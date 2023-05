"Para Borges lo esencial no son las respuestas, sino siempre las preguntas"

Annick Louis (de negro), durante su participación en la Feria del Libro. /Foto: prensa.

"Borges reactiva la figura homérica del viejo poeta ciego sabio"

, los gestos políticos que el autor de “Ficciones” realizó a lo largo de su obra, desde la selección de textos que hizo para evidenciar su oposición la política del gobierno del primer peronismo hasta su empeño en remarcar que vivía de su jubilación como director de la Biblioteca Nacional, “porque no quería que nadie pensara que había una conexión económica entre él y la dictadura, aún cuando la apoyaba, hasta el año 1980”, dice la investigadora.Annick Louis es graduada de la carrera de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, doctora de la École des Hautes Études en Sciences Sociales y docente-investigadora de la EHESS y la Universidad de Reims. Antes de participar de las Jornadas Borges por los cien años de "Fervor de Buenos Aires" en el marco de la Feria del Libro, explica a Télam que la obra del escritor es un "work in progress" constante, en el que el proceso de reedición de textos "desconocidos" ha transformado y sigue transformando la imagen del escritor y su obra.según la edición de 1953 de sus "Obras completas" en Emecé, explica la investigadora. Para Louis, esa selección operada por el escritor para conformar sus obras completas fue en parte un gesto político, ya que el proyecto nació durante el primer peronismo, cuando el autor de "El Aleph" se "encontraba excluido de los circuitos oficiales de reconocimiento" y se oponía tanto a la política del gobierno como a las estéticas valoradas por éste. Así, Borges renunció a una parte de su producción y a una concepción del escritor.Nacida en en Buenos Aires en 1964, la investigadora vive en Francia desde 1991 y es autora de "Jorge Luis Borges: Obra y maniobras", un libro que analiza las intervenciones de Jorge Luis Borges en la Revista Multicolor durante 1933-1934.-A.L.: Estamos acostumbrados a pensar el libro como el elemento central de la cultura letrada, pero antes las redes de revistas eran el pilar de la cultura letrada entonces, se leían y circulaban, en ellas se producía la literatura y la crítica, y se constituían grupos y alianzas: la red de revistas y suplementos no refleja la cultura, la crea. Simultáneamente las revistas resultan de grupos, alianzas, intereses comunes. El rol constructor que tuvieron y tienen en la cultura es difícil de percibir, porque las revistas suelen ser publicaciones efímeras, poco conservadas. Pero para Borges los dos momentos son capitales: la publicación en revista, y la publicación en libro. Por eso, concibe modos de conservar algunas huellas de la publicación en revista, como si al trasladar los textos quisiera que quede algo de las raíces primeras que tuvo, mientras, a la vez, crea nuevos arraigos en el volumen.-A.L.: Diría que sí y no, y no es una respuesta que busque evitar tomar posición. Si uno piensa al criollismo en términos históricos, la respuesta es no: la poesía de Borges, sus ensayos de los años 1920, no tienen, fuera de Argentina, el impacto y la trascendencia que tuvieron, y tienen, para nosotros. Y no creo que sea una dificultad vinculada a la traducción necesariamente, sino a su fuerte arraigo contextual. Lo que sí es seguro es que Borges llega a pensar, al final de los años 1920, que no quiere quedar en la historia de la literatura como un poeta local, como un ejemplo de poesía típica de una región, y esto en un momento en que sus contemporáneos lo consideran el poeta de la ciudad de Buenos Aires. Uno, claro, puede discutir si es el caso o no de su poesía del período, si realmente es criollista o no, pero sin duda a él en ese momento no le parece posible lograr transformarse en un autor universal como escritor de poesía.Para Borges lo universal y lo criollo no se contradicen, ni oponen, sino que se entremezclan, son imposibles de separar: no son dos zonas culturales distintas, sino redes entremezcladas. Y su literatura lo ha demostrado: Borges sigue siendo uno de los autores más citados como referencia productiva por escritores de otras áreas culturales.