuestro gobierno en las negociaciones en el marco del acuerdo con el FMI".Además señaló que en los próximos días"Se trata de una visita muy exitosa en la que Brasil volvió a manifestar su compromiso de respaldar a nuestro país. El apoyo del gobierno de Lula en relación al acuerdo con el Fondo es, sin dudas, clave. La coyuntura en la que se negoció ese acuerdo cambió y debemos dialogar para garantizar mejores condiciones para la Argentina. Hacerlo de la mano de Brasil es fundamental", añadió el funcionario.que sirven para garantizar "la soberanía económica" y "la consolidación de proyectos políticos que prioricen las relaciones regionales y fortalezcan el Mercosur".El presidente Lula dijo -en una declaración conjunta en la noche del martes en el Palacio de la Alvorada- que su gobierno accionará ante el FMI "para que le saque el cuchillo de la garganta" a la Argentina, en relación a la renegociación del acuerdo con el organismo.En ese marco,, en referencia al acuerdo hecho en 2018 por gobierno de Mauricio Macri, que recibió un financiamiento de casi 53 mil millones de dólares por parte del fondo, en la mayor transacción de la historia del organismo.Rossi afirmó quecon garantías en caso de restricción de divisas del Banco Central.El mecanismo permitirá a los exportadores venderle a la Argentina y tener garantías de cobro., destacó Rossi.El Nuevo Banco de Desarrollo con sede en Shangai está presidido por la exmandataria Dilma Rousseff, quien planteó para mayo una reunión de gobernadores de la entidad para definir si se elimina un artículo que pueda despejar el camino para que Brasil pueda recibir garantías financieras para respaldar sus exportaciones a la Argentina."Esto generaría efectos win-win en los dos países porque empresas brasileñas podrían aumentar el nivel de exportaciones y por el lado de las empresas argentinas tendrían una vía rápida que es la vía que surge que no tienen que depender de la cantidad de dólares del Banco Central", aseguró Rossi.