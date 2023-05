Incendio en Caballito: cuatro personas internadas por inhalación de humo

El incendio se registró en una vivienda de un edificio ubicado en Doblas y Chaco, a metros del Parque Rivadavia. Foto Twitter.

afectadas porcomo consecuencia de undel quinto piso de un edificio del, que fue dominado por bomberos de la Ciudad de Buenos Aires.El incendio se registró en la cocina de una vivienda de, a pocos metros deldonde los bomberos lograron controlar el fuego y evacuaron a las personas por las escaleras, informaron fuentes policiales y sanitarias.El director del SAME, Alberto Crescenti, indicó que, fueron trasladados al hospital Durand afectados por inhalación de humo.Se trata de un hombre de 51 años al que se le realizarán estudios complementarios, una mujer de 50, otra de 19 y un joven de 18 que están en observación, especificó Crescenti al canal C5N.pero tenemos que ver si hay más gente que haya inhalado humo", sostuvo el director del SAME y aclaró que "no sabemos cómo se originó".