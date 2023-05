Años 80: mujeres fundando el punk rock argentino

Las mujeres del punk rock argentino. (Arte: Jazmín Guzmán)

Diana Nylon

Trixy y Los Maniáticos.

Hazlo tú misma

Pat Pietrafesa.

Celeste Carballo

Las quilmeñas de Exeroica. (gentileza Patra Ariño)

Rock en la Feria Adelanto del libro “Al Taco. Historia del rock argentino hecho por mujeres (1954-1999)", de Carolina Santos, Gabriela Cei, y Silvia Arcidiacono, de inminente lanzamiento en la Feria del Libro, por la editorial Gourmet Musical.

, decía la remera que Kim Gordon lució en un show de 1993, luego de que se la lanzaran desde el público; según ella misma cuenta, la usó “porque la vi como una manera lúcida de zanjar el eterno debate sobre si el punk nació en Nueva York o en Londres”.Esto invitaba también a ahondar sobre el rol femenino en la construcción de ese movimiento contracultural, algo sobre lo que“Desarrollado a finales de la década de los 70, este movimiento coincidió con la segunda ola feminista y creó un clima propicio para la participación de las mujeres gracias a su carácter subversivo y a la actitud positiva de la audiencia hacia grupos no profesionales, lo que animó a muchas mujeres a tocar y componer sus propios temas. De esta manera,, insertando el cuerpo femenino en el discurso musical a través de las letras de las canciones y los nombres de los grupos (Bleeding Woman, Anna Rexic, Bodyfunctions).Las mujeres pudieron expresar así su rechazo hacia un sistema de género por el que se sentían oprimidas y romper el discurso heterosexista del rock y el pop”.De la forma que fuera que el punk haya nacido en otras tierras, lo cierto es queY un poco antes también: “el germen/virus de este tipo de prácticas puede encontrarse entre los años 1978 y 1981, cuando comenzaron a formarse intuitiva y desesperadamente los primeros grupos de música punk”, señalan Nicolás Cuello y Lucas Morgan DisalvoEn una de las primeras noches de 1980, este incipiente movimiento tuvo un punto de encuentro en un festival porteño llamado “All that Punk”. El evento comenzó en, un cabaret de la calle Marcelo T. de Alvear, y por problemas técnicos, continuó en el local de al lado:, un sótano donde funcionaba una peña folklórica.Esa noche contó con el encuentro de bandas como, y también, se dio el encuentro de dos pioneras del punk. Una de ellas, arriba del escenario, eraque lideraba bandas como Instigación Pública y Pogo x Nylon; debajo del escenario, entre el público estabaEn 1981 debutaron en un ciclo de shows junto a Los Violadores, los sábados a la medianoche en, un coqueto restaurant francés ubicado en la calle Ecuador, detrás del Hospital Alemán, que durante unos pocos meses albergó la movida punk en sus trasnoches de los fines de semana.No sería la única vez que el grupo Trixy y Los Maniáticos se vea asociado a Los Violadores.y esa unión tuvo su correlato en las fechas de recitales, los equipos y las salas compartidos y hasta en la composición de las canciones, mayoritariamente a cargo de Stuka, en la primera etapa de la banda.La primera formación de Trixy y Los Maniáticos contaba con Alejandro “Vulcano” Seoane en batería y Robert “el Polako” Zelazek en guitarra. Luego del debut en Le Chevalet, y tras 5 ó 6 shows ahí,de entonces, que crecía casi en la clandestinidad, y un evento que será considerado fundacional del punk en la Argentina.La fecha la compartían con otras dos bandas:(la más convocante por ese entonces) y Los Violadores. Ese viernes, el 17 de julio de 1981, abrió el recital Trixy y Los Maniáticos. Cuando terminaron su presentación, les siguieron Los Violadores. Es sabido queVolaron sillas para todos lados, destrozaron el auditorio y llegó la policía, como siempre, para cerrar el evento.visibilizó el punk local a través de reseñas en medios de comunicación, como las de Gloria Guerrero en sus columnas de Revista Humor y las de Roberto Pettinato en El Expreso Imaginario.con la formación inicial: Robert Zelazek deja de ser el guitarrista de Trixy para ser el legendario bajista de Los Violadores, y entra a la cancha, una artista que tendrá enorme relevancia en el punk local., un primer