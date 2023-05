Primer encuentro del sector de videojuegos con autoridades y referentes de la industria

Participaron el ministro de Cultura, Tristán Bauer; el director de la OEI Argentina, Luis Scasso; la secretaria de Desarrollo Industrial, Lucrecia Cardoso, entre otros / Foto: TW.

Rondas Sectoriales - Sector Videojuegos👾



Compartimos ideas junto a representantes de los distintos sectores propuestas para el crecimiento de la Industria Argentina.



Seguiremos promoviendo espacios de debate para

encontrar soluciones a los problemas estructurales del país🇦🇷 pic.twitter.com/U5EU2wn92m — Lucrecia Cardoso (@mlucrecardoso) April 27, 2023

La industria de videojuegos en Argentina

Sobre el evento

El, junto a referentes de la, se reunieron este martes con cámaras, asociaciones, trabajadores y especialistas del sector de videojuegos, en el marco del primer encuentro destinado a impulsar las industrias creativas y culturales.El evento realizado en el espacio cultural de la OEI en Argentina tiene como objetivo fortalecer la articulación y el diálogo entre los sectores públicos y privados, potenciar intercambio con mercados internacionales, y analizar la situación de cada sector que integra las"Estamos construyendo un futuro, que inevitablemente va a llegar, al potenciar videojuegos. Construimos en conjunto ese gran complejo exportador que es la Economía del Conocimiento, el tercer complejo exportador de la Argentina", señaló la secretaria de Desarrollo Industrial, Lucrecia Cardoso, tras mencionar que en el 2022 la industria generó 7.864 millones de dólares.Por su parte, el, sostuvo: "Esto implica, no sólo, una responsabilidad sino también implica la capacidad de tener una mirada que a veces es estrecha y que a veces es más amplia".En este sentido, la industria de videojuegos en Argentina está conformada por múltiples disciplinas, que resultan estratégicas en términos de innovación, transmisión de tecnología y oficios sostenibles, además, ofrece contenidos en todas las plataformas y formatos aplicados a la educación, salud, recursos humanos y publicidad, entre otros.Asimismo, es el tercer país de consumo latinoamericano de videojuegos y uno de los más valorados por la experiencia, innovación y creatividad en el desarrollo.En el primer encuentro, además del ministro Bauer, participaron Lucrecia Cardoso, secretaria de Desarrollo Cultural; Ariela Peretti, directora Nacional de Integración Federal y Cooperación Internacional; y Ariel Direse, director nacional de Innovación Cultural.En representación de OEI Argentina, estuvo junto al director, la coordinadora de Cooperación e Innovación, Sandra Rodriguez, y dos especialistas internacionales: Marcos García Cristóbal, ex director de Media Lab Prado, y Jeff Cardenas, COO de Dreams Uncorporated.Por último, por parte de referentes del sector, asistieron Florencia Fole, Ezequiel Heyn y Miguel Martin de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentinos (ADVA); Mishka Palacios De Caro y Bernardo Mallaina de la Fundación Argentina de Videojuegos (FUNDAV); María Clara Esnaola y Valeria Colombo de Women in Games.