La yerba y la carne de cabra fueron incluidos en el dólar agro

Productores vendieron más de 197.000 toneladas de soja y acumularon 2,16 millones

Los productores de soja comercializaron más de 197.000 toneladas en el cierre de la tercera semana de la tercera edición del Programa de Incremento Exportador (PIE), que implementa un tipo de cambio de $ 300 por dólar para las exportaciones de la oleaginosa hasta el 31 de mayo próximo.



Además, el ingreso de divisas de los agroexportadores al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) superó los US$ 79 millones.



De acuerdo con las cifras de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el viernes último se vendieron 197.246 toneladas de soja y así acumularon 2.160.312 en la tercera semana de la tercera edición del dólar soja.



Los contratos nuevos de compraventa concertados en pesos el viernes y en fechas previas pero anotados en el último día de la semana sumaron en conjunto 61.125 toneladas, y el valor promedio de esos negocios resultó en $ 99.631 por unidad de peso.



Por otro lado, también se destacaron las fijaciones de operaciones concertadas con anterioridad al viernes por 52.902 toneladas, alcanzando un valor promedio de $ 99.984.



En relación con los negocios pactados en dólares, los contratos de compraventa de soja registraron un valor promedio de US$ 379 por un volumen de 7.858 toneladas; en tanto se anotaron fijaciones por 17.694 toneladas a un valor promedio de US$ 347.



Por otra parte, se registraron contratos sin determinar precio ni moneda por unas 55.647 toneladas, a la espera de acuerdo entre compradores y vendedores.



En tanto, se comercializaron 83.551 toneladas de cebada forrajera y acumulan 354.346 desde el 25 de abril, cuando se incorporó al dólar agro.



En el mismo sentido se contabilizaron 79.015 toneladas de girasol, con un acumulado de 363.946; y 2.200 de sorgo, con un total de 9.843.



Por su parte, las agroexportadoras ingresaron al mercado de cambios local US$ 79,77 millones, y en las trece primeras ruedas acumularon ingresos por US$ 1.612,95 millones, informó la Bolsa de Comercio de Rosario.



En tanto, el Banco Central vendió US$ 80 millones y cerró abril con un saldo positivo de US$ 20 millones.