piso en la calle Córdoba 2547 de la Capital, que supo albergar a las nuevas bandas que estaban surgiendo en Buenos Aires y variadas expresiones artísticas, entre ellas,(músico, actor, mimo) desplegaba su talento junto a músicos como Stuka, Nano Herrera, y junto a ellos, otra de nuestras pioneras de la incipiente escena del punk:, quien participaba en los coros, y en la actuación.La mecha del punk ya está encendida en nuestro país en estos inicios de los años 80. Pronto ocurrirá que a la música se le sume el activismo, pero para eso hace falta que entre en escenauna referente de la cultura autogestionada, además de música y protagonista fundamental de toda la historia del rock que estaría por venir, hasta la actualidad.Pronto irrumpirían también en la escena del punk, editora del fanzine Diarrea Mental; Viviana D’Andrea (Johanna), con su banda; Alejandra Gravinese, la bajista deMónica Vidal, la cantante de; y lasformada íntegramente por mujeres.En el año 83ingresó al mundo del rock cuando se colgó una guitarra Faim Les Paul negra, Marcelo Inservible le enseñó acordes de quinta, y se incorporó a la banda. Compartió con ellos 3 o 4 recitales por un período de casi un año, que culminóporque toda la gente fue llevada detenida por la policía: músicos, músicas, y el público. Algunas personas permanecieron detenidas durante una semana como fue el caso de Pat.Con mucho que decir y varias letras escritas, dejó el grupo para conformarDebutaron el 7 de julio de 1985 en un recital para recaudar fondos para presos, el segundo que organizaba Pat junto aque quería sindicalizar la actividad. Ya para entonces, Pat participaba de marchas por la derogación de los edictos policiales y la averiguación de antecedentes.Según ella misma cuenta, Ruth Mary Kelly la llevó al Sasid (Servicio Asistencia Social al Detenido), y allí junto a Eugenio Zaffaroni, le explicaron cómo proceder en caso de detención. Además, le dieron una copia del Código de Contravenciones Policiales. Leerlo la indignó y la llevó a asistir cada vez más asiduamente a reuniones de la comisión de lucha por la derogación de la averiguación de antecedentes y edictos policiales. Muchas eran las víctimas de la policía y algunas, como Pat, comenzaban a sumarse a las marchas para decir basta.En esas marchas estabaUnos años atrás, durante las vacaciones de verano del 82, en un acto de rebeldía total, Sybil se había cortado su primera cresta. Y al volver a la escuela nocturna donde cursaba el segundo año de dibujo publicitario, divisó en el patio durante el recreo otra cresta: era la de Gary Durana, quien más tarde se convirtió en guitarrista de la banda punk, su compañero de Diarrea Mental y el padre de su primer hijo.que contribuyeron al decir y sentir de esos y esas jóvenes que escupían al mundo desde la vereda de enfrente del conformismo. Sybil explica su activismo como una respuesta natural, propia de una juventud comprometida que fue castigada por una policía que no estaba ni enterada de la vuelta de la democracia.La música era también un canal de expresión para Sybil: una de sus bandas fue Basura Estatal, que tuvo muchísimos ensayos y pocos recitales;donde Sybil gritaba la frase “Cabo de guardia, ¡quiero salir!”, para abrirle paso a un hardcore arrasador.A fines de aquel 1984,que saldrían hasta el año 2001. En tiempos en los que acceder la información no era fácil, Resistencia funcionaba como un nexo coordinante donde se registraba lo que había pasado, y se contaba lo que iba a pasar, promovía los encuentros, la reflexión y el intercambio de material musical y literario local e internacional.En el segundo número de Resistencia, se lanzó la convocatoria para los encuentros de punks en el jardín Botánico, jornadas en las que se impulsaban marchas, proyectos, se intercambiaban material y se afianzaban vínculos. La idea de estos encuentros había surgido en conversaciones entreQuienes hayan estado en Cemento, en la fecha propia que hizo Antihéroes, recordarán a Mónica Vidal, enfundada en un vestido blanco a juego con su tez pálida, rematado por el azabache del pelo y el rojo furioso de los labios, iluminándose cada vez más, mientras sonabacon las velas que iba encendiendo y acomodando sobre