Perotti abrió las sesiones en Santa Fe con eje en la democracia y en una mayor equidad

con un discurso que tuvo como ejes las principales políticas de su Gobierno y que puso énfasis en los 40 años de democracia y la oportunidad de pensarlaEn el inicio de su mensaje ante la Asamblea Legislativa y las principales autoridades de la provincia, el mandatario mencionó que le tocó gobernar, por lo que hubo "sólo un año y medio de gestión por fuera de la excepcionalidad".En ese sentido, consideró que las consecuencias de ese "suceso histórico y disruptivos, que abrió un cambio de época, están entre nosotros en la salud", pero también generaron "más inflación y más pobreza".También enumeró como condicionantes de la gestión la crisis mundial alimentaria y energética, la bajante histórica del río Paraná y la emergencia agropecuaria derivada de "la peor sequia a de la historia, que causa enormes pérdidas", y mencionó también "la emergencia en seguridad, que no es nueva"., postuló, y añadió que aún en esas circunstancias su Gobierno se trazó como objetivo "transformar la realidad cotidiana de miles de personas".En esa línea, aseguró que su administración "no vino a dejar las cosas como estaban" y que "detrás de cada obra hay beneficios concretos, para personas de carne y hueso con dificultades cotidianas", con la intención de "transformar realidades, abrir oportunidades y cambiar vidas", que no son "solo números"., añadió y mencionó como marca de su gestión "un plan de obras de gran magnitud, un piso muy superior al que encontramos"."Son obras que apalancan la recuperación económica, el crecimiento del empleo", agregó, algunas de ellas "con impacto inmediato y otras que lo tendrán en los próximos meses", con ejes en agua potable, gas natural y servicio de internet de calidad.Según Perotti,Antes de comenzar a desglosar lo realizado en cada una de las áreas, el mandatario santafesino consideró que "los 40 años ininterrumpidos de la democracia en nuestro país son un logro de todos los argentinos" y dedicó una espacio especial a "quienes lucharon en los momentos más oscuros" con las consignas de "Memoria, Verdad y Justicia".También remarcó a los veteranos y excombatientes al considerar que "Malvinas nos reúne a todos", por lo que pidió que permanezca "siempre vivo el recuerdo que quienes pusieron todo y abrieron el camino de nuestra democracia".Para Perotti,y en ese sentido mencionó un "desarrollo inclusivo, menos grieta más dialogo y valoración de las instituciones"."La democracia debe expresar también menos centralismo y más federalismo. No puede ser que vivir y producir en el interior sea más caro que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", añadió.También consideró que "más federalismo significa no mirar para otro lado ante la criminalidad organizada que avanza desde hace décadas en la provincia" y