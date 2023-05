Mascherano no podrá contar con Nicolás Paz ni con Garnacho

Los delanteros Garnacho (Manchester United) y Paz (Real Madrid) fueron confirmados como baja en la Selección Sub 20.

dos futbolistas sobre los que podía girar el espectro ofensivo del seleccionado argentino en el Mundial Sub 20 que se iniciará el próximo 20 de mayo en el país y para el que el representativo nacional comenzará los entrenamientos el lunes 8.La recorrida que hizo el entrenador del seleccionado argentino por Europa la semana pasada no alcanzó los objetivos planeados, ya que no pudo torcer las decisiones adoptadas desde Manchester United con Garnacho y de Real Madrid con "Nico" Paz de no cederlos para el MundialEl tercer jugador en el que el "Jefecito" había puesto todas las energías para convencery aunque todavía no existe un "no" rotundo, lo concreto es que la situación está muy complicada pese a que el equipo en el que juega el campeón del mundo Alexis Mac Allister no alcanzó la final de la FA Cup, al ser eliminado justamente por el Manchester United de Garnacho, que en esa instancia enfrentará a Manchester City.Esa final se jugará el próximo 3 de junio, en plena disputa dely es una de las razones por las que Garnacho no fue autorizado, además de que su equipo está peleando desde el cuarto lugar de la Premier League la clasificación a la Champions League 2023-2024.Y Brighton está octavo, a dos puntos de Tottenham Hotspur de Cristian "Cuti" Romero y Aston Villa de Emiliano "Dibu" Martínez, que lo preceden en ese ordenpara la próxima temporada (Europa League y Conferencia League, respectivamente).Ante ese panorama, las buenas noticias pasan por las aprobaciones que recibió Mascherano en esta gira europea, y que son las dePara que Garnacho no se sintiera tan frustrado por no venir al Mundial, algo que tenías muchas ganas de hacer,y lo mostró en una foto con el entrenador neerlandés Erik Ten Hag poniendo la firma, justo un día después de que el técnico le dijera a la prensa que al nacido en Madrid "no lo veía en el Mundial Sub 20".Y justamente luego de dar a conocer el domingo último Real Madrid que no cedería a Nicolás Paz,señalándolo como "el futuro" del equipo "merengue", quizá también para ofrecerle una "caricia" luego de frustrarle también esa chance a la que el nacido en Tenerife aspiraba como una revancha después de haber jugado el Sudamericano de Colombia en el que Argentina no pudo clasificar.La justificación para que Paz no venga a jugar el Mundial pasa porque en estos momentosy está muy cerca de ascender a segunda.En cuanto aen la finalmente derrota por 3-1 como visitante de Nottingham Forest, por la Premier League.Con esa conquista el ex Rosario Centraldesplazando precisamente a Garnacho, que tenía esa marca con 18 años y 135 días.Con este panorama por delantecon la mente puesta ya no en una lista original de 37 integrantes sino de 35, esperando que no se siga reduciendo, más allá de que el recorte final dejará solamente a 23 de ellos disputando el Mundial.son los arqueros Federico Gomes Gerth (Tigre), Franco Herrera (Barracas Central), Nicolás Claa (Lanús) y Lucas Lavagnino (River Plate).Lautaro Di Lollo (Boca Juniors), Valentín Barco (Boca Juniors), Tiago Palacios (Talleres, de Córdoba), Brian Aguilar (Lanús), Agustín Giay (San Lorenzo), Valentín Gómez (Vélez Sarsfield),Nahuel Arias (San Lorenzo), Ulises Ciccioli (Rosario Central), Felipe Sánchez (Gimnasia La Plata),Renzo Malanca (Huachipato, Chile), Tomás Avilés (Racing Club), Román Vega (Barcelona, de España), Franco Carboni (Monza, Italia), Julián Aude (Los Ángeles Galaxy, EEUU) y Esteban Lucero (Defensa y Justicia).Máximo Perrone (Manchester City), Ignacio Miramón (Gimnasia La Plata), Facundo Buonanotte (Brighton, Inglaterra), Gino Infantino (Rosario Central), Mateo Tanlongo (Sporting Lisboa, Portugal), Federico Redondo (Argentinos Juniors) y Christian Ordóñez (Vélez Sarsfield).Juan Gauto (Huracán), Matías Soulé (Juventus), Luka Romero (Lazio), Valentín Carboni (Inter), Lucas Besozzi (Central Córdoba, Santiago del Estero), Brian Aguirre (Newell's), Alejo Véliz (Rosario Central), Benjamín Domínguez (Gimnasia La Plata) e Ignacio Maestro Puch (Atlético Tucumán).serán las sedes de este Mundial que Argentina obtuvo en seis oportunidades y del que no iba a formar parte si no fuera porque la FIFA decidió bajar al organizador original, Indonesia, por razones políticas (su gobierno no aceptó la presencia de Israel),Entonces apareció el presidente de AFA,luego confirmada como definitiva por la FIFA.otra ilusión albiceleste se habrá puesto en marcha, apenas cinco meses después del tercer título mundial de mayores logrado por Lionel Messi y compañía en Qatar, seguramente esperando los de Mascherano subirse a ese envión que los pueda depositar en la cima de otro podio ecuménico.