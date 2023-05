Andrés Rodríguez: "Massa es un muy buen candidato a Presidente"

Andrés Rodríguez: "En lo personal, Massa es mi candidato".

Massa estaba invitado al acto de la CGT, pero no asistirá porque viaja con el Presidente a reunirse con ‘Lula’ da Silva.

El secretario general adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez (UPCN), consideró este martes que el ministro de Economía, Sergio Massa, “es un muy buen candidato a Presidente” por el Frente de Todos (FdT) y además sostuvo que “el peronismo está competitivo” de cara a las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del próximo domingo 13 de agosto.“Hay mucho de nosotros que lo vemos a Massa como un candidato posible, muy potable porque tiene habilidad política y tiene muchos antecedentes.”, apuntó Rodríguez en declaraciones a El Destape Radio.Con respecto a las definiciones electorales, el gremialista estimó quede cara a las próximas elecciones.Para Andrés Rodríguez,, pero planteó que “se debe definir la situación sobre si habrá más de una lista" o habrá una nómina "única" de los postulantes que representarán a la coalición oficialista en las PASO."Ambas cosas son debatibles. No hay mucho tiempo para definirlo. La lista única con un precandidato muchas veces cierra la posibilidad de que alguien se encolumne detrás. Pero el que gane una competencia interna en las PASO puede salir más potenciado”, subrayó el dirigente gremial de Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).Con respecto al acto que realizará este martes la CGT en el club Defensores de Belgrano con motivo del Día Internacional de los Trabajadores (que se conmemoró el 1 de mayo), Rodríguez sostuvo que se trata de una manifestación que no busca una representación numérica porque la CGT tiene mucho más poder de convocatoria”.“Buscamos reunir a la militancia sindical y allí se va a exponer un documento muy claro que será una ampliación del texto 'Estamos a Tiempo', que se elaboró la semana pasada con la aprobación del Consejo directivo”, indició el gremialista.Por eso,A dicho acto estaba invitado Massa, quien no asistirá porque viaja con el presidente Alberto Fernández a reunirse con el presidente de Brasil, Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva Desde el entorno del líder del Frente Renovador, aseguraron a Télam que Massa enviará una carta en respuesta a la invitación de la CGT.Rodríguez adelantó que tambiénporque “indudablemente, hay un esfuerzo para intentar salir adelante”.“Massa tomó la economía en un momento muy especial. Había mucha incertidumbre y encauzó la situación con habilidad política. Hay ciertas variables que mejoraron con su gestión, pero otras todavía no se pudieron estabilizar”, apuntó.Sobre los, Rodríguez sostuvo que “la modernización de las negociaciones es algo que ya está presente en los convenios colectivos" de trabajo.Esto es una práctica que se realiza hace muchos años. Existen actividades que han ido ajustado su convenio a la realidad de las modificaciones de la producción. No queremos ninguna reforma laboral porque siempre que se anunció fue para quitar derechos”, concluyó.