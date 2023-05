Docentes tucumanos realizan un paro por mejoras salariales

Los gremios docentes anticiparon que no se reunirán con el gobierno mientras dure la protesta / Foto: Genérica.

Los gremios reclaman no cobrar menos que el índice de la pobreza

La Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP), al que se sumaron diferentes sindicatos, en reclamo de mejoras salariales.“No tenemos porcentajes, pero”, aseguró Hugo Brito, secretario general de la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP).La medida de fuerza convocada por ATEP cuenta con la adhesión de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y Docentes Autoconvocados.Desde Sadop aclararon que declararonLos referentes de los gremios reclaman al gobierno provincial por no haber cumplido con el acuerdo salarial alcanzado para este año.“Habíamos planteado, que fue de $ 164.000 en marzo y el ingreso mínimo salarial quedó en $128.000”, explicó Carlos Giménez, referente de ATE.Ante esta situación el gobierno convocó para hoy una reunión con los gremios, sin embargo, los referentes adelantaron que no participarán hasta que no haya finalizado el paro.