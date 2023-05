Recursos múltiples para el abordaje corporal

Ilustración Osvaldo Révora

Reflexiones preliminares

Una pizca de historia



El término psicosomático -a falta de otro mejor- expresa la idea de que existen conexionesEn la literatura sobre el tema, las patologías dermatológicas, digestivas, respiratorias, cardíacas, de estrés, se asocian con estados psicológicos y emocionales que plasman de formas variadas en las personas., pero por tratarse de configuraciones complejas, surge una pregunta lógica:Usualmente son tironeados entre los médicos de diferentes especialidades y alternativos, por profesionales del campo psicológico, por corporalistas de diversas corrientes.de este tipo de problemáticas, pero salvo en puntuales ocasiones en las que se da la interconsulta, con el resto es arduo hilar más fino estas conexiones.Por lo general, es el mismo paciente el que debe establecer nexos juntando los pedacitos de aportes de cada profesional. No es infrecuente que los que acuden a un corporalista. Que apenas los interroguemos sobre el motivo de consulta nos digan, por ejemplo, "desde que mamá murió me pasa tal cosa", o "desde que mi hijo se fue de la casa me ocurre tal otra", o "la primera vez que sentí esto fue antes de iniciar mi nueva actividad", lo que se conoce comoA veces nuestra tarea como corporalistas es hacer menos fuerte el nudo del paqueteNo olvidemos que la persona que nos consulta trae siempre bajo el brazo una novela corporal.Considerando que vivimos en un país donde el psicoanálisis en todas sus expresiones tiene gran desarrollo, lo que debemos combatir más que la disociación, es un cierto modo estereotipado de asociar lo corporal a lo mental.Desde que comencé a entrenarme en los abordajes corporales, primero en bioenergética y luego en eutonía de, lo hice desde la convicción de que las terapias corporales me permitirían establecer un puente entre lo mental y lo corporal.Yo venía de las Letras, una disciplina en la queSimplemente no existía el tema. No entraba dentro del régimen de afectación de una profesora de literatura el lenguaje (y la expresión) corporal de sus alumnos. Su tarea era que éstos conozcan a los escritores significativos, pero sobre todo que lleguen a afinar el olfato y el gusto por la lectura.Quizás se trataba en aquel momento de que no se disociara entre la lectura y la escritura, peroMuchos años después de mi actividad como profesora en escuelas secundarias llegó a mis manos un libro Pensar Clasificar, del genial, donde se aborda la sociofisiología del leer y se menciona el cuerpo, las posturas, la voz, los labios, las manos de un lector.A pesar de esto que estoy señalando, también debo decir que el cuerpo del escritor, el modo cómo respira un texto, estaban presentes en mis apreciaciones sobre tal o cual libro y consideraba -considero- que, y la lectura de sus textos, seguramente nos afectará el tono. Algo le sucede a nuestros cuerpos cuando leemos libros como En busca del tiempo perdido deo los ensayos de, por nombrar escritos de géneros diversos.