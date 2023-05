El documental que revela el robo de bebés en España, trágica herencia del franquismo

"Cómo decirte que te quiero" tendrá su estreno mundial Cine Gaumont.

La investigadora hablará de los alcances de este trabajo a partir de crear un teoría de reparación que une la psicología con herramientas digitales

Terminada la disputa ideológica y caída tanto la dictadura como esa perversa e infundada teoría, aquella práctica se extendió casi un cuarto de siglo más

“Cómo Decirte Que Te Quiero”, revelador y escalofriante documental de Matilde Michanie basado en la investigación de la argentina Carolina Escudero sobre la apropiación de bebés, durante y después de la dictadura de Francisco Franco en España, tendrá su estreno mundial el próximo jueves el porteño Cine Gaumont., hacia finales de 1999, y eso me movilizó muchísimo y ya no pude hacer decir ‘bueno, me enteré de esto y sigo con mi vida’”, relata Escudero a Télam.Licenciada en periodismo, investigadora científica y doctora en psicología social,El documental de Michaine que, retrata el trabajo de Escudero yAdemás y tras la proyección, la investigadora hablará de los alcances de este trabajo a partir de crear un teoría de reparación que une la psicología con herramientas digitales.Carolina Escudero, la periodista argentina que hizo la investigación en la que se basa el documental de Matilde Michanie sobre la apropiación de bebés, durante y después de la dictadura de Francisco Franco en España dialogó con Télam habló de la aberrante práctica sistematizada que operó en España y en la última dictadura militar argentina.En este breve regreso al país, Escudero también disertará en la Universidad Nacional de Entre Ríos y dará un seminario en el doctorado de comunicación de la Universidad Católica Argentina.(Universidad JFK, Argentina); la Maestría en la Diferencia Sexual (Universidad de Barcelona España) y la Licenciatura en Periodismo (Universidad Robert Schuman, Francia).Como impulsora de la campaña "Te Estamos Buscando" (TEB) recibió subvenciones de parte de Global Programs, School of Journalism y la beca Gender a creativity del Women and Gender Studies, ambas de la Universidad de Missouri y presentó los resultados de este trabajo en más de 30 congresos internacionales donde se analiza este truculento episodio iniciado en tiempos del franquismo.La dictadura franquista instaurada en 1936 tras la Guerra Civil Española y la derrota de la República y extendida hasta 1975, tuvo en el médicoSin embargo, terminada la disputa ideológica y caída tanto la dictadura como esa perversa e infundada teoría, aquella práctica se extendió casi un cuarto de siglo más., pero ya el target, el foco, no estuvo puesto en estas madres rojas o militantes, sino en jóvenes a las que se le podía quitar ese bebé”, detalla Escudero.El procedimiento, agrega la periodista, “fue acompañado también por medicación que dejaba paralizadas a las madres durante tres meses o dependiendo de cada caso”.y, especifica Escudero, “por ello en esos años España va a ser considerada como el mercado de los bebés”.que contaron ‘me dijeron que mi bebé había muerto, me anestesiaron y cuando desperté no estaba el bebé pero no me lo mostraron o me trajeron un bebé y estaba muy frío’ y eso hizo que el idéntico procedimiento quedará develado y se armaran movimientos de base de organizaciones de bebés robados que están presentes en toda España”, repasa Escudero.Ella misma albergó en su oficina de la universidad a integrantes de S.O.S. Bebés Robados Cataluña en una experiencia que impulsó la campaña "TEB" que se narra en “Cómo Decirte Que Te Quiero” para volver a abordar un drama de la España contemporánea.Carolina Escudero: Fue posible, por ejemplo, por la puesta en marcha de la Ley de la Transición de 1977 que impone esta idea de que lo que sucedió durante el franquismo no se juzga y no volvemos atrás y ahí ya tenés una barrera increíble. Y no es solamente una ley que dice “no volvemos atrás” sino de sostenimiento de los mismos roles y prácticas violencias del Estado; violencia simbólica y violencia obstétrica porque no hay un cambio, no se da una mirada crítica, una producción de memoria histórica.- Estoy convencida que mi primera lectura y mi respuesta emocional, viniendo de aquí y conociendo todo lo que se ha hecho aquí como gran precedente de esa memoria y de esa temática, fue fundamental. Lo cierto es que cuando escuché por primera vez los relatos me sorprendí, me horroricé porque no me imaginaba que esto podía haber sucedido en Europa, en España, y sigue sin estar resuelto.-Este documental nos trae las voces en primera persona y es eso lo que lo que a mí me ha interesado hacer como investigadora. No teorizar sobre el caso sino basarme en los relatos de personas que están vivas que nos pueden contar todo lo que les ha sucedido, poder difundir y dar visibilidad y creo que este documental es un aporte al traernos sus voces sin mediadores. Las familias están muy desgastadas y se están cansando, son adultos mayores y el paso del tiempo les está jugando en contra.