Trabajadores del todo el mundo conmemoraron su día con marchas y reclamos

En Corea del Sur se pronunciaron fuertemente contra las horas de trabajo y exigen una reducción / Foto: AFP.

Disturbios en Francia / Foto: AFP.

Manifestación en Italia / Foto: AFP.

Jornada de movilización en China / Foto: AFP.

Cientos de miles de personas agobiadas por la inflación o por problemas laborales marcharon este lunes por ciudades de tres continentes para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores y exigir justicia social, en manifestaciones de una intensidad que no se veía desde antes de la pandemia de coronavirus. En Francia, los trabajadores reclamaron al Gobierno derogar una polémica reforma jubilatoria , mientras que en Corea del Sur y Japón exigieron mejores salarios y en España poder tomarse días libres, entre muchas otras consignas en muchos otros lugares del planeta.El 1 de mayo tradicionalmente ha servido para celebrar los derechos laborales y visibilizar reclamos, pero las marchas de este lunes expresaron frustraciones más amplias por la situación actual del mundo.Sin embargo,Laurent Berger, líder del sindicato francés CFDT, dijo a la radio France Info que esperaba una jornada "histórica", con todos los sindicatos unidos por primera vez desde 2009.El de esta jornadareunieron entre 782.000 y 2,3 millones de personas, según las autoridades y el sindicato CGT, respectivamente, citó la agencia de noticias AFP.De todos modos, no alcanzaron el nivel de movilización de inicios de marzo, cuando iniciaron los reclamos contra la reforma de Macron. Y no faltó la represión.dijo el Ministerio del Interior en un comunicado.En América Latina, el presidente de Brasil,, que estima alta y a la que asoció con el desempleo, luego de haber anunciado reajuste del salario mínimo y exenciones impositivas para trabajadores.El domingo, en una declaración por cadena nacional de radio y televisión, Lula anunció el cambio en el salario mínimo y que enviará al Congreso Nacional, en los próximos días, un proyecto de ley que propone el reajuste anual del salario mínimo por encima de la inflación.También este lunes,Arce confirmó el incremento salarial del 5% mediante el Decreto Supremo N°. 4928 y expuso el documento a la multitud, que respondió con aplausos.El salario mínimo era 326,50 dólares y ahora se incrementará a 342,75.Bolivia se encuentra entre los 10 países de América Latina con mayor salario mínimo nacional, lista que está encabezada por Costa Rica.En Europa, e l Gobierno de derecha de Italia aprobó un recorte de los subsidios contra la pobreza introducidos hace cuatro años, una medida criticada como una "provocación" anunciada este 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores La primera ministra, Giorgia Meloni, que lidera la coalición de gobierno más derechista desde la caída de Benito Mussolini, dijo que el "ingreso ciudadano" será sustituido por un "cheque de inclusión", acotado a ciertos hogares que cumplan una serie de requisitos.El Gobierno afirma que este plan de subsidios es muy caro y argumenta que desincentiva a personas aptas para trabajar.En tanto,desde hace varios meses para pedir un aumento de los salarios, tanto en los servicios públicos como en el sector privado.Este lunes,, incluyendo, por primera vez, los de cuidados intensivos y oncológicos.Manifestaciones o huelgas sectoriales también se registraron en otros países europeos, como Alemania, Letonia o Portugal, y se esperaban en naciones de América, desde Canadá a Argentina, para reclamar un mayor salario ante el aumento del costo de la vida., encabezadas por los sindicatos, que advirtieron de "conflicto social" si los salarios del país, que son bajos para el promedio de la Unión Europea (UE), no subían en línea con la inflación.También elogiaron los incentivos para pasar a España a una semana laboral de cuatro días para aliviar la presión sobre los trabajadores.La marcha central en Madrid, la capital española, reunió a miles de personas bajo el lema de 'Subir salarios, bajar precios, repartir beneficios', informó la agencia de noticias Europa Press.Cuatro ministros o ministras del Gobierno progresista del presidente Pedro Sánchez estaban en la marcha, incluyendo la de Trabajo, Yolanda Díaz, y de Igualdad, Irene Montero.También en Madrid, los abogados españoles reclamaron reformar leyes que los obligan a estar de guardia los 365 días del año, independientemente de la muerte de familiares o emergencias médicas., Taksim, y detuvo a 12 manifestantes, informó la estación de televisión independiente Sozcu.La plaza tiene una importancia simbólica para los sindicatos de Turquía después de que hombres armados desconocidos abrieran fuego contra personas que celebraban el 1 de mayo en Taksim en 1977, provocando una estampida que dejó decenas de muertos.El gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan ha prohibido las manifestaciones en la plaza.La guerra está en el centro de las preocupaciones a nivel global por el poder adquisitivo, ante el aumento de precios de la alimentación y de la energía registrado en todo el mundo desde que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022.En Asia, las marchas parecieron desatar la frustración reprimida después de tres años de restricciones por el coronavirus, con mucha mayor participación que en años anteriores, según medios locales.En China, miles de habitantes se dieron cita en las màs importantes ciudades del país para reivindicar los derechos de los trabajadores., los más masivos en esta fecha desde que comenzó la pandemia de coronavirus, a principios de 2020.", gritaban en Seúl.En Tokio, miles de trabajadores, acompañados por legisladores de la oposición y académicos, se reunieron en un parque para exigir aumentos salariales para compensar el impacto del aumento del costo de vida.