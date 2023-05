Peña prometió "previsibilidad" y califcó las protestas antifraude de "anarquistas"

El mandatario electo brindó este martes una conferencia de prensa. Foto. Pablo Añeli

Foto. Pablo Añeli

Foto. Pablo Añeli

Foto. Pablo Añeli

Las protestas motorizadas por Payo Cubas ocurrieron en Asunción y otras cudades. Foto. Pablo Añeli

Foto. Pablo Añeli

El presidente electo de Paraguay, Santiago Peña, prometió este martes que su gobierno tendrá “previsibilidad”, reclamó “una transición suave” de parte de la actual administración y calificó como “anarquistas” las protestas por presunto fraude electoral que impulsa el excandidato presidencial Paraguayo “Payo” Cubas, que quedó tercero en los comicios del domingo., con la mira puesta en una gestión destinada a la, más allá de las ideologías de los demás gobiernos.El economista, que asumirá el 15 de agosto, hizo una introducción en la que aclaró que no se apurará en nombrar futuros colaboradores, porquebase a los votos obtenidos por el oficialismo en sus ciudades-, la pericia profesional para cada caso y la identidad partidaria.en reclamo de un presunto fraude electoral, pero cuando, ya que este martes por la mañana los micros de media distancia no pudieron salir a causa de los ataques que habían recibido en lugares alejados y sin seguridad.Ante una pregunta de Télam acerca de si encontraba similitudes en estas denuncias de fraude electoral con las de Donald Trump en Estados Unidos y Jair Bolsonaro en Brasil, evitó mencionar a ambos expresidentes, pero dijo queAñadió que uno de sus “mayores temores” antes de las elecciones era que podrían surgir esas denuncias, ante la gran diferencia de votos que obtuvo (15 puntos porcentuales por sobre el segundo candidato, Efraín Alegre), porque en su "fuero interno" sabía que iba a ganar por un ancho margen., enfatizó.Respecto de la relación con la región,, rotas en 2019, y descartó que esa gestión no le permita reclamar por “respeto a los derechos humanos y libertad política” en el país caribeño.Se mostró también, sólo por un sentido político, económico y social para beneficio de todos nuestros países”, dijo, y manifestó en ese sentido todo su apoyo al Mercosur y su vinculación con la Unión Europea.y en ese sentido habló de algunas falencias que empeoraron durante el actual gobierno.. Para ello trabajaremos de manera seria y responsable. Queremos saber cuál es la situación fiscal, cómo se encuentran las empresas públicas y así trabajar en la ley más importante del país, que es el Presupuesto General de la Nación”, destacó.En medio de un clima lluvioso y destemplado, las calles de la capital fueron retomando de a poco su actividad de día hábil, aunque el clima de tensión continua y ni siquiera las autoridades pueden predecir hasta dónde llegarán las protestas.De hecho,enfatizó.Ustedes los periodistas son unos tibios. Están ahí en vez de ir a cubrir lo que está pasando en el Tribunal Superior de Justicia Electoral", expresó.Anoche a última hora los excandidatos Alegre (Concertación) y Euclides Acevedo (Nueva República) se sumaron a la preocupación por la eventualidad de que haya habido fraude y, a título personal, no partidario, reclamaron la auditoría del 10% de las urnas electrónicas con la presencia de una consultora internacional.En tanto, Carlos María Ljubetic, asesor técnico del TSJE, aseguró que el juzgamiento preliminar de actas se está realizando en 10 tribunales electorales y que ello implica la apertura del sobre número 2, perteneciente al Tribunal Electoral, cuyos expedientes se revisan frente a los apoderados presentes."Desmentimos que no se deja entrar a los apoderados", acotó, y añadió que los expedientes se pueden comparar con el acta que imprimió la máquina de votación el día de los comicios el domingo, y con el acta del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP)."Igual, si un apoderado tiene interés puede entrar en la web y mirar si coincide con el facsímil del certificado 3. Si algún asesor, algún apoderado tiene duda con respecto al resultado de las actas, puede pedir la apertura del sobre N°3, que está en poder de los jueces electorales y puede comparar nuevamente con los resultados", prosiguió.