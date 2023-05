La Reserva Federal se reúne para ajustar su tasa e intentar doblegar la inflación

La FED con Powell a la cabeza busca frenar la inflación

La Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) iniciará este martes, en Washington, una reunión de su Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), para decidir un incremento en su tasa de interés de referencia, en un nuevo intento por doblegar la inflación y que ha llevado ese indicador desde un rango de 0 a 0,25% hace un año hasta 4,75% a 5% en la actualidad.y estiman que se mantendrá en ese nivel hasta fin de año.La atención de los inversores está centrada en las perspectivas que trazará la FED para los próximos meses y los indicios que pueda proyectar el presidente del organismo, Jerome Powell, durante la conferencia de prensa del miércoles.Los economistas dicen queEn cambio, probablemente hará hincapié en que podrían ocurrir más aumentos de tasas si la inflación se mantuviera persistentemente alta, muy por encima de la tasa objetivo del 2%.Todo parece indicar queya que no se espera que el colapso del First Republic Bank durante el fin de semana, pueda opacar el ajuste en la tasa de interés.Esos pronósticos se difunden una vez cada trimestre, por lo que no se actualizarán hasta junio.Sin embargo, siete de los 18 directores de la FED proyectaron que las tasas superarían el 5,1%, mientras que solo uno pronosticó una tasa más baja.Los próximos pasos del banco central, después de esta semana, se ven empañados por la incertidumbre y una mezcla de señales contradictorias.La economía parece estar enfriándose, con el gasto de los consumidores chato en febrero y marzo, lo que indica que muchos compradores se han vuelto cautelosos ante los precios más altos y los costos de los préstamos.La contratación se ha desacelerado, las ofertas de trabajo han disminuido y menos personas están renunciando a sus trabajos por otros puestos, generalmente mejor pagados.