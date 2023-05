Gremialistas bregaron por la unidad y repudiaron la especulación con el dólar

Foto: Lara Sartor

Hoy celebramos nuestra unidad y nuestra organización. No hay derechos sin agremiación. No hay igualdad sin sindicatos. Sigamos defendiendo nuestras conquistas, reivindicando nuestra trayectoria y fortaleciendo nuestras organizaciones sindicales. #FelizDiaDelTrabajador compañerxs. pic.twitter.com/Qvd4Ie8Ipp — Héctor Daer (@hectordaer) May 1, 2023

En el Día Internacional de las y los trabajadores, saludamos a todas y todos los compañeros trabajadores públicos, y afiliados y militantes de nuestra querida Unión del Personal Civil de la Nación. pic.twitter.com/RehQ5QOzhe — UPCN (@UPCNok) May 1, 2023

Gremialistas bregaron este lunes por “y repudiaron el accionar del sector especulativo quecon el incremento del dólar y su posterior, en la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, en homenaje a los mártires que dieron su vida en las luchas obreras.En su cuenta de Twitter, el cosecretario de la, escribió: “Hoy celebramos nuestra unidad y nuestra organización. No hay derechos sin agremiación. No hay igualdad sin sindicatos”.“Sigamos defendiendo nuestras conquistas, reivindicando nuestra trayectoria y fortaleciendo nuestras organizaciones sindicales”, agregó Daer., diputado nacional y secretario general de, publicó un documento en redes sociales en el que repudió al “sector especulativo de siempre, que nada tiene que ver con el trabajo, que desestabiliza y genera incertidumbre económica entre millones de trabajadoras y trabajadores argentinos que, no teniendo nada que ver con sus intereses, son los que pierden con cada maniobra de este tipo”, en referencia a la corrida cambiaria de la semana pasada.“Desde La Asociación Bancaria hacemos un especial reconocimiento a las trabajadoras y trabajadores bancarios por su lucha constante en defensa de nuestros derechos y de nuestro salario. Sabemos que es una pelea dura y muchas veces desigual, sin embargo, reafirmamos que ante cada injusticia nos encontrará, como siempre, de pie luchando”, afirma el texto.Bajo la consigna ‘Frenar la desestabilización y resarcir el daño social’, el diputado nacional y titular de la CTA, Hugo Yasky, planteó que “unidos y organizados no habrá ofensiva de los sectores de poder que logre doblegarnos y tendremos la fuerza suficiente para luchar por la justicia social y salarios dignos”.Desde el sindicato de la, conducido por, remarcaron que “el compromiso fue, es y será, seguir en ese camino que nos marcaron nuestros padres y abuelos” que “con su esfuerzo, han hecho posible el crecimiento y desarrollo de la Patria”.Asimismo,(UPCN), cuyo titular es, sostuvo que “en estos tiempos difíciles para nuestra patria, desde UPCN bregamos por un movimiento obrero cada vez más organizado con el objetivo de continuar con el mandato histórico de conquistar derechos para la dignificación de todos los trabajadores”.“Por una patria justa, independiente y soberana, Feliz día”, afirmaron desde el gremio de los empleados estatales.También el sindicato de los metalmecánicos (), conducido por, enfatizó que “se sigue traccionando leyes para que cada vez más compañeros tengan trabajo porque sabemos que es el vehículo hacia la mejor calidad de vida para toda la familia”.A su turno, el ministro de Trabajo bonaerense y secretario general del sindicato de Curtidores,, señaló que “a 40 años del retorno de la democracia en nuestro país, podemos afirmar con orgullo que volvimos a posicionar al trabajo como el gran ordenador social”.En tanto,, secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales y diputada nacional, hizo foco en las históricas palabras del ex presidente Juan Domingo Perón el 17 de octubre de 1945: “Recuerden trabajadores, únanse”.Otro de los que se sumó a los mensajes en redes sociales fue el senador bonaerense y secretario general de Canillitas,, quien planteó que “el 1 de mayo debe ser un día de reflexión y análisis, para los que lo tienen, para los que lo buscan desesperadamente, para los que exigen más derechos y para los que están obligados a dar respuestas para honrar y dignificar a todos/as los trabajadores”.