un tablón. También seguramente la recuerden quienes la comenzaron a escupir desde el público en un show en Temperley, y la vieron secarse la frente con el brazo en cámara lenta, despejando su mirada amenazante, y en ese mismo instante, mágicamente, los hizo parar.Antihéroes había debutado la noche del 7 de septiembre del 85 en La Manzana de las Luces,El debut será recordado por lo que podríamos llamar un final “bomba”: en el último tema explotó uno de los equipos del grupo, lo que provocó gritos de asombro de los presentes, que pensaban que el humo y el chispazo habían sido efectos especiales., con un repertorio propio. La dinámica de composición partía de las letras de Mónica como un armazón al que se le calzaba la música. Aunque también hubo otras experiencias creativas como la técnica de cadáver exquisito que dio origen a la letra de la canción “Flores cubiertas con sangre”.Hasta aquí, nada hacía prever el trágico destino que esperaba por Mónica Vidal, como veremos unos años más adelante.En 1985,Había empezado a incursionar en este universo en una gira por España realizada el año anterior.La periodista Romina Zanellato, en su libro “Brilla la luz para ellas“, narra que Celeste “se trajo discos punk-pop españoles como el de “Parálisis permanente”. Pero fueron sus amigas Roxana Curras –guitarrista de Trixy y los maniáticos- y Ayelen Guezamburu –que traía de sus viajes por Estados Unidos joyas que no se conseguían en las disquerías-, las que la metieron de lleno en el género.que combina punk rock y new wave, de una banda londinense liderada por una chica”. Así se lo describe Celeste a la periodista: ”Cuando escuché X-Rey Spex me quemó el bocho mal, Poly Styrene me encantó. Sí, ya venía escuchando las bandas españolas, también a The Clash, pero nosotras íbamos más por Germfree Adolescents de X-Rey Spex, por eso La Generación tiene un saxo” .En 1986, Pat Pietrafesa lanzó su minisello de cassettescon un nombre que explica el medio y el fin de su emprendimiento. Durante el verano conoció a Martín Peragallo (Lingux), él se convirtió en el cantante de Sentimiento Incontrolable, con su hermano Lucas en Bajo, y Pat en guitarra (más tarde, se sumaría Melchor en batería). También cambia el nombre:. En las presentaciones, recitaban las listas de personas detenidas con nombre y apellido, fecha y comisaría.A partir de charlas entre Pat Pietrafesa y Gary Durana se plantearon la necesidad de agruparse entre bandas para conseguir salas de ensayo, equipos, salas de grabación y lugares donde poder tocar y también montar una barra y puestos de Fanzines y grabaciones. Ya contaban con el antecedente de un festival que Pat había ayudado a organizar, que se llamó, y donde se había logrado un buen nivel de convocatoria.Junto con las primeras bandas agrupadas en cooperativa, lanzaron una convocatoria que atrajo a otras bandas y comenzaron las reuniones en Boedo.El puntapié inicial de una serie de tres festivales de la cooperativa se dio la noche del 2 de mayo de 1986Se le sumaron otros dos el 30 de agosto y el 18 de octubre de ese mismo año, ambos, con una amplia convocatoria. En ese Festipunk de octubre en la sociedad Polonesa fue la última vez que Pat tocó con Sentimiento Incontrolable.A principios de noviembre ya estaba ensayando con Gary Durana en. La formación original fue con Pat en bajo, Gary en batería, Claudio en guitarra y Carolinaque ya aportaba sus composiciones a la banda.Con algunos cambios en la formación y varios ensayos, debutaron en diciembre del 86 como Cadáveres de Niños y continuaron en la escena del punk hasta el 89. En paralelo, Pat incursionaba en otras experiencias musicales como el dúo Hola Rita, o la banda Traición a la Música, también conocida como Traición a la Patria.A mediados de 1986,, la banda seguirá recorriendo todo el circuito under local, presentándose en festivales, hasta su disolución en 1988.Por su parte,con Juan Rizaffi en bajo, Sergio Vall en batería, Eugenio Dolera en guitarra y Cristian “Cocoliso” di Napoli en teclados, y en aquel mismo año, Sissi Hansen saca su primer disco, titulado “Mi Religión”, cuya canción “Hongos” figuró en el Ranking Rock and Pop posicionadadel momento.Es también en 1986 cuando