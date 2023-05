Francia: incidentes y detenciones en las marchas del 1 de mayo contra la reforma jubilatoria

Foto: AFP

Las protestas

Foto: AFP

Reprimieron las masivas marchas del #1deMayo en Francia contra la reforma jubilatoriahttps://t.co/QISAFOCSNV pic.twitter.com/44ACU0PefQ — Agencia Télam (@AgenciaTelam) May 1, 2023

y conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores, y más de 70 manifestantes fueron detenidos en incidentes en París y otras ciudades.El sindicato CGT dijo que más de 2,3 millones de personas participaron de más de 300 marchas en toda Francia para reclamar que no se eleve la edad jubilatoria de 62 a 64 años, una medida que ya fue adoptada por decreto por el presidente Emmanuel Macron pese a meses de protestas.Aunque las manifestaciones fueron mayormente pacíficas, la Policía francesa se enfrentó a manifestantes en varias ocasiones a los largo de la jornada en París, Nantes y Lyon.que respondió con gases y algunas cargas sobre la multitud, según imágenes de canales de televisión locales.Al menos, dijo la Policía a media tarde.En, en el oeste de Francia,La Policía dijo que arrestó a 22 manifestantes en Nantes por protagonizar desmanes.Laurent Berger, líder del sindicato francés CFDT, dijo a radio France Info que esperaba una jornada "histórica", con todos los sindicatos unidos por primera vez desde 2009."Este 1 de mayo también sirve para decir que queremos que se pongan en la agenda nuestras aspiraciones: alzas salariales, igualdad entre mujeres y hombres, mejora de las condiciones laborales y considerar los temas ambientales", dijo su par de la CGT, Binet, a France 2.En París,, pero no pudieron evitar que manifestantes lanzaran pintura contra la fachada del hotel Ritz y del Ministerio de Justicia en la plaza Vendome del centro de la ciudad, informó la agencia de noticias AFP.La acción, reivindicada por los activistas del grupo Última Renovación, buscaba protestar "contra los ricos y en solidaridad con los trabajadores", según explicó el colectivo.Otras protestas contra la reforma jubilatoria tuvieron lugar a lo largo del fin de semana y provocaron incluso interrupciones y cortes en el tráfico aéreo del país, con cerca del 30% de vuelos cancelados.que consideran que castiga a las mujeres que interrumpieron su carrera para cuidar de los hijos, y para quienes empezaron a trabajar muy jóvenes.Sus miradas están puestas en el Consejo Constitucional que el miércoles debe decidir si valida un pedido de la oposición de izquierda para organizar un referéndum que limite la edad de jubilación a 62 años.Macron, que defiende la reforma como una manera de evitar un futuro déficit en la caja de las pensiones, busca por su parte relanzar su segundo mandato hasta 2027. Pero en sus visitas por Francia no deja de tener abucheos.Uno de los puntos de su hoja de ruta para superar la crisis social actual es negociar una mejora de las condiciones laborales y, en este sentido, su primera ministra, Élisabeth Borne, quiere reunirse con los sindicatos en los próximos días.Berger, del sindicato moderado CFDT, dijo que acudiría a la cita si se le invita, mientras que Binet, de línea más dura, subrayó que lo decidirán "juntos" mañana por la mañana.