Lula recibe a Fernández en medio de la "guerra" contra las fake news en redes

Alberto Fernández y Lula se reunirán en un Brasil agitado por el debate en torno a las noticias falsas / Foto: Cris Sille.



El presidente Alberto Fernández llega este martes a la reunión con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a una Brasilia políticamente convulsionada por asuntos domésticos con la ley para combatir a las noticias falsas (fake news) en las redes sociales, que ha llevado al Gobierno y a la fiscalía a denunciar prácticas abusivas de Google por direccionar las búsquedas hacia noticias negativas sobre el proyecto que debe ser votado esta semana en el Congreso.



Es por eso que el paisaje de Brasilia, por ejemplo, apareció en la mañana del martes en pie de apoyo a favor del proyecto, que es resistido por las redes con oficinas en Brasil como Google, Meta (WhatsApp, Instagram y Facebook), Twitter y TikTok: la entidad no gubernamental Avaaz puso mochilas frente al Congreso Nacional simbolizando los 35 niños y adolescentes fallecidos desde 2012 por ataques en escuelas.



La oposición no bolsonarista había adherido al proyecto comandado por el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, del opositor Partido Progresista, así como la cadena Globo, el diario Folha de Sao Paulo y el oficialismo.



Lula discutió, antes de recibir al presidente Fernández, la marcha de la reunión de votos para votar el proyecto de ley sobre las 'fake news'.





La oposición bolsonarista y las multinacionales de las redes sociales denunciaron que habrá censura con el proyecto y que beneficia a la llamada prensa tradicional

El gobierno anunció una investigación sobre una posible práctica abusiva de Google / Foto: Archivo.

Abuso

Más de 300 adolescentes y jóvenes fueron detenidos por amenazas o ataques a escuelas

En el Congreso El gobierno de Lula se prepara para disputar la composición de la comisión parlamentaria que investigará el intento de golpe de Estado del 8 de enero pasado perpetrado por seguidores del expresidente Jair Bolsonaro, un tema que está erosionando políticamente en el Congreso la capacidad de fuego del Gobierno.



Es que, como carece de mayoría propia, el gobierno busca su máximo éxito en este primer semestre de gobierno, la aprobación del marco fiscal, una nueva regla sobre el gasto público que debe reemplazar al techo del gasto impuesto por Michel Temer en 2017 y que congela los presupuestos por 20 años, sin posibilidad de expandir la inversión del Estado.

"La regulación es la exigencia de nuestro tiempo", dijo el ministro de Justicia, Flavio Dino, quien anunció una investigación sobrecontra el proyecto de ley que establece reglas para combatir las noticias falsas."Las empresas intentan censurar el debate", aseguró Dino.En la página de inicio del motor de búsqueda, aparece el mensaje: "La lista de noticias falsas puede aumentar la confusión sobre lo que es verdadero o falso en Brasil". Al hacer clic en el texto,, cuyo miembro informante es el diputado Orlando Silva, del Partido Comunista do Brasil, aliado del gobierno.El ministro de la Secretaría de Comunicación Social, Paulo Pimenta, escribió en sus redes sociales que "el equipo de la Secretaría del Consumidor ya está movilizado" y que este martes se iniciará un "proceso administrativo contra las plataformas de abuso".“Hoy la propia plataforma de Google está usando su estructura para hacer medios en contra de la PL2630. Hay reportes de personas que han intentado publicar contenido en contra de la acción que están tomando y no lo están logrando.. El equipo de la Secretaría del Consumidor está ya se movilizó y mañana por la mañana vamos a abrir un proceso administrativo contra las plataformas por abuso”, escribió Pimenta.El líder del gobierno en el Congreso, el senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), publicó en sus redes sociales que convocará al Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE).El bolsonarismo logró que el bloque evangélico se levantara en contra del proyecto de ley que tuvo un trámite urgente luego de la masacre de cuatro niños en un jardín de infantes de Blumenau, estado de Santa Catarina, el mes pasado.Más de 300 adolescentes y jóvenes fueron detenidos por la Policía Federal a raíz de amenazas o ataques perpetrados en escuelas.Redes sociales como Discord, donde se detectó información de neonazis planificando ataques a escuelas, no serán afectadas por la ley debido a su bajo público registrado, apuntan los críticos al proyecto.