Sindicalistas y abogados laboralistas disertaron sobre "el futuro del trabajo"

El futuro del trabajo VER VIDEO

Sindicalistas y especialistas en derecho laboral exhortaron este lunes a tener una mirada que incluya a "la política y la economía" para analizar las transformaciones en los últimos tiempos de las relaciones laborales, durante una charla sobre "El futuro del trabajo" realizada en la 47° Feria Internacional del Libro con motivo del Día Internacional del Trabajador.Allí se debatió en torno a las nuevas formas de trabajo a partir de la aparición de las empresas de plataformas, los posibles proyectos productivos de Argentina, además de aludir al rol que tuvo la última dictadura y el endeudamiento externo como impedimento para el desarrollo industrial., exhortó el secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, Héctor "Gringo" Amichetti, durante la charla que forma parte del ciclo de debates que la agencia Télam organiza en la 47° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.En el stand 602 del Pabellón Azul, ubicado en el predio porteño de La Rural, Amichetti recordó la "transformación fenomenal" por la que pasó Argentina entre 1945 y 1955 con el peronismo que "permitió garantizar leyes" que venían "sin ser aplicadas", ya que -dijo- "había un proyecto definido de Nación y de pleno empleo: la Justicia social".expresó Amichetti.El también referente de la Corriente Federal de los Trabajadores de la CGT puso como ejemplo la industria del libro que era de "menos de 30 millones" al año en 2003, y luego de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, "con política cultural e incentivos", logró ponerse a "nivel internacional" en el rubro, para alcanzar la producción de "129 millones" de ejemplares al año.Otra de las oradoras, la abogada laboralista y asesora sindical, Natalia Salvo, coincidió con Amichetti en que el "trabajo dependiente no puede ser leído por fuera de un determinado modo de producción" y "prescindiendo de una mirada política y económica".La letrada denunció que el "crecimiento de la economía en estos últimos años" en la Argentina no tuvo "su reflejo en la redistribución" y advirtió sobre la irrupción de la figura del "trabajador autogestionado" o "emprendedor", en el que predomina lo "individual" por sobre lo "colectivo".Salvo analizó que no estamos frente al "fin del trabajo" sino que existe una "crisis de la noción de dependencia".Entonces, explicó que en la actualidad "hay una nueva forma de explotación para poder obtener más margen de ganancia" con la paradoja de que las "formas jurídicas" con las que se regula el trabajo y "el sindicalismo" se encuentran "cada vez más fragmentados".Al profundizar sobre esa cuestión, el moderador del encuentro y subgerente de Política en Télam, Martín Piqué, recordó el "intento de sindicalizar" a los trabajadores de aplicaciones de reparto, como Rappi y Pedidos Ya, y la respuesta de algunos de los repartidores que "no quieren" que se avance en esa dirección.Piqué señaló que hasta hubo una movilización en la legislatura provincial en contra el proyecto de ley para el registro único y obligatorio de trabajadores del sector.En respuesta a esta cuestión, el abogado especialista en Derecho del Trabajo y exasesor en el Ministerio de Trabajo, Juan Manuel Ottaviano, analizó que se mira la cuestión con "lentes que todavía son los de la organización del trabajo de principios del siglo XX" cuando la "potestad de distribuir la jornada laboral" era del empleador.Y pese a que explicó, que laen ese aspecto, los procesos de "informatización" con la incorporación del teléfono celular al trabajo "acompañado ahora por la plataformización" transformaron el escenario laboral."Las empresas de plataformas les quitaron todos los derechos laborales tradicionales" a los nuevos trabajadores de aplicaciones, pero a cambio "le dieron una ínfima cuota, una mínima posibilidad de gestionar el propio tiempo de trabajo conectándose y desconectándose", evaluó.Así, historizó que como ocurría en las "filas" que se formaban en las fábricas con el "trabajo a destajo", los trabajadores de plataformas hoy en día "Ottaviano alertó, entonces, sobrey que se entiende comocuando, dijo, "en realidad nos están diciendo a los gritos 'queremos convertir esta mínima cuota de libertad en un derecho'".Y señaló que en "otros discursos" sí se apela al sentimiento de "libertad", en referencia a los referentes liberales, se preguntó si no es momento de "cambiar algunas reglas laborales" y crear "el derecho laboral de rechazar tareas".El debate que se inició a las 19 y tuvo entre el público a la presidenta de Télam, Bernarda Llorente, se extendió hasta las 20.30 con una serie de apreciaciones e intercambios entre los oradores y oyentes.Luego, Natalia Salvo se refirió al rol de la última dictadura y recordó que, en el primer año del gobierno de facto, el desempleo creció del "6 al 9%" y que todo era "libre" menos la negociación por el salario "que era fijado" por los represores.Previamente al respecto Piqué había señalado que hubo" que había generado "divisiones al interior" del movimiento obrero mientras "el empresariado había impuesto la valorización financiera".Amichetti sobre el mismo punto había dicho que la "principal crisis fue dejada por el gobierno represivo que desindustrializó al país" y generó un proceso de "endeudamiento".Agregó que el sindicalismo "tiene que ser representativo de los trabajadores informales" y señaló que ante este nuevo escenario "los convenios colectivos no pueden ser rígidos".Por su parte, Ottaviano se explayó sobrey dijo que se encuentran "por encima de las que la política, el derecho y el trabajo organizado están dispuestos a ofrecerles"."Quizás haya que hacer algo parecido a lo que hizo Perón", dijo sobre el Estatuto del Peón sancionado en 1944 cuando Juan Domingo Perón presidía la Secretaría de Trabajo y Previsión y exhortó a "crear derechos dónde no los hay" para "introducir nuevos estándares".