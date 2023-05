Simpatizantes de Payo Cubas denunciaron fraude electoral en Paraguay y cortaron rutas

El candidato "Payo" Cubas salió tercero / Foto: Twitter.

Simpatizantes del polémico excandidato presidencial de Paraguay Payo Cubas cortaron algunas rutas y se concentraron esta noche en Asunción, Ciudad del Este y otros puntos del país para reclamar por un presunto fraude electoral que, afirman, les "robó bancas" en ambas cámaras legislativas.Mientras tanto, Cubas, quien en las elecciones del domingo sorprendió alcanzando prácticamente 23% de los votos, fustigó este lunesLas protestas se motorizaron durante la tarde de esta jornada de feriado nacional y terminaron con una concentración de algunos cientos de personas frente a la sede del Tribunal Superior de la Justicia Electoral (TSJE), en el centro de Asunción.El diario ABC puntualizó este lunes por la noche queLas autoridades electorales respondieron que, al no haber una denuncia por escrito, sino pública, el eventual fraude se descubrirá o no con el escrutinio definitivo, y que nada deben temer los manifestantes, algunos de los cuales se mostraban esta noche exaltados y hasta violentos, sobre todo en Ciudad del Este, cuna política de Cubas.El polémico dirigente, en tanto, apareció este lunes en un video para asegurar que con el resultado del domingo, en referencia al eslogan utilizado por Peña en su campaña; "vamos a estar mejor".Denunció que la campaña colorada invirtió 100 millones de dólares "que van a recuperar" en la gestión, y calificó de "cómplice" a la dirigencia del opositor Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), que, puntualizó, invirtió 50 millones de dólares para la campaña de la Concertación opositora."Lloro por ustedes, pelotudos, que votaron por el Chapo y a la polca; lloro cuando vayan a parir en el barro, cuando a sus hijos se les caigan los dientes", disparó luego contra los votantes de Peña y del candidato opositor Efraín Alegre, a quienes les reiteró el epítetos de "pelotudos".manifestó Cubas, e instó a la ciudadanía a impedir que Santiago Peña y Pedro Alliana no juren el próximo 15 de agosto por ser ladrones de la voluntad popular.