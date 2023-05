Filmus visitó el stand que Ciencia y Tecnología comparte con Télam en la Feria del Libro

Foto: Alfredo Luna.

El ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, destacó que el stand que esa cartera comparte con la agencia Télam en la Feria del Libro "pone a disposición de todos los visitantes la producción cultural y educativa" que produce el Estado y reflexionó que en el futuro, quienes "queden al margen de la educación", van a encontrarse por fuera de "cualquier forma de integración"., remarcó Filmus sobre el stand 602 que las carteras de Ciencia y Tecnología, de Educación y de Cultura comparten con Télam en el Pabellón Azul, en la 47° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, ubicado en el predio porteño de La Rural.Allí el ministro ponderó a la Feria del Libro como "una forma indispensable" para "poner al alcance de todos" los logros del Estado, por el lugar -explicó- que ocupa en la "tradición cultural" argentina., puntualizó sobre el trabajo de su cartera.El ministro sostuvo que existe el derecho "al acceso a la educación, a la cultura, a la ciencia y tecnología" y que entonces, dijo, "tiene que haber un Estado que los garantice porque el mercado no distribuye de manera igualitaria".Sobre esa cuestión, apuntó contra los referentes libertarios que plantean "que el Estado no invierta en educación" ni "que los chicos vayan a la escuela", y contrapuso que lo que "distinguió a Argentina sobre América Latina" fue "tener educación de calidad muy temprana"., analizó.Al llegar,, donde probó el uso de una inteligencia artificial generativa que a partir del ingreso de parámetros del usuario genera imágenes, textos, o audios."Los chicos tienen la posibilidad de practicar acá cómo ingresar a los programas de inteligencia artificial, hacerles preguntas y que conteste", explicó sobre una de las actividades que más atracción genera en el stand 602.Consultado sobre el impacto de la innovación tecnológica en la sociedad, Filmus reflexionó que "traen miedo porque se avanza sobre lo desconocido" pero volvió a reivindicar el rol del Estado, que, dijo, "garantice que esas nuevas tecnologías sirvan para la integración y no para la exclusión"., conjeturó.Además, resaltó los espacios para "la nanotecnología", el de "biotecnología" y otro de "lectura donde se juntan escritores que unifican la mirada literaria con la mirada científica".También estimó que como ocurrió