Declararon imputable al acusado del crimen de la docente Anahí Bulnes

La docente Anahí Bulnes fue vista por última vez el 5 de diciembre último, cuando ingresó al edificio donde vive el detenido.

Los indicios que inculpan al chef La docente Anahí Bulnes fue vista por última vez alrededor de la 1 de la madrugada del 5 de diciembre último, cuando ingresó al edificio donde vive el detenido y jamás se la vio salir.



En esa misma jornada, alrededor de las 15, las cámaras detectaron el momento en el que el chef sale del edificio situado en Olmos y bulevar Guzmán con una bolsa de consorcio.



En ese lugar se levantaron restos de sangre que, mediante peritajes, se determinó que pertenecían a la docente desaparecida.

Los peritajes psicológicos y psiquiátricos oficiales concluyeron que el chef Santiago Campos Matos (37), detenido por el asesinato de Anahí Bulnes (36),, pudo comprender y dirigir sus acciones, por lo que está en condiciones de permanecer imputado y afrontar un proceso por homicidio, informó este martes su defensor.El abogado Nicolás Villafañe, defensor del acusado, detalló a Télam que las pericias oficiales sostienen que Campos Matos tuvo una "infancia difícil por los conflictos familiares y el abandono" y que, si bien los resultados advierten "ciertos rasgos compatibles con la psicopatía", ello no se considera un trastorno que pueda alterar la comprensión de su conducta.En ese sentido, Villafañe adelantó que va a plantear su "disidencia" con el informe oficial, a la vez que intentará verificar si el estudio fue realizadoAsimismo, el abogado manifestó su "preocupación" por la situación de Campos Matos, ya que se encuentra alojado desde el 27 de diciembre en el penal cordobés de Bouwer "sin que se haya dictado la prisión preventiva".Sobre su situación en la causa, Villafañe dijo que su asistido "ya tomó la decisión de no declarar en la etapa de instrucción", y que eso fue lo que le dijo en sus indagatorias a la fiscal a cargo de la investigación, Eugenia Pérez Moreno, ante quien lo único queAl respecto, sostuvo que Campos Matos "no tenía ningún vínculo" con la docente, "no la conocía", aunque sí admitió que, "por su condición de trabajadora de sexual".El letrado dijo también que el equipo del Instituto de Medicina Forense (IMF) continúa con los rastrillajes que comenzaron el 21 de marzo pasado en un predio de enterramiento de basura de la ciudad de Córdoba, a partir de la hipótesis que se maneja en la causa sobre que, en la zona céntrica de la ciudad de Córdoba.La tarea de búsqueda se desarrolla en el predio de Piedras Blanca, en las afueras de la ciudad de Córdoba, donde se encuentra la Planta de Procesamiento y Separación de Residuos Sólidos Urbanos, que