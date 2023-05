Provocación: en el Día del Trabajador, Italia recortó subsidios contra la pobreza

El Gobierno de derecha de Italia aprobó este lunes un recorte de los subsidios contra la pobreza introducidos hace cuatro años, una medida criticada como una "" anunciada el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores.La primera ministra,, que lidera la coalición de gobierno más derechista desde la caída de Benito Mussolini, sobre el fin de la Segunda Guerra Mundial, dijo que el "ingreso ciudadano" será sustituido por un, acotado a ciertos hogares que cumplan una serie de requisitos.El Gobierno afirma que este plan de subsidios, con un coste de cerca de 8.000 millones de euros (8.800 millones de dólares) el año pasado, y argumenta que desincentiva a personas aptas para trabajar, especialmente a jóvenes, a buscar un empleo.Desde que asumió el cargo en septiembre, Meloni ha impulsado recortes del impuesto a las empresas, prometiendo también restaurar la credibilidad económica de Italia, reduciendo la deuda contraída durante la pandemia."Estamos reformando el ingreso ciudadano para hacer una distinción entre los que pueden trabajar y los que no", dijo Meloni en un comunicado citado por la agencia de noticias AFP.Su Gobierno también facilita a las empresas la contratación a corto plazo, que los sindicatos afirman que mantiene a los trabajadores en situaciones precarias, y promete exenciones fiscales a las empresas que contraten a personas beneficiarias de los nuevos cheques de inclusión.El programa de ingreso ciudadano fue introducido en 2019 por el Movimiento Cinco Estrellas (M5S), una formación populista, y sus partidarios afirman que otorga una ayuda importante a millones de hogares de bajos ingresos, en particular en las regiones más pobres del sur.Según la Seguridad Social de Italia, el ingreso ciudadano benefició a cuatro millones de personas el año pasado, con subsidios promedio de 550 euros mensuales.Los nuevos cheques de inclusión comenzarán a aplicarse en enero de 2024 y tendrán un coste de unos 5.400 millones de euros al año.El ex primer ministro de M5S,, dijo que "un gobierno no se reúne un 1 de mayo para condenar a jóvenes a una vida de precariedad, destruyendo sus sueños de tener una casa o de tener hijos"., el expresidente de la Cámara de Diputados, perteneciente también al M5S calificó la decisión como una "provocación".