Especialistas en comunicación pidieron actualizar la Ley de Medios para evitar la "concentración"

Foto: Raúl Ferrari.

Académicos, periodistas y dirigentes políticos destacaron la importancia de debatir sobre comunicación política en un contexto donde "proliferan los discursos negacionistas" y señalaron que la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual debería ser actualizada en cuestiones como "la concentación de medios" y la "precarización de los trabajadores", durante un ciclo de charlas organizado por la Asociación Madres de Plaza de Mayo.Los aspectos regulatorios de la comunicación y las telecomunicaciones fueron los temas centrales de este martes durante el ciclo de charlas titulado", organizado por la Asociación Madres de Plaza de Mayo y por la radio AM530.Allí, la diputada nacional por el Frente de Todos (FdT) Florencia Lampreabe valoró como "necesario" el espacio para debatir sobre comunicación política "en estos momentos donde proliferan los discursos negacionistas" en los medios y también "en los discursos políticos, no solo de los libertarios sino de la coalición opositora".En la actividad que comenzó a las 18.30 en el auditorio Juana Azurduy de la Casa de las Madres de Plaza de Mayo del barrio porteño de Congreso, Lampreabe aseguró que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada en 2009 "fue amputada por la mafia judicial que tiene trabados los capítulos que son antimonopólicos".Y abogó por dar una discusión sobre la comunicación y las telecomunicaciones dentro de un proyecto general porque "ningún proyecto de país puede obviar un debate por la comunicación".Por su parte, la directora de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, Larissa Kejval, afirmó que durante el Gobierno de Mauricio Macri "hubo una regresión de derechos en materia de regulación" además de "un fuerte disciplinamiento político y social" donde desde el gobierno macrista "salieron con todo, generaron carpetazos y percecusión a compañeros" trabajadores de los medios.Kejval señaló que en la actualidad "no bastaría solo restituir la ley (26.522)" de Servicios de Comunicación Audiovisual tal como se sancionó sino que "habría que reconstruir la centralidad del debate recurriendo a nuevas estrategias".También advirtió que en este debate actualizado se debería tomar en cuenta nuevamente la "concentración de medios, que es la madre de todas las batallas" y hablar de como esto repercute en la "precarización de los trabajadores de prensa y el pluriempleo".En el mismo sentido, el doctor en Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) Martín González Frígoli afirmó que discutir de política y comunicación "tiene que estar dentro de un plan de gobierno, como dijo recientemente (la vicepresidenta) Cristina Fernández, porque tiene que ver con lo simbólico"."Es una batalla cultural para seguir dando", aseguró González Frígoli y agregó que "la disputa es la militancia en espacios de debate comunicacional como este para pensar lo digital como un territorio más", dentro de un proyecto general de gobierno.La subdirectora de Medios Comunitarios y Pluralidad de Voces del Enacom, María Sucarrat, recordó que los medios comunitarios fueron "quienes durante la pandemia permitieron dar clases, por ejemplo, mediante la radio del pueblo" y en ese sentido enfatizó que es "necesaria una dirección nacional" que se encargue de fomentar y solventar los medios de comunicación comunitarios y de pueblos indígenas.El referente de la Coalición por una Comunicación Democrática, Luis Lazzaro, consideró que la "desregulación" que se implementó sobre la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, con el DNU 267 firmado en 2015 por el entonces presidente Mauricio Macri, "inauguró una verdadera mafia del poder que impide al Estado gestionar en función de los intereses de la mayoría", en cuanto a derecho a la información y comunicación política."Tenemos un gran camino por delante y la necesidad de encontrar espacios de debate donde las ideas y no el marketing sectorial sean lo que orienten la discusión", enfatizó.Al inicio del encuentro se realizó la presentación de la Revista Relato, de Uruguay, a cargo del periodista Fabian Cardoso.Luego la moderadora, la docente e investigadora de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) Susana Martins, adelantó que la propuesta a los oradores fue remontarse a la discusión parlamentaria y posterior sanción de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, para desde allí hacer "un recorrido histórico" que se detenga en "su desmantelamiento con los decretos de Macri" hasta llegar finalmente "al estado actual de la regulación y las perspectivas futuras".Luego de la introducción, los oradores principales hicieron cada uno a su turno un breve "estado de situación" sobre los aspectos regulatorios de la comunicación y las telecomunicaciones y luego de las intervenciones se abrió el panel a las preguntas del público, donde se profundizaron varios de los aspectos abordados por los especialistas invitados.El ciclo "Comunicación, Política y Tecnología: ¿el huevo de la serpiente?" seguirá a lo largo de varias semanas para concentrarse en problemáticas de mucha actualidad como las narrativas que promueven la violencia y la deshumanización, el fenómeno del discurso del odio, la proliferación de las noticias falsas y las derivaciones de la Inteligencia Artificial (IA).Quienes estén interesados en asistir a las charlas, que son gratuitas y abiertas, deben inscribirse simplemente enviando un mail a