-A.L.: Durante el Proceso, para Borges es un punto importante: señala constantemente que él vive de su jubilación del cargo de director de la Biblioteca Nacional. Yo creo que no quería que nadie pensara que había una conexión económica entre él y la dictadura, aún cuando la apoyaba, hasta el año 1980. La posición de Borges siempre fue particular, por pertenecer a una clase acomodada, pero necesitaba de un sueldo fijo, aunque fuera poco importante, para vivir, después de la muerte de su padre. Aquí también entran en juego las revistas y suplementos, porque muchos de ellos pagaban las colaboraciones.-A.L.: En esos años, los conflictos editoriales son también conflictos de lengua, en los cuales Borges va a tomar posición: el célebre "El idioma de los argentinos" es, de hecho, la respuesta de Borges a la polémica del meridiano: cuando la Gaceta Literaria de Madrid en 1924 afirma que Madrid debería ser el meridiano intelectual de Hispanoamérica, los jóvenes de la revista Martín Fierro, como es sabido, responden indignados.Borges propone dos respuestas: una en el número de la revista, con un muy bello texto, comparando y disminuyendo a Madrid, y también unos meses más tarde en la conferencia "El idioma de los argentinos", pronunciada en el Instituto Popular de Conferencias, en Buenos Aires, el 23 de septiembre de 1927, es decir casi inmediatamente después de la publicación de las respuestas de Martín Fierro. En el primero tiene una frase que me maravilla, para quien conoce el contexto es única: hablando de Madrid dice "una ciudad cuyo Irigoyen es primo de Rivera". En el segundo, marca la línea de su estética futura: la lengua no es cuestión de vocabulario sino de contexto, el idioma nacional no se juega en el lunfardo (u otras formas locales), sino en cómo lo usamos.-A.L.: Creo que el descubrimiento del policial es esencial para Borges. Las tramas policiales lo fascinan por su eficacia, o falta de ella, le interesan en términos técnicos: las tramas policiales demandan eficacia y exactitud en el encadenamiento de los acontecimientos, y tienen que alejarse de lo obvio y de lo ya hecho por otros escritores. Para Borges, claro, porque podemos decir que hay policiales que funcionan a partir de las mismas estructuras narrativas, que son los que no le interesan. Uno puede ver el procedimiento de "El asesinato de Roger Ackroyd" de Agatha Christie en "Hombre de la esquina rosada": quien narra el asesinato es el asesino, sembrando pistas, y esta identidad se revela al final.Además, Borges recupera del policial la idea del enigma. Muchos de sus textos de "Ficciones" y "El Aleph" funcionan a partir de un enigma, pero que no se refiere necesariamente, o más bien no se refiere casi nunca, a un crimen: en "La muerte y la brújula" el enigma es cuál es la ciudad; en "La casa de Asterión" la identidad del personaje que narra la primera parte del cuento. Pero hay sistemas más indecidibles, como "El jardín de senderos que se bifurcan", donde el personaje crea un enigma, pero si es descifrado o no por la persona a quien está dirigido es imposible de establecer, o mejor dicho: hay dos versiones posibles, la del personaje que cree que el mensaje llegó a destino y la del editor, el narrador primero que enmarca el manuscrito, que más bien lleva a pensar que no. La idea de Borges es que la trama policial es una estructura sólida y difícil, y en esto se opone a la visión de muchos intelectuales de la época que consideran que el policial es un género menor, una mera distracción. En algún texto de los años 1930, Victoria Ocampo dice que cuando le duele la cabeza toma una aspirina o lee un policial.Este interés por el enigma, por otra parte, reenvía a su concepción de la relación entre literatura y realidad como un enigma. Y también "Enigma" es el nombre de la máquina que codificaba y decodificaba la información usada por los nazis.Lo interesante en Borges es que el uso del enigma se vuelve hacia adentro: