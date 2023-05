Un libro con la experiencia setentista que daba voz a los alumnos de primaria

Lucía Abbattista y Daniel Badenes / Foto: Maite Doeswijk.

El proyecto "imaginaba y organizaba mesas de debate entre pibes, alguna nota hay, opinan sobre el Mundial 74, había secciones que invitaban a los chicos a dibujar, tomar el protagonismo", hasta "llegaron a publicarse escritos de algunos" de ellos Daniel Badenes

"El diario de los chicos" fue una experiencia pedagógica y comunicacional que ideó el Ministerio de Educación de la Nación en 1973 para informar y conocer las inquietudes de los chicos y chicas de sexto y séptimo grado de las escuelas primarias de todo el país, una experiencia que fue recuperada en un libro que publicó la editorial de la Universidad Nacional de Quilmes y que será presentado este miércoles en la Feria del Libro."Se publican muchos diarios para que los grandes estén informados: traen noticias de lo que pasa en el país y en el resto del mundo. Y los chicos los ven, oyen pedacitos de las conversaciones (...) Preguntan mucho y les cuesta entender, porque", planteaba El diario de los chicos, en su primer número.El objetivo fue que "", con eso como consigna el Departamento de Comunicaciones Sociales del Ministerio de Cultura y Educación lanzó en octubre de 1973 un periódico destinado a los estudiantes de 6º y 7º grado de todas las escuelas primarias del país, con la dirección de Marta Dujovne.El diario de los chicos, de, la última de las cuales salió en agosto de 1974.publicado por esa casa de estudios. Los autores presentarán el libro este miércoles a las 19 en la Sala Adolfo Bioy Casares del pabellón Blanco de la Feria del Libro.Abbattista investigó las políticas del Ministerio, en particular durante la gestión de Jorge Taiana padre, y el Departamento de Comunicaciones Sociales que condujo Andrés Zavala, "con un equipo valioso y diverso de trabajadores que venían de agrupaciones como el Bloque de Prensa Peronista, como Nicolás Casullo, o el Grupo Octubre, como Santiago Carlos Oves", explica a Télam Daniel Badenes, quien "venía investigando experiencias de comunicación popular que se dieron en América Latina a fines de los 60, principios de los 70, observando un momento donde esa comunicación transformadora no se pensó antagónica al Estado sino desde el Estado y en la disputa del Estado"."Así fue en el Chile de la Unidad Popular, el Perú de Velasco Alvarado y la Argentina del Departamento de Comunicaciones Sociales conducido por Zavala y Casullo. Hace 15 años sólo conocíamos algunos indicios de los proyectos que habían desarrollado, que incluyen no sólo El diario de los chicos, sino una discográfica, un canal de televisión y la exploración de nuevas formas de pensar la relación entre comunicación y medios. Hoy conocemos más, pero es un rompecabezas que todavía no está completo"."Lucía me compartió esas búsquedas y en esas conversaciones en 'El diario de los chicos' vimos un libro, una historia que necesitaba ser contada. Porque como sugerimos en el subtítulo del libro, en esa apuesta, que rompía con el adultocentrismo y decía ´los chicos tienen que tener opinión y para eso tienen que estar informados", vemos una idea que nos parece revolucionaria aún hoy", afirma convencido."Dujovne formó un equipo con Lorenzo 'Lolo' Amengual, que fue diagramador e ilustrador, y con distintos colaboradores. Sumaron a un docente, Pablo Medina, por entonces militante de Ctera y hoy un referente del mundo de la literatura infantil, con la idea de que los orientara en temas pedagógicos", recuerda Badenes."Amengual sumó al dibujante Jorge Limura, que también dibujó para el diario y tuvieron colaboradores y especialistas temáticos como el historiador Enrique Tandeter, químico Mario Repetto, el físico Julio Aranovic y el biólogo Raúl Gagliardi", todos "tenían entre veintipico o 30 años, conjugaban la creatividad cultural de los 60 con ese luminoso momento democrático, de primavera política, que se abrió en el 73", destaca.Según el investigador,El proyecto "imaginaba y organizaba mesas de debate entre pibes, alguna nota hay, opinan sobre el Mundial 74, había secciones que invitaban a los chicos a dibujar, tomar el protagonismo", hasta "llegaron a publicarse escritos de algunos" de ellos, señala.-dice-: esos números del diario y esas cartas son un viaje en el tiempo"."En uno de los diarios se les envió un cuestionario para relevar la recepción del diario, le preguntaban un montón de cosas a los chicos. Ahí te encontrás, además, la", recuerda.Cuenta que "en uno de los números el Diario presenta una entrevista que 'chicos periodistas´ le hicieron a Taiana. Eran pibes de una escuela que fueron al ministerio para entrevistarlo para un periódico escolar y les terminaron pidiendo reproducirla en el diario. Los chicos le preguntan por la práctica obligatoria de deportes en la escuela, por la deserción escolar y también por temas de actualidad como la muerte de (el expresidente de Chile Salvador) Allende o la situación de las comunidades indígenas"."Nosotros intentamos, con las cartas en mano, encontrar hoy a algunos de esos chicos que habían sido parte del diario. Quizás algunos aparezcan ahora, con el libro circulando. Alguno logramos encontrar. Fue muy fuerte -repasa-: a uno lo pudimos ubicar por su militancia en un centro de ex combatientes de Malvinas. Nos chocó mucho asociar ese dato, pensar que esos chicos, esa generación que vivió esa convocatoria al protagonismo fuera después la de los chicos de la guerra. Una generación que, creo yo, no tuvo mucho lugar en las memorias que se construyeron sobre los 70 y la dictadura".