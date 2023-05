Grabois criticó a Larreta: "Esa infame costumbre de hacer demagogia atacando a los pobres"

Juan Grabois: "El problema que tenemos en Argentina es la concentración económica". //foto prensa

El precandidato a presidente del Frente de Todos y dirigente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, consideró "demagogia" la decisión que tomó este martes el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de sumar nuevos requisitos para recibir ayuda social en la ciudad y afirmó que "el problema que tenemos en Argentina es la concentración económica"."Esa infame costumbre de hacer demagogia atacando a los pobres: capítulo Rodríguez Larreta", escribió Grabois en sus redes sociales junto a un video donde explica elresponde a Larreta, quien este martes lanzó una propuesta para modificar los requisitos del programa Ciudadanía Porteña."Se sube así a las campañas que hay últimamente para plantear que el problema de la Argentina es que hay muchos planes sociales, que se gasta mucho en los negros, en los pobres, en los vagos. Te está mintiendo", marcó el dirigente del Frente Patria Grande y añadió: "", detalló Grabois y destacó que "se supone que tienen plenos derechos pero la mitad está rozando la línea de pobreza"., que son casi la misma cantidad que los registrados", señaló e indicó que "muchos son empleados informales".Al respecto, planteó que "y agregó "se necesita un seguro de contingencias judiciales para que las PyMEs no tengan miedo de tener empleados en blanco"."Hay otro universo que son los que llamamoslos que se inventaron su propio trabajo porque el sistema los excluyó" continuó el dirigente social y subrayó que "los desocupados son pocos en todo el país. El resto de la gente trabaja, como puede,En esa línea, remarcó: ". ¿De verdad ese es el problema que tenemos en el país?, ¿no será que tenemos aY agregó como propuesta que "a todos los trabajadores cuyos ingresos no le alcancen para vivir hay que garantizarles un ingreso social complementario, refuerzo de ingresos o salario básico universal"."No te dejes engañar, el problema no es una sociedad solidaria, el problema es que está dejando de serlo", completó.Rodríguez Larreta anunció este martes que la ciudad de Buenos Aires decidió sumar dos nuevos requisitos a quienes perciben el plan de ayuda social llamado "Ciudadanía porteña", que consistirán en la realización de unaque reciban para seguir percibiendo el beneficio.