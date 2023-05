Celeste Cid interpreta a una "mujer en crisis que busca su identidad"

La actriz Celeste Cid este viernes estrenará "Planners". Foto: Prensa

Para Daniel Barone "sostener la ficción en la televisión abierta va a ser cada vez más difícil" Daniel Barone, director de la serie "Planners" que se estrena este viernes por la plataforma Star+ y un nombre de peso detrás de tiras icónicas de la pantalla chica argentina como "El Tigre Verón" y "Para vestir santos", destacó que "sostener la ficción en la televisión abierta va a ser cada vez más difícil".



"Creo que lamentablemente la ficción está cumpliendo un ciclo y hoy el espectador busca otro tipo de contenidos que tienen que ver con los realities", destacó Barone a Télam respecto de las posibilidades de que las tiras vuelvan a ganar espacio en la programación.



Su respuesta se enmarca en un contexto en el que el reciente estreno de la segunda parte de "Argentina tierra de amor y venganza" en eltrece no pudo competir en rating con "MasterChef" (Telefe).



Barone, cuyo apellido está asociado a series emblemáticas de Polka como "Poliladron", "Verdad/Consecuencia", "Mujeres asesinas", "Locas de amor", "Son amores" y "Vulnerables", entre otras, así como también a la segunda temporada de "Epitafios" (HBO), se refirió a las exigencias que enfrenta la industria nacional "en un mercado muy competitivo".



"Las plataformas vinieron a decirnos que debemos cambiar el paradigma: basta de buenos y baratos", sentenció Barone que actualmente también dirige la obra "Votemos" en el porteño Teatro Metropolitan.



En ese sentido, reconoció que esas nuevas reglas comenzaron a moldear el modo en el que encara su trabajo: "Es un aprendizaje. Yo estoy aprendiendo a no resolver una escena sino a utilizar más recursos; tenemos un músculo ejercitado en velocidad y yo, que siempre me dediqué a hacer unitarios o miniseries con cajas muy chicas, tengo que empezar a cambiar la lógica y me parece que `Planners´ fue un ejemplo de eso".



Consultado sobre la serie que protagoniza Celeste Cid y que aborda el universo de la organización de eventos, celebró el reencuentro con la actriz con la que compartió numerosos proyectos pero también el universo glamoroso de los eventos: "Venía de hacer dos temporadas de `El Tigre Verón´, que me encantaron, pero estaba ambientada en el universo sindical, de los frigoríficos, y tenía ganas de volver a algo un poco más intimista".



En ese sentido, destacó que encontró un camino para "trabajar dentro de este universo que parece ostentoso la sensibilidad humana de los personajes".

La actriz Celeste Cid, que este viernes estrenará "Planners", la ficción de Star+ dirigida por Daniel Barone y la producción ejecutiva de la wedding planner Bárbara Diez,"En su trabajo es una mujer muy metódica que sabe lo que tiene que hacer pero no así en su vida porque siempre fue funcional a las necesidades de su marido y de su hijo; pero con el divorcio empieza a hacerse preguntas muy vitales",producida por Pegsa (cuya segunda temporada ya está filmada pero sin fecha de estreno) sigue la historia de Malena Carregal (Cid) una mujer que, tras su divorcio de Marcos Gutiérrez (Gonzalo Valenzuela) debe dejar su trabajo en la reconocida agencia de organización de eventos corporativos que fundaron juntos.Sin saber qué hacer, gracias al impulso de Cali (Leticia Siciliani), una entusiasta amiga del pasado que regresa a su vida y la incorporación de un reconocido ambientador (Guillermo Pfening) usará toda su experiencia para armar un proyecto propio."Ella me invitó a un evento -dijo Celeste Cid- en el que estuve con la cucaracha un rato escuchando cómo se manejaban en el detrás de escena, pero además de la parte práctica, Bárbara también aportó historias, algunas desopilantes, sobre todo lo que puede llegar a pasar en un evento, ¡incluso que fallezca un invitado!".Al final,"Me gustó de ese ámbito la antelación que tienen las cosas, la calidad en los detalles, todo está pensado, elegido, me gusta eso, siento que se emparenta un poco con lo que yo hago".Con un elenco que completan Matías Recalt, Marcos Montes, Claudio Da Passano y Luz Palazón, esta serie marca el primer protagónico de Cid en una plataforma tras su participación en la serie "Monzón" (Netflix) y su reencuentro con Daniel Barone tras "Locas de amor", "Mujeres asesinas" y "Para vestir santos", entre otras tiras.- Lo primero que me llamó la atención fue el despliegue que tiene, lo grandioso de los eventos con 200 invitados, que eran 200 invitados reales y testeados. Yo venía de hacer en tele una tira que se levantó por la pandemia ("Separadas", el trece) y era algo mucho más chiquito. Pasar a una propuesta con tanto despliegue y también que lo dirija Daniel Barone que es un director y una persona que amo y que me gusta su lenguaje y cómo trabaja, cómo quiere a los actores.- Lo primero que hicimos juntos fue "Locas de amor" hace 20 años y tenemos una forma de trabajar muy parecidas, somos muy obsesivos y alegres, nos complementamos, y creo que esta serie para él también significó la posibilidad de inspeccionar en su propio lenguaje, porque el es muy de lo íntimo, lo chiquito, y está bueno el contraste de esa fibra más íntima con lo masivo de cada evento, que exige una cosa más coreográfica. Creo que esa unión entre ambos lenguajes fue muy nutritiva para todos.- Son dinámicas 100% distintas. Yo vengo de una escuela de lo que era la tele en los ´90, que a veces nos daban las escenas en el mismo día, donde todo estaba muy influenciado por la reacción del televidente entonces, de pronto, una historia que iba para un lado funcionaba para el otro y la cambiaban. Esto es totalmente distinto: ahora las cosas ahora se saben de antemano, te dan el guión entero cerrado, es otro lenguaje. A mí me gusta mucho más esto, tener un punto de llegada que te permite trabajar mejor.- La tele de aire está en una crisis pero cambió todo tanto que están pasando otras cosas, también incluso en el teatro. Si bien está cambiando el lenguaje, no siento que no haya trabajo para los actores y, en las crisis, aparecen estas búsquedas y los argentinos tenemos mucha resiliencia.