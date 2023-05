Flossie y Camu, gamers que "desmutearon" su voz y se abren camino en una industria hostil

Globant Emerald Team lanzó Proyecto GEMA con el fin de generar espacios de contención, inserción y profesionalización / Foto: Alfredo Luna.

Florencia Alejandra Gasparini / Foto: Alfredo Luna.

"Muchas veces me pasó de no poner mi nombre real, o estar en una partida de 45 minutos sin abrir el micrófono por miedo a que me insulten" Florencia Alejandra Gasparini

Foto: Alfredo Luna.

Camila "Camu" Paludi / Foto: Alfredo Luna.

"Me crearon tantas inseguridades conmigo misma que ni siquiera me imaginaba estar compitiendo. Me sentí muy intimidada, señalada con el dedo" Camila "Camu" Paludi

María José Leal / Foto: Alfredo Luna.

"Sepan que la gente que hostiga es generalmente la que no acepta sus errores y descarga su malestar o frustración con lo primero que ven que es una 'piba', pero tienen que quedarse tranquilas que están dando lo mejor" Camila "Camu" Paludi

Relacionadas Un escalofriante video visibiliza el acoso que sufren las mujeres en los videojuegos

Camuflarse con nombre masculino o jugar en silencio fueron estrategias que se dieron las gamers para evitar comentarios como "dejá que juegue tu novio" o "andá a la cocina", hasta que comenzaron a organizarse y reconocerse, y en esta nota las jugadoras cuentan cómo se abren camino en el mundo gamers donde comienzan a ser reconocidas y apoyadas para competir.Cada vez más mujeres gamers alertan que reciben comentarios ofensivos y violentos a la hora de ingresar a la industria gaming y de los "e-sports" o deportes electrónicos, quienes a la vez consideraron que sigue siendo un espacio "machista y hostil", en el quey dominan la industria son mujeres.(29), oriunda de localidad de Temperley, al sur del conurbano bonaerense, en su infancia nunca le regalaron un joystick sino muñecas, pero a pesar de ello hace 9 años es jugadora profesional de Valorant, un videojuego multijugador de disparos compuesto por cinco personajes por equipo.Al ingresar al mundo gamer-su seudónimo- se encontró con "hombres siendo machistas y violentos", ya que cuando iniciaba las transmisiones de las partidas, recibía comentarios discriminatorios por el hecho de ser una jugadora."Que pésima", "me tocó una mujer en el equipo, listo ya perdí" o "no sabe jugar porque es mujer", son los comentarios que ha tenido que leer."Muchas veces me pasó de no poner mi nombre real, o estar en una partida de 45 minutos sin abrir el micrófono por miedo a que me insulten", rememoró la joven en diálogo con Télam., insistió, y señaló que "tratan de bajarte y disminuirte, y una se termina acostumbrando a eso o aprende a ignorarlo".En la primera competencia en la que participó, un organizador le preguntó despectivamente: "¿Qué hacés ahí?", y fue cuando miró para los costados y "literalmente no había ninguna mujer", revivió.Ese suceso la llevó a querer convertirse en una figura destacada en la industria gamer femenina, y "ser conocida por mi forma de jugar y no por ser una cara bonita"., enfatizó con alegría.Según cifras del último informe de la Asociación Internacional de Desarrolladores de Juegos solo el 11% de quienes dominan la industria del gaming y los esport a nivel mundial son mujeres, y el 24% están desarrollando videojuegos.Sin embargo,, conforme a estadísticas de la Hispanic Gamer.Para(23) jugadora profesional de League of Legends (LOL), videojuego de estrategia del género "Moba" o "arena de batalla en línea"; Flossie fue una de sus modelos a seguir., expresó.Los primeros torneos de Paludi fueron cuando tenía 17 años, donde le escribían por el chat :"Dejá que juegue tu novio" provocándolede juego."Me crearon tantas inseguridades conmigo misma que ni siquiera me imaginaba estar compitiendo. Me sentí muy intimidada, señalada con el dedo. En una competencia eran como 50 chicos y tres chicas, todavía no había arrancado y ya me miraban como si fuera un bicho raro", detalló a esta agencia.Más tarde, cuando comenzó a ganar competencias tampoco sentía orgullo de ello ni que había sido por su trabajo y mérito, ella pensaba que era "suerte"."Eso me perjudicó mucho al entrar a competencias. Pero luego me refugié en mis ideales y en no pensar en qué pensaban los otros de mí., y apoyarnos entre mujeres", sostuvo.Así, el mensaje que quiere transmitir a nuevas jugadoras es que "sepan que la gente que hostiga es generalmente la que no acepta sus errores y descarga su malestar o frustración con lo primero que ven que es una 'piba', pero tienen que quedarse tranquilas que están dando lo mejor".Bajo este contexto, Globant Emerald Team lanzó, a través del hashtag "desmutear la escena" con el fin de generarde mujeres y diversidades de género en la industria del gaming y los esports, para "romper el miedo a entrar", a través de charlas, talleres y encuentros, detalló(29), nacida en Chile, jugadora amateur del videojuego Fortnite e integrante de la iniciativa., no obstante en el gaming "hay una hostilidad bien machista, no falta el comentario de quien te envía a la cocina, te insulta o se sale de la partida al ver a una mujer. Por eso nace esta red de contención, este espacio seguro donde las chicas y diversidades puedan entrar se sientan bien, puedan jugar, perder el miedo y romper las barreras", enumeró Leal.Por su parte, Melina Masnatta, directora global de learning y diversidad equidad e inclusión, recordó que las competencias de videojuegos