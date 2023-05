Acuña declinó competir por la jefatura de Gobierno

"El PRO necesita de un candidato único para competir en la Ciudad" dijo Acuña. Foto: Gustavo Amarelle.

NINGUNO DE NOSOTROS ES MÁS IMPORTANTE QUE TODOS NOSOTROS JUNTOS. pic.twitter.com/FBWYWjPWZv — María Soledad Acuña (@Soledad_Acunia) May 2, 2023

Foto: Horacio Culaciatti.

La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, declinó este martes su precandidatura a suceder a Horacio Rodríguez Larreta en la jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual permanecen en carrera su colegas de gabinete Fernán Quirós (Salud) y Jorge Macri (Gobierno).A través de sus redes sociales, Acuña anunció su decisión de no competir en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto y dijo que seguirá apostando por el proyecto del PRO "pero desde otro rol".Minutos después de la publicación de la titular de Educación, Larreta hizo lo propio por redes también para respaldar a la funcionaria por su determinación pero consideró que Acuña es "un gran valor" para integrar la potencial fórmula del PRO."Confío en tu liderazgo y tu capacidad, por eso creo que sos un gran valor para integrar la fórmula que de la mano del PRO continúe las transformaciones que venimos llevando adelante", expresó.El adelanto de Larreta, sin embargo, generó confusión ya que el actual Código Electoral que regirá las elecciones para los cargos locales no estipula que las agrupaciones políticas a competir presenten la fórmula de jefe y vicejefe.En artículo 68 sostiene que los partidos intervinientes "procede en forma obligatoria a seleccionar sus candidatos/as a cargos públicos electivos, excepto el/la candidato/a a Vicejefe/a de Gobierno, mediante elecciones primarias abiertas en un solo acto electivo simultáneo, con voto secreto y obligatorio, aún en aquellos casos en que se presentare una sola lista de precandidatos/as para una determinada categoría".Por su parte, Acuña, al comunicar su declinación, sostuvo que "ninguno de nosotros es más importante que todos nosotros juntos y que la unidad de nuestro equipo es fundamental para derrotar definitivamente al kirchnerismo"."El PRO necesita de un candidato único para competir en la Ciudad", afirmó, con lo cual dejó en claro su postura que la fuerza porteña que gestiona la Ciudad desde 2007 deberá llevar a las PASO una única propuesta electoral.En ese sentido, trascendió el nombre de la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal de no avanzar en su precandidatura a presidenta por Juntos por el Cambio.