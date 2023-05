Un palestino murió en Gaza por los ataques israelíes antes del anuncio de una tregua

Ataques israelíes matan a un palestino en Gaza antes de anuncio de tregua VER VIDEO

Entre los objetivos figuraron un campamento de entrenamiento, una base que contenía un centro de fabricación de armas, una planta de producción de cemento, una base de comandos navales de Hamas y un túnel usado por el grupo en el sur de Gaza

El fallecido es un hombre de 58 años. / Foto: AFP

La nueva escalada de violencia se desencadenó tras el deceso de Khader Adnan, un responsable de Yihad Islámica que se encontraba en huelga de hambre desde el 5 de febrero en una cárcel de la ciudad central israelí de Ramla

Khader Adnan murió en la cárcel después de hacer una huelga de hambre durante 85 días. Foto: AFP.

por ataques de Israel contra lapoco antes de anunciarse una tregua a hostilidades desatadas por el fallecimiento de un prisionero palestino que llevaba 85 días en huelga de hambre en una cárcel israelí.El Ministerio de Salud del territorio costero palestino gobernado por el movimiento islamista Hamas identificó al muerto como un hombre de 58 años y dijo que los cinco heridos tenían lesiones de diversa consideración.y Yihad Islámica, el grupo también islamista al que estaba afiliado el palestino muerto en una cárcel de Israel por inanición voluntaria.Entre los objetivos figuraron un campamento de entrenamiento, una base que contenía un centro de fabricación de armas, una planta de producción de cemento, una base de comandos navales de Hamas y un túnel usado por el grupo en el sur de Gaza, dijo., afrmó Hagari, informó el diario israelí The Times of Israel.Luego agregó que las milicias palestinas lanzaron 104 proyectiles desde Gaza y que el sistema antiaéreo "Cúpula de Hierro" interceptó un total de 24, lo que supone un 90% de los que iban dirigidos a zonas pobladas de Israel.Otros 48 cayeron en espacios abiertos, 14 impactaron en Gaza sin lograr salir del territorio y 11 cayeron en el mar Mediterráneo.Hagari subrayó que el Ejército investigaba las circunstancias que provocaron que dos proyectiles impactaran en zonas pobladas, incluido uno que cayó en una zona de obras en la ciudad sureña de Sderot, que se saldó con tres personas heridas, una de gravedad., que contó con mediación de Naciones Unidas y los gobiernos de Qatar y Egipto.La nueva escalada de violencia se desencadenó tras el deceso de Khader Adnan, un responsable de Yihad Islámica que se encontraba en huelga de hambre desde el 5 de febrero en una cárcel de la ciudad central israelí de Ramla.Tanto Hamas como una fuente de seguridad de Egipto, que suele ejercer de mediador entre ambas partes, señalaron el inicio de una tregua este miércoles por la mañana. Israel no confirmó de inmediato el acuerdo."Hemos conseguido establecer una tregua y las dos partes respondieron a ella a partir de esta mañana de miércoles", dijo una fuente de seguridad egipcia bajo anonimato a la agencia de noticias AFP.Qatar y la ONU también intervinieron para cerrar este cese de hostilidades, iniciado a las 4 (23 del martes, hora Argentina) declararon fuentes de la Yihad Islámica y de Hamas., dijo Tariq Salmi, portavoz de la Yihad Islámica, en un comunicado.El líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en tanto, subrayó en un comunicado "la necesidad de devolver el cuerpo del mártir Khader Adnan a su familia".Originario de Cisjordania, los otros territorios palestinos, Adnan inició una huelga de hambre al ser encarcelado el 5 de febrero y se convirtió en el primer palestino en morir por esta protesta, según el Club de Prisioneros Palestinos.Había sido inculpado por su implicación en la Yihad Islámica y por discursos en apoyo a una "organización hostil", dijo un responsable israelí bajo anonimato, quien señaló que un tribunal militar había rechazado su liberación.Encarcelado en numerosas ocasiones, Adnan había protagonizado varias huelgas de hambre que lo convirtieron en un símbolo para los palestinos.En agosto de 2022, tres días de enfrentamientos entre Israel y la Yihad Islámica causaron la muerte de 49 palestinos, entre ellos 12 integrantes de esta organización y al menos 19 niños, según la ONU.