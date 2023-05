El Fernández atendió otras 10 emergencias por metanfetaminas la noche que murió el joven de 27 años

Fiestas electrónicas y el consumo de metanfetaminas.

La muerte de Nespral

Leandro Nespral / Foto: Facebook.

El joven de 27 años que murió en el Hospital Fernández tras sufrir una descompensación en una fiesta electrónica en la madrugada del domingo, había consumido "metanfetamina", según informó Ignacio Previglinao, el director de ese centro asistencial donde "cada vez que hay una fiesta electrónica" atienden "unas 10 emergencias de este tipo", vinculadas a la ingesta de MDMA."El análisis toxicológico de urgencia reveló que había consumido metanfetamina", dijo a Télam Previgliano en relación a lo ocurrido con Leandro Darío Nespral (27), quien llegó en mal estado al Hospital donde no pudieron salvarle la vida.El médico explicó que el nombreque circuló a nivel periodístico como nombre de la pastilla que había ingeridoPrevigliano informó además que el estudio no reveló presencia de alcohol u otras drogas en el organismo del joven que, sin embargo, hizo un cuadro compatible con"El chico llega con una alteración de estado conciencia, confuso y cuando se hace el diagnóstico toxicológico, surge de que consumió metanfetaminas y se lo empieza a tratar pero ahí hace taquicardia sinusal - común- que se transforma en una ventricular, paro cardíaco y muerte", contó."Murió de unaque es una de las tantas causas de muerte de la metanfetamina", dijo.El médico contó que si bien el análisis toxicológico de emergencia forma parte de la evaluación inicial y se le practica a "todo paciente que entra con alteración del estado de conciencia", el joven presentaba "todos los síntomas de un síndrome serotoninérgico, es decir,Previgliano contó que esa noche el hospital atendióvinculadas con la fiesta Mandarine Park, pero huboen la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores."Es algo que ocurre siempre que hay fiestas electrónicas y se mantiene en el tiempo una cantidad pareja de emergencias, no se puede decir que hayan ido en aumento", agregó.El fallecimiento de Darío Nespral durante la madrugada del domingo tras participar de una fiesta de música electrónica en el boliche porteño Mandarine Park es investigado por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 54, que dispuso la "averiguación de causales de muerte".De acuerdo con las pruebas colectadas hasta el momento por la fiscalía, el sábado pasado, Nespral y un grupo de amigos concurrieron al boliche Mandarine Park -ubicado en el Complejo Punta Carrasco de la Costanera porteña-, donde se realizaba una fiesta de música electrónica entre las 17 y las 24.La fiscalía indicó que, una vez dentro del local, y en circunstancias que aún son investigadas, Nespral se descompensó y fue asistido por personal médico de Ayuda Médica -empresa de emergencias contratada por los organizadores del evento- y trasladado al Hospital Fernández al que llegó alrededor de las 23.50 con un cuadro de excitación psicomotriz, hipertensión arterial e hipertermia.Mientras era atendido por personal médico de guardia. Los médicos informaron que falleció a las 00.57 horas, señaló el sitio web del Ministerio Público Fiscal.El organismo dispuso la declaración testimonial de los familiares y amigos del hombre, del personal vinculado con la organización del evento, los médicos que lo atendieron y del personal policial que intervino en su traslado al hospital.