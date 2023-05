Reflexiones de la vida diaria: "La ley y el desorden – Capítulo 1"

La ley y el desorden – Capítulo 1

Leyes del comportamiento en el cine y el teatro

El mundo está lleno de leyes escritas. Hay códigos civiles, penales, comerciales, códigos de Hamurabi, códigos que no se rompen entre jugadores, códigos Da Vinci y códigos de seguridad para la tarjeta de débito y crédito. Y a pesar de que sobran los códigos, hay gente que no tiene códigos. Por eso existen las leyes, a montones: leyes laborales, leyes comerciales, leyes morales, leyes de tránsito y hasta la ley del embudo.Sin embargo, con tanto código y tanta ley, el orden no está asegurado. Y no hablo del orden de la represión, las Táser y la s eñora que bebe alcohol. No. Hablo del orden entre nosotros, los seres humanos, que parece que para convivir necesitamos nuevas leyes. Por eso voy a elevar al Congreso de la Nación, los siguientes proyectos de ley.➤Hasta que el 50% de la capacidad de la sala, no esté colmada, ningún espectador, - NINGUNO -, se puede sentar en el asiento de al lado del otro, debiendo dejar al menos una butaca como espacio de separación. Si así no lo hiciere, el apoyabrazos pertenece a quien estaba sentado primero.➤En las mismas condiciones, es decir, cuando sobra lugar en la sala, ningún espectador podrá sentarse justo delante de uno que ya está sentado. Y mucho menos si es más alto que el que está sentado en la fila posterior. Si así lo hiciere, el perpetrador no podrá quejarse por las patadas en el respaldo que reciba de parte de quien ya estaba ubicado. Y si se tratase de una película apta para todo público dedicada al público infantil, tampoco podrá quejarse si el niño le tira del pelo, le pega chicles en la nuca o simplemente apoya el helado semiderretido en el sobretodo.➤En épocas invernales, el sobretodo o la campera te la tenés que sacar antes de ingresar a la sala, o antes de entrar a la fila de asientos, no pudiendo sacártelo si llegaste cuando la luz está apagada.➤Si cualquiera de tus vecinos de butaca se dedica a la masticación de pochoclos, nachos o choripanes y hace ruido estentóreo, e incluso si habla durante la función, tenés derecho a pedir un pancho gratis e incrustárselo en el orificio bucal.➤Leyes de comportamiento en el banco y/o institución financiera:➤Por cada 15 minutos de cola que te tenés que comer para pagar una miserable cuenta de 2000 pesos de algún servicio, te tienen que descontar el 50%➤Si estás en la cola del banco, para lo que sea, sos Cliente del banco. Si estás en otro banco, sos cliente de otro banco. Pero si estás, sos. Basta de colas para cliente del banco, sobre todo cuando hay un solo cajero para todos.➤Se elimina el sistema de turnos por letras y números. La atención de las cajas es por orden de llegada, y el turno se asignará con un papelito como el de la fábrica de pastas. Y nada de poner numeritos de distintos colores. Un solo color. Una sola fila. Solo se admite la excepción para discapacitados, embarazadas, o para mi, si es que conozco al gerente.➤Si la sucursal bancaria posee 10 cajas de atención al público, el banco está OBLIGADO a tener al menos 8 cajeros atendiendo. Es decir: un 80% de las cajas atendidas. En caso de que esta proporción no sea respetada, el cliente tiene derecho a un resarcimiento económico equivalente a 50 litros de nafta Premium, 4 kiwis y 100 gramos de jamón crudo (de marca reconocida).➤El mostrador de informes debe ser solo eso: un mostrador de informes, no una sucursal bancaria. Una pregunta por cliente y nada de hacer trámites en el mostrador de informes, ni de que el informante enseñe a usar la clave del Banelco, ni que te acompañe hasta las cajas, ni que te acompañe al baño… ¡No! Si así no lo hicieren, quien está esperando en la cola tiene derecho a que se le dé por cancelada la deuda acumulada en su tarjeta de crédito desde el año 1994 al presente.➤Si por cualquier razón, corte de luz, caída del sistema o asalto con rehenes, el banco te tiene esperando más de 15 minutos, queda totalmente permitido usar el teléfono celular para mandar mensajes, hablar a los gritos o mirar películas condicionadas. En caso de que el guardia de seguridad se aproxime para impedirte el uso del teléfono, se lo filmará y escrachará y se lo denunciará al 0-800-BUCHON.Y basta por hoy. Habrá más proyectos de ley de convivencia entre seres humanos y primates que no entienden. No es un pedido de mano dura. Es todo lo contrario: tratar de sobrellevar la vida entre nosotros cuando la mano viene dura.