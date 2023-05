Parrilli dijo que Massa, Scioli, De Pedro y Grabois "son buenos candidatos"

El senador Oscar Parrilli pidió discutir un programa y un modelo de democracia en el Frente de Todos / Foto: Archivo.

El senador por el Frente de Todos (FdT) Oscar Parrilli dijo este martes que los ministros Sergio Massa y Eduardo 'Wado' de Pedro, el embajador en Brasil, Daniel Scioli, y el dirigente social Juan Grabois, son “buenos candidatos” a Presidente por la coalición oficialista, pero pidió “primeroy sociedad”.“Todos los integrantes del Frente de Todos, no solamente los del Partido Justicialista, sino también los del Frente Renovador y los de los movimientos sociales. Massa, Grabois, Scioli y Wado son buenos candidatos.”, dijo Parrilli en declaraciones a FM Futurock.Tras expresar su visión respecto a los posibles precandidatos presidenciales del FdT en el caso de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner defina no ser candidata, el legislador planteó que “primero hay que discutir el programa y el modelo de democracia y sociedad que queremos construir”.En esa línea, sostuvo que “si no discutimos eso vamos a estar haciendo el juego a aquellos que quieren que discutamos las pavadas ypara que después vengan los grupos económicos concentrados y manejen la Argentina como quieran”.Con respecto a si habrá competencia interna en el FdT en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del próximo domingo 13 de agosto, señaló que “nadie va a impedir que haya PASO en el Frente de Todos”.Al respecto, advirtió que “las PASO, pero hay que discutir si el Frente de Todos va a tener un programa único o no”.Sobre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, dijo que “es la figura política más importante que tiene el Frente de Todos" y que "representa la esperanza de un futuro mejor”.