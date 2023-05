Brasil mantuvo la balanza comercial favorable con Argentina en 19 de los últimos 30 años

La industria automotriz y la metalmecánica fueron las más perjudicadas por las importaciones brasileñas en los últimos 30 años.

"La evolución histórica, según datos del Indec, indica que, en el período mencionado, las exportaciones brasileñas volcaron la balanza comercial a favor de ese país durante tres años del gobierno del ex presidente Carlos Menem (1992, 1993 y 1994), como así también entre 2003 y 2015, cuando ejercieron la primera magistratura Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, en sus respectivos períodos"

con una incidencia determinante en sectores como autos, aglomerados de hierro, fuel oil, energía eléctrica y tractores.La evolución histórica, según datos del Indec, indica que, en el período mencionado, las exportaciones brasileñas volcaron la balanza comercial a favor de ese paísen sus respectivos períodos.El saldo negativo de la balanza comercial argentinaLa peor performancelo que representó una balanza comercial negativa de US$ 8.662 millones.En números concretoscon una curva creciente (en línea con las exportaciones argentinas) entre 2002 y 2008.De todas formas, el récord de importaciones de Brasilcifra que declinó hasta la actualidad, particularmente en el 2020 por los efectos de la pandemia (US$ 8.685 millones).Un informe del Observatorio de Complejidad Económica (OEC) señala que entre 1995 y 2021Este escenario refleja, en números,y, consecuentemente, la permanentepara sostener la actividad industrial local.Con el objetivo de dinamizar el intercambio comercial entre ambos países, el presidente Alberto Fernández, junto al ministro de Economía, Sergio Massa, y su equipo económico,De hecho, el viceministro de Economía brasileño, Gabriel Galípolo,y así mantener el flujo del comercio bilateral entre los dos principales socios del Mercosur."Estamos proponiendo la creación de una financiación a las empresas brasileñas que venden a la Argentinadijo Galípolo, coautor del proyecto, con el ministro de Economía, Fernando Haddad, para crear una moneda común de comercio exterior sudamericana llamada "Sur".Por su lado, Galípolo explicó queGalípolo recordó quedurante los gobiernos de Michel Temer y de Jair Bolsonaro, lo cual permitió el avance de China como principal vendedor de los argentinos."En los últimos cinco años, debido a la falta de mecanismos de Brasil para financiar las exportaciones brasileñas y las importaciones argentinas,, que ha estado proporcionando mecanismos de financiación en medios alternativos de pago, como swap, o dando crédito al exportador", dijo el funcionario a la cadena de noticias GloboNews.Galípolo destacó que para Brasil es un mercado exportador diferenciadoy subrayó que la necesidad de esta línea de crédito se agrava este año debido a una sequía en Argentina, que redujo las exportaciones en un 40%, una pérdida de alrededor de US$ 17.000 millones.Pero para Brasil tenemos 210 empresas que comercian con el país, principalmente en valores industriales, con más valor agregado", dijo el funcionario.