asistimos a la irrupción en escena de una banda de punk rock formada íntegramente por mujeres.Y así fue cómo ocurrió: caminando por las calles del centro de Quilmes,, y le preguntan si tocaba algún instrumento. La que contesta toca la guitarra. Las que preguntan tocan bajo y batería. De aquel encuentro entre la casualidad y la curiosidad, nacería la bandaPatra recuerda algunas dificultades que debió sortear en su camino en el punk rock: “En mi familia no hubo músicos, yo fui la primera. Tampoco tuve el apoyo de mis padres, todo lo contrario. Para ir a tocar tenía que ser en secreto, ellos no podían saber porque se enfadaban muchísimo. Las veces que salí en revistas, fanzines oPatra tocaba la guitarra desde que tenía 9 años, y en el caso detambién su historia con la música había empezado desde chica. Fue cuando escuchó a los Sex Pistols que se dijo. Le gustaba la idea de formar una banda y el bajo fue el pasaporte para concretarla porque siempre veía que lo que faltaban eran bajistas. Cree que su decisión por el bajo fue un poco por ese ladoEl primer bajo lo obtuvo gracias a su familia, que le compró uno de la segunda línea de Faim, una marca de fabricación nacional.A aquel bajo se le sumó el punk cuando Nancy repitió el tercer año de la secundaria y uno de sus compañeros nuevos le hizo escuchar a The Clash y los Ramones.Y al bajo y al punk se les sumó Norita Diéguez, que la encaró en la calle y le dijo que tocaba la batería (“punks éramos pocos, nos mirábamos y nos identificábamos”, señala Nancy). Enseguida, después de aquel intercambio de palabras en la calle y como para arrancar con todo, Norita Diéguez la invitó adel momento. A la hora de componer, Patra señala que “cada una traía una base de una canción y si nos gustaba a todas trabajábamos en ella entre todas. La composición se dio de forma natural, aunque las letras solo las hacía la cantante, Ana Lía”. Con la canción “Nanxy”, más otra llamada “Del Apocalipsis”, las Exeroica participaron del legendario discoeditado por el sello discográfico Radio Trípoli.La otra participación femenina en este compilado fue la de“Este es el motivo porque me hice punk: una historia de sufrimiento, de cosa individual”, dice ella. Y esta es la historia a la que hace referencia:, que le provocó una lesión muy dolorosa en la cadera, que padecería hasta los 36 años.A los 17, conoció el punk en la disquería CBGB's, ubicada en una galería de avenida Cabildo: sonaba un disco de una banda punk, y de repente, entró un punki con un aerosol y pintó “Ramones” como si fuera una performance. Enseguida. “Mi grito de dolor. Todo ese dolor que yo había tenido contenido todos esos años”, señala.A la semana de aquel episodio, Alejandra ya se había cortado el pelo. Y se decidió a tocar el bajo. La primera banda que integró fue Cabeza de Navaja,Nunca llegaron a tocar en vivo, pero algunas de sus canciones las grabaría tiempo después Attaque 77.Ya con 18 años, Alejandra vio en la puerta de una disquería un cartel que decía:y un número de teléfono. Alejandra sintió que ese mensaje era para ella y llamó. La banda en cuestión era Rigidez Kadavérika. Con ellos grabó dos canciones para el disco “Invasión 88”: “Tropas de la noche” y “Mundo de hoy”.En los mismos tiempos en los que sonaban Rigidez Kadavérika, Exeroica, Cadáveres de Niños, y los Maníaticos con Roxana Curras, otra voz de mujer se hacía escuchar en la escena del punk rock. Era la de“Elegí ese nombre de batalla, Johanna (Joha) porque era lo más parecido que se me ocurrió al nombre de Joey, el cantante de Los Ramones”, cuenta Viviana.Un párrafo aparte merece la canción compuesta por ella tituladaen una época en la que los femicidios se justificaban como “crímenes pasionales”, tal la forma en la que se decía entonces.“Yo recuerdo que se la dediqué a Monzón, quien, como es de público conocimiento, el 14 de febrero de 1988 mató a Alicia Muñiz. De alguna formacon este tema que, claramente, habla de cuestiones de género, del patriarcado. Evidentemente ya entonces lo percibíamos, se respiraba un despertar antimachista ”.“Supermacho” se graba entre diciembre del 87 y fines de febrero, junto con otros once temas en un casete publicado por Ego Records, que llevó de título