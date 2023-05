La Fuerza Aérea conmemoró el 41° aniversario de su bautismo de fuego en Malvinas

El brigadier Isaac expresó que "la guerra nos dejó héroes, nuestros 55 eternos héroes que son nuestra guía y no los olvidamos". Foto: Gustavo Amarelle/Archivo.

En 1982 la @FuerzaAerea_Arg marcaba su Bautismo de Fuego cuando, en la mañana lluviosa del 1° de mayo, despegaba desde Río Grande el primer avión que iba a entrar en combate en la Guerra de Malvinas. #MalvinasNosUne #malvinasargentinas pic.twitter.com/bdfCKewavy — Ministerio Defensa (@MindefArg) May 1, 2023

El brigadier Isaac y la Fuerza Aérea hoy El jefe de la Fuerza Aérea, brigadier mayor Xavier Julián Isaac, destacó el nivel de inversión que se está aplicando en el arma y dijo que se está incorporando "mucha tecnología" par mejorar la "calidad" del equipamiento. "La Fuerza Aérea no es hoy ni va a ser nunca lo que era antes de la Guerra de Malvinas, por la cantidad de medios que supimos tener", pero ahora se presenta "otro panorama", dijo Isaac.



"Es distinto, porque después de haber pasado décadas de desinversión profunda, estamos revirtiendo la curva", sostuvo, y destacó "la aparición del Fondef (Fondo Nacional para la Defensa), que no es para que recuperemos todo lo perdido mañana, pero es un panorama distinto y estamos con una buena planificación y lentamente vamos recuperando".



Explicó que "aplicamos mucha tecnología, suplimos cantidad por calidad. No va a ver plataformas con 80 ó 90 aviones por brigada como ocurría hace 60 años, pero son todos buenos fierros, como decimos nosotros".



"La división de transporte de la Fuerza Aérea hoy está casi recuperada, no por las cantidades que uno estaba acostumbrado a ver, pero tenemos armada la escalera de armas, desde el más básico hasta el más complejo, por lo cual nuestros pilotos hoy pueden proyectar su desarrollo profesional", agregó.



En cuanto al futuro, Isaac adelantó que se van a incorporar "más aviones, hay varios en carpeta y otros que están ingresando, pero lo más importante es la recuperación que estamos logrando de aquellos aviones que estaban inoperables. Es un año muy desafiante en el que tenemos muchas cosas y esperamos que a partir del segundo semestre empiecen a aparecer cosas".



Se mostró "supersatisfecho con la equiparación salarial que se nos ha concedido. Es un 60 por ciento, más allá de las cuotas, sobre la pauta salarial, un salto importantísimo. Casi un 30 o un 40 por ciento (del personal) salió de la línea de pobreza". Y destacó que "por una diferencia de 20 o 30 mil pesos no se vaya a las Fuerzas de Seguridad ese personal que tanto nos costó capacitar y entrenar".

Laconmemoró este lunes el 41º aniversario de su bautismo de fuego durante la Guerra de Malvinas,en una ceremonia que se realizó en la Segunda Brigada Aérea de Paraná encabezada por el jefe del arma, brigadier general, Xavier Julián Issac.La presencia de veteranos de la Guerra de Malvinas, muchos de los cuales formaron parte de ese bautismo, le dio marco a una celebración en la cual se condecoró por igual a militares y civiles que participaron de la conflagración, en lo que fue considerado como, ya que es la primera vez que la distinción se realiza en forma conjunta., el comodoro Hugo Alberto Maiorano (post mortem); el brigadier mayor Luis Edmundo Paris; los integrantes del Grupo Fénix, brigadier Eduardo Ernesto Bianco, el capitán Eduardo Enrique Casado, el vicecomodoro Miguel Ángel Bonaz y el suboficial mayor Hugo Daniel Bornices.También fueron distinguidos el alférez Carlos Alberto Quiroga (post mortem) y el alférez Eduardo Néstor Meyer y el vicecomodoro Raúl Oscar Maiorano.Isaac destacó que hoy, ese que tuvo lugar un 1° de mayo de 1982 cuando una escuadrilla atacaba la flota británica por primera vez. Y decidimos hacerlo en Paraná porque es un reflejo de lo que fue la Fuerza Aérea, que lo puso todo si pedir nada a cambio".Remarcó que, si bien "la imagen típica de la Fuerza Aérea en la guerra es la de un caza volando rasante con la mira puesta en un buque enemigo, la Fuerza Aérea fue mucho más que eso; fue, como ya hemos visto en el cielo y en la tierra con una entrega total y absoluta"."Pero yo me quedo con algo que ha sido reconocido por el mundo entero y es el valor y el arrojo de nuestra gente, que es el ADN de la Fuerza Aérea", aseveró.Dijo luego queque son nuestra guía y no los olvidamos y siempre los tenemos presentes, pero también estás los que volvieron, pero fundamentalmente para los que vendrán, que tienen la obligación de mantener la llama viva".Afirmó Isaac que "la Fuerza Aérea no se rindió ni se rendirá jamás, nosotros peleamos siempre en todo tipo de actividades, siempre tenemos alto el espíritu, a partir del ejemplo que nos dieron nuestros veteranos que hicieron mucho con muy poco, es lo que a nosotros siempre nos guía"., en un mensaje que envió debido a la imposibilidad de asistir a la ceremonia, resaltó "la valentía sin igual de nuestros aguerridos y jóvenes pilotos que aún en la desventaja tecnológica supieron compensarla con picardía y amor inconmensurable por la patria".Tambiénenvió un mensaje en el que dijo que "hoy se cumplen 41 años de aquella gesta heroica de la Fuerza Aérea, que durante la Guerra de Malvinas mostró el coraje y el patriotismo de sus integrantes, luchando por defender la soberanía en las islas"., la Fuerza Aérea Argentina se enfrentó a una potencia que era superior en número y en armamento, sin embargo, en un gran esfuerzo humano y gran destreza, provocó importantes daños a la flota británica", agregó.Sostuvo que "a los 55 héroes de la Fuerza Aérea que cayeron durante el conflicto del Atlántico Sur y a todos los caídos y veteranos de Malvinas le debemos el honor de haber luchado en defensa de nuestra patria, de nuestra tierra y de nuestra bandera".Afirmó quecomo un ejemplo de grandeza y es fuente de inspiración para toda la Fuerza Aérea y para la nueva generación de pilotos"."Nuestra presencia en el Atlántico Sur es estratégica, por eso seguimos fortaleciendo la soberanía en nuestro mar, en nuestra tierra y en nuestros cielos, vigilando y controlando lo que por legítimo derecho nos pertenece", puntualizó Taiana.Y enfatizó queque defiende su soberanía y protege sus recursos naturales renovables y no renovables. Por la sangre de nuestros caídos y porque esa tierra nos pertenece, reafirmamos la soberanía sobre las Islas Malvinas y sostenemos que la cuestión Malvinas es una política de Estado que exige constancia y firmeza y así lograremos sentar a la mesa de negociación al Reino Unido para dialogar sobre los derechos soberanos que nos asisten".Tras los mensajes se realizó