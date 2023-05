Boca: Marcos Rojo empezó a entrenar con el plantel y Langoni hizo fútbol

Martín Rojo, un refuerzo fundamental para la defensa de Boca. Foto: Alejandro Santa Cruz

Rojo se lesionó en octubre de 2022. Foto: Osvaldo Fantón

El cuerpo técnico no descarta a Lucas Langoni para enfrentar a Colo-Colo. Foto: Raúl Ferrari

Benedetto sigue recuperándose. Foto: Emilio Rapetti

El zaguero centralparticipó este lunes en en la práctica del plantel de Boca Juniors en el predio de Ezeiza, mientras el delanterohizo fútbol y será convocado para enfrentar a Colo-Colo el miércoles por la Copa Libertadores, para conformar dos buenas noticias en el "Xeneize".El capitán y referente boquense, quien se lesionó el 12 de octubre pasado contra Sarmiento en Junín, en el tramo final del campeonato de la Liga Profesional que ganó Boca, se movió por primera vez con el resto del plantel luego de suderecha y se calcula que"Espero que Marcos Rojo vuelva bien y renueve (su contrato), que es lo que yo quiero y el club desea", dijo el sábado pasado Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo del club, luego de la victoria ante Racing por 3 a 1.El defensor, de 33 años, tiene contrato hasta el 31 de diciembre próximo y el cuerpo técnico boquense lo considera un jugador fundamental para el equipo y seguramente seguirá su carrera en el club de la Ribera por una extención de dos años más.En cuanto a Langoni, de 21 años, este lunes participó de la práctica de fútbol con los que no jugaron el fin de semana pasado, ya repuesto de un desgarro en el izquiotibial derecho.Seguramente, el delanteroy en Boca creen que podría estar desde el comienzo en el superclásico ante River a diputarse el próximo domingo en el estadio Más Monumental desde las 17.30, por la 15ta. fecha de la Liga Profesional.Langoni es un refuerzo importante para el cuerpo técnico "xeneize", ya que en la parte ofensiva están lesionados Darío Benedetto y Norberto BriascoEn cuanto al equipo para jugar en Chile ante Colo Colo por la Copa Libertadores, los titulares hicieron ejercicios regenerativos, mientras que para mañana se espera que el técnico pare un once en la práctica, para viajar por la tarde a la capital del país trasandino.que vienen de vencer 3 a 1 y realizar el mejor partido de la temporada ante la "Academia".Tras los últimos encuentros, en donde el DT Jorge Almirón sorprendió con alguna variante impensada, habrá que esperar al entrenamiento de este martes para saber cuál será el equipo para jugar ante el último campeón de la liga chilena.En tanto, se espera la evolución de los cinco lesionados que todavía se están recuperando, entre ellos, con una lesión muscular grado 2 en el isquiotibial derecho y que se piensa que pueda estar ante Belgrano el domingo 14 de mayo por la Liga Profesional.El colombiano, quien se recupera de un esguince de ligamento lateral interno de la rodilla derecha, recién podría podría practicar con el grupo el próximo fin de semana, aunque algunos piensan que quizás pueda estar en el banco de suplentes ante River.El defensor paraguayo, quien también padece una lesión muscular grado 3 en el bíceps femoral izquierdo, tampoco llegaría al Superclásico, mientras que el volante, con un desgarro grado 2 del bíceps femoral izquierdo, tiene para varias semanas de recuperación.Cierra la lista, con un desgarro en el cuádriceps de su rodilla izquierda, quien se lesionó en el empate 2-2 ante Rosario Central y tiene para 10 días más de recuperación.Boca entrenará este martes en Ezeiza en horario matutino y a primera hora de la tarde el plantel viajará en vuelo charter rumbo a Chile para jugar ante Colo-Colo. El regreso será por la misma vía luego de terminado el encuentro.Y el jueves el plantel volverá a entrenar en el predio de Ezeiza, ya de cara al superclásico del próximo domingo en el Más Monumental, en donde Almirón no podrá contar con Martín Payero, expulsado ante Racing.