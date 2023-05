Cuando el lenguaje de los jóvenes es el que impone las reglas

El aporte del lenguaje joven.

Pocas series encierran tantas verdades populares como. En un capítulo icónico, un Homero adolescente junto a su amigo Barney se preparan para ir a un festival de rock. En ese momento entra su padre, Abraham (AKA El Abuelo), y les pregunta: “¿Qué demonios están haciendo?”. Ellos le dicen que van a “salir a rocanrolear”. “Tu no entiendes papá”, le increpa Homero, “tú no estás en onda”. Y aquí viene una de las líneas más recordadas de este episodio:Y ahora la onda que traigo no es onda y la onda me parece muy mala onda. ¡Y te va a pasar a ti!”.Esta secuencia, que se convirtió en meme, apela a quepor los inexorables movimientos y tensiones dentro del lenguaje, donde cada año ingresan nuevas palabras al habla popular, mientras que otras cuelgan los guantes o pasan al plano de lo obsoleto. Como por ejemplo:(sinónimos de “besar” en los 80’s), “¡Qué plato!”, “¡La gran siete!” y otras frases que indican que al hablante “se le cayó el DNI”.Si en un pasado la mayoría de las, como el mundo del hampa, el rock underground, el tango, las lenguas de los inmigrantes, o de los pueblos originarios, actualmente muchasAlgo que alarma a más de un purista de la lengua castellana, que se rasga las vestiduras al considerar que estas añadiduras, en vez de enriquecer el lenguaje, lo están “ensuciando” y son responsables de que “los chicos escriban mal” o “no sepan hablar”. (Otra cita de los Simmons que viene al caso: “¿¡Alguien quiere pensar en los niños!?”).(al frente del Departamento de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas de la Academia Argentina de Letras) “estigmatizar la lengua de los jóvenes es una idea recurrente y suele estar asociada al ingreso a la conciencia social de algún tipo de tecnología. El primer capítulo de esto y el más notable fue la aparición de la radio”, relata,. En esta música había todo un aprovechamiento lírico de palabras que eran propia de sectores populares o que surgían del contacto con otras lenguas; es decir, palabras ‘cruzadas’, ‘contaminadas’. Como la palabra ‘laburo”.. Luego pasó lo mismo con el rock y la televisión”, continúa Kalinowski. “Pienso en palabras juveniles de los 80’s, como ‘copado’ y con el modo con el que hablaban los rockeros. Entonces, ahí se gesta un nuevo villano tecnológico: la televisión. Y si no es la televisión, es internet y los géneros musicales asociados a esa tecnología”.¿Por qué hay un ensañamiento histórico con, si no hay pruebas contundentes de que los chicos “hablen peor que antes”? ¿A qué apela ese núcleo duro?En diálogo con Télam, Kalinowski responde: "La única explicación que se me ocurre es que opera una cuestión dialéctica. Quienes estamos ocupando posiciones en puestos dirigenciales, en los lugares importantes de la sociedad,, porque llegan con un deseo de reemplazarnos. Entonces usamos la lengua como un modo de descalificarlos".Así como en su momento el tango, el rock y la cumbia influyeron en el habla popular,. Su argot llegó a la cumbia RKT rioplatense, importando vocablos como(chicha linda),(alude a la sexualidad, lo lujurioso), o, que significa algo así como “descontrol”. Todas palabras del universo de la fiesta y el desacato.es un cigarrillo de marihuana;son las joyas ostentosas;es divertirse, estar con amigos oquiere decir “me sube la droga”.Nuestra vernácula Joaqui impuso términos como, que es una reivindicación de esa forma despectiva de llamar a las acompañantes de los pilotos. También incorporó el, como una forma de decir “conformate, porque no te da para más”. Expresiones como, de Callejero Fino, es una nueva frase del habla popular que circula en los colegios secundarios, como en su momento lo habrá hecho una de Los Redondos o de La Renga.También están volviendo a las letras de cumbia 420 palabras tangueras, comoY otras que simplemente emergen sin un origen claro: comoostentar),(el antiguo “manguear”),(regalarse) o(te distrajiste y perdiste). También, como una forma de decir “evadirse de la realidad”;(paranoiquear) o(entusiasmarse).del habla popular, sobre todo de la mano del crecimiento del drag, una práctica expresiva que popularizó el reality show Ru Paul’s Drag Race.significa “lookearse” (de forma contundente o para una performance);es hablar mal de alguien de forma encubierta y("servir el té") es una manera de decir “contame el chisme” o “el salseo”.es una forma de felicitar a alguien o decirle que es genial, como tambiénSiguiendo la línea de la filología queer, otras palabras que nacieron en el ambiente local de las, ahora trascendieron y se escuchan en ámbitos más amplios. Como por ejemplo(heterosexual),(varón heterosexual masculino),(hacer un arreglo) o(accesorios y vestimenta que se emplean para generar cierto efecto o causar una impresión). O el soberbioes decir: “¿Se atreverán?”, “¿Podrán igualarme?”.infinita de neologismos, como, que se usa cuando alguien muere o algo salió mal.es “punto de vista”,quiere decir “pohibir”,es “carnada”,es “traba mental”,es estar al límite,es “novato”,es “regenerar o salir de la nada”,es “crear expectativa sobre algo”,es intentar algo de forma muy comprometida/competitiva),es reducir la potencia. Influencers del mundo streamer, como el Coscu, también impusieron palabras como, para referirse a algo bueno.Este universo gamer/streamer se entremezcla con el de las(es decir, del manga y el animé). De aquí surgen palabras en inglés o anglicismos como, que es hacer una queja o, que es iniciar una controversia o una pelea. Unen TikTok o YouTube significa que alguien va a mostrar algo que se compró por internet, como cuando uno hace un, es decir, desempacar.se refiere al deseo de que dos personas estén juntas románticamente y tues tu flechazo” amoroso.es que algo dispara sensaciones poco placenteras o recuerdos traumáticos. Por eso, en internet, cuando alguien va a subir un posteo que puede herir sensibilidades, escribe antes:, como forma de alerta.significa “vergüenza ajena”,algo “aleatorio, básico” yes “odiar”.Otras palabras nacidas del riñón de las redes sociales son(jóvenes de clase media genéricos aspiracionales),(escrachar),(algo que tiene una muy buena explicación),(alguien básico) y uno de los nuevos favoritos:, es decir, “la que soporte” (“la que se la banque”). O el más reciente:, es decir, una joven de alcurnia.Contra quienes dicen que, Santiago Kalinovski asegura que “no hay evidencias que demuestren que esto implique una perdida de matices expresivas o que el repertorio léxico se achicó”. “En realidad, cambia. Cambia porque los hablantes necesitamos tener un instrumento de comunicación que sea adecuado al mundo que nos rodea. Y si el mundo que nos rodea cambia, el instrumento de comunicación reflejará eso”, asegura., comunidades, forman identidades y tejidos sociales, amplían universos y establecen límites. El habla se volvió más compleja y con mayores matices, a la vez que los espacios de expresión se expanden en distintas plataformas, imponiendo usos más específicos. Algo a lo que el purismo moralista de la RAE se resiste., que en uno de sus tangos expone el glosario de la milonga al explicar qué significa “mina”, “chabón”, “fulana”, “la cana”, “afanar”, “apolillar”, o “guita”.“Y que te van a contar, ya está todo relojeado. Aquello visto, es junado, lo sabe toda la tierra. Si hasta la real academia, que de parla sabe mucho, le va a pedir a Pichuco, y a Grela con su guitarra, que a esta milonga lunfarda me la musiqueen de grupo”.