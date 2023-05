Peña se dedicó a agradecer saludos y hay indicios de fin de ciclo en la oposición

El candidato colorado se impuso en las presidenciales por más de 15 puntos. Foto: AFP

¡Muchas gracias Presidente @alferdez por los buenos deseos! ¡Coincido con tus palabras y me comprometo a trabajar por una Latinoamérica próspera y unida! 🇵🇾 🇦🇷 https://t.co/bE0BbxEYHO — Santiago Peña (@SantiPenap) May 1, 2023

Muchas gracias Presidente @LulaOficial. Coincido plenamente en trabajar juntos por relaciones cada vez mejores y más firmes en favor de nuestros pueblos y la visión de una América del Sur unida y próspera. 🇵🇾🇧🇷 https://t.co/wGVf5b9lB9 — Santiago Peña (@SantiPenap) May 1, 2023

Muchas gracias Presidente @GabrielBoric. Juntos vamos a trabajar para seguir fortaleciendo los vínculos entre nuestros países y en toda la región. 🇵🇾🇨🇱 https://t.co/UB87a1mxtJ — Santiago Peña (@SantiPenap) May 1, 2023

Sin apariciones públicas en su primer día como presidente electo de Paraguay, el colorado Santiago Peña se dedicó este lunes a agradecer a mandatarios del mundo que lo saludaron por su contundente triunfo en las elecciones de ayer, casi como respetando el duelo que hace la principal alianza opositora después de la debacle electoral, y que presagia para algunos protagonistas un inminente fin de ciclo., en cuya figura se centraron medios de comunicación locales debido a la importancia que tiene el gigante sudamericano en la vida económica de Paraguay., respondió este lunes el economista de 44 años que el 15 de agosto asumirá las riendas de este país de algo más de 7 millones de habitantes que atraviesa una difícil coyuntura económica, con índices de desocupación en alza e inflación también creciente.Lula no fue el único mandatario en recibir respuesta de Peña, quien hizo lo mismo conMientras tanto, el durísimo golpe recibido en las urnas por la opositora Concertación -una alianza variopinta de partidos que iban de la centroizquierda a la centroderecha y la derecha- comenzó a originar las primeras reacciones.en esa agrupación.Desde fuera de la Concertación –pero con afinidad ideológica-, Jorge Querey, senador y exmédico personal de Fernando Lugo, dijo este lunes que, acotó, citado por medios locales.La referencia fue hacia el Partido Cruzada Nacional (PCN), que con cinco años de vida y Paraguayo, entre ellos a Rafael Esquivel, más conocido como Mbururu, quien está preso desde agosto de 2022 acusado de ataques a la propiedad privada y del abuso sexual de una niña de 13 años.El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Jorge Bogarín, dijo que ese organismo no se adelantará a tomar decisiones acerca de si Mbururu podrá asumir su banca, ya que cualquier apresuramiento “puede ser causal de inhibición”.La irrupción de PCN en la política paraguaya tuvo un debut más que auspicioso y no parece tener techo, mientras que la caída de la Concertación no parece tener piso.Aun cuando pasaron muy pocas horas del pronunciamiento inequívoco del pueblo paraguayo, surgen con claridad algunas conclusiones: la primera, queen general y otras agrupaciones que se sumaron a la alianza.Pero también se considera en este ingrato sector al presidente saliente, Mario Abdo Benítez, a quien se le reclama no haber hecho esfuerzo alguno para apoyar a Peña y porque cada porción de poder que gana Cartes, la pierde su archienemigo, Abdo.La extrema diferencia entre los colorados y la Concertación (15 puntos porcentuales) había sido adelantada por una sola encuesta, la de Grau y asociados.Señalado desde la Concertación como un encuestador “pago por el cartismo”,defendió y explicó la base de su encuesta en charla con Télam dos días antes del veredicto de las urnas electrónicas.. Si Lino Oviedo no hubiera roto con la ANR, Lugo jamás habría sido presidente”, aseveró Grau a Télam.Para el consultor, el resultado final de las elecciones de ayer comenzó a delinearse con mucha precisión y fuerza en el último mes.“Muchas encuestas hechas hasta el 5 de abril, incluidas las nuestras, marcaban una diferencia mucho menor para la ANR, pero a partir de entonces comenzó una migración de votos de la Concertación hacia Payo, que hizo que éste terminara los comicios con casi 23%, a 4,5 puntos porcentuales de la alianza opositora, con la consiguiente baja de apoyos a la candidatura de Alegre”, explicó.Las cifras que tuvo Grau en la última consulta fueron muy similares a las que se conocieron el domingo.