los textos plantean también la pregunta ¿qué es un enigma? Pero para Borges lo esencial no son las respuestas, sino siempre las preguntas.La investigadora Annick Louis, especialista franco-argentina en la obra de Jorge Luis Borges, explica que el autor de "El Aleph", tanto en sus ensayos y notas como en su ficción buscó un modo de hablar de lo real contemporáneo que no implicara una renuncia a la autonomía de lo literario, y que puede considerarse como una estética oblicua, porque "en parte consideraba que las posiciones personales no deben transformarse en la temática de la obra literaria, lo que no significa que la obra deba estar exenta de ideología", explica a Télam la prestigiosa académica.La autora de "Jorge Luis Borges. Obra y maniobras" señala que el peronismo de algún modo puso a prueba los principios que Borges estableció en la era del fascismo.-A.L.: Borges en sus declaraciones personales, en solicitadas, se mostró como un antiperonista apasionado e irracional, aunque como lo señala Jorge Panesi, él tenía los medios intelectuales para pensar el peronismo de otro modo; solamente vio una forma nacional de fascismo. En su obra, en cambio, incluso en sus ensayos y notas, las alusiones directas (en el sentido de temáticas) no son muy numerosas, hay pocos textos que tematizan el peronismo, algunos francamente muy ambivalentes en cuanto a la ideología, como "El simulacro", que se publica en El Hacedor en 1960.Algunos críticos consideran que fue por la censura que no aludió directamente al peronismo. Yo pienso que no, que es parte de su estética, el modo oblicuo de tratar la realidad. En Borges la relación entre realidad y literatura se plantea en forma de enigma: la realidad interroga a la literatura, y la literatura a la realidad. Yo creo que se nota en el período del primer peronismo el esfuerzo por no ceder ante una realidad que le debe haber resultado arrolladora.-A.L.: Es una cuestión compleja y apasionante, la popularidad de Borges, sobre todo en Argentina. El Borges presencia de la ciudad de Buenos Aires, que todo el mundo reconoce, es un fenómeno particular, del que no hay equivalentes realmente en otras culturas. Con mis estudiantes siempre tratamos de encontrar ejemplos en Francia o en Alemania, sin lograrlo realmente. Creo que, por un lado, Borges reactiva la figura homérica del viejo poeta ciego sabio, como lo señaló Gérard Genette; por otro lado, su ansia un poco patotera de participación en lo local se fue transformando, en la medida en que su antiperonismo, el entusiasmo por las dictaduras latinoamericanas y su incomprensión de la situación del continente en los años 1960 y 1970 lo llevaron a aislarse. Pero ese aislamiento él lo transformó, voluntariamente, creo yo, en una figura presente en la ciudad de Buenos Aires, un cuerpo presente, reconocible, y que opinaba sobre todo. Hay que tener en cuenta que, en el período de los años 60 y 70, no es, en cambio, muy popular, por sus posiciones políticas precisamente, en todo caso entre los jóvenes. Los críticos no saben qué hacer con él, porque todo el mundo lo admira como escritor pero rechaza sus posiciones políticas. Esto se revierte, se empieza a revertir, a partir de 1980, cuando Borges cambia su posición, y empieza a participar en los pedidos de justicia por las víctimas de la dictadura. Como lo señaló Josefina Ludmer, el proceso de canonización de Borges fue muy complejo, tuvo idas y vueltas. Podemos decir que fue canonizado pero sigue siendo polémico.Ahora estoy escribiendo un libro sobre eso: la figura de autor de Borges bajo la última dictadura y en el retorno de la democracia, es decir como entre 1976 y 1986, hasta su muerte, en los medios. Son como 7000 artículos de diario, algunos son textos de él, hay muchas entrevistas, pero también muchas noticias sobre su vida y sus viajes. La extensión de su popularidad en la época es increíble - estornuda y sale en el diario! Bueno casi-. En todo caso lo apasionante es que es una popularidad que lo transforma en el máximo escritor argentino sin quitarle su carácter polémico. Y también, la verdad, Borges es muy divertido. 