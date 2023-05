Kicillof salió al cruce de los medios que "mienten" sobre el Teatro Argentino

El Teatro Argentino. Foto: Eva Cabrera

Hoy a la tarde, por la tormenta, se cayeron 2 (dos) vidrios de una marquesina de afuera del Teatro Argentino. Pero algunos medios porteños mienten para que parezca que se desmoronó el techo de la Sala Ginastera. Ni siquiera se suspendieron las funciones. Patético. https://t.co/bIfaQ51XHR — Axel Kicillof (@Kicillofok) May 1, 2023

El acto de reapertura del Teatro Argentino. Foto: Eva Cabrera

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, indicó que producto de las intensas ráfagas de viento que azotaron este domingo a la ciudad de La Plata en el marco de una tormenta "se cayeron dos vidrios de una marquesina de afuera del Teatro Argentino" y criticó aque, recientemente inaugurada."Por la tormenta, se cayeron 2 (dos) vidrios de una marquesina de afuera del Teatro Argentino. Pero algunos medios porteños mienten para que parezca que se desmoronó el techo de la Sala Ginastera. Ni siquiera se suspendieron las funciones. Patético", posteó en las últimas horas Kicillof en sus redes sociales.Tal como informó este domingo Télam, el viento voló una placa del techo en la entrada del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino, pero no hubo heridos.Desde el Poder Ejecutivo informaron a esta agencia que otra placa corría riesgo de caerse y fue retirada por personal de bomberos, que ayudó al público a salir del complejo sin que se produjeran heridos.En ese sentido, desde el Instituto Cultural se indicó a través de un comunicado que "como consecuencia de las fuertes ráfagas de viento, cerca de las 18 se produjo un desprendimiento parcial de una placa de la cartelería del alero del ingreso de Avenida 51".", se aclaró.Se indicó que, de manera inmediata, "comenzó a trabajar en el lugar personal de bomberos de Policía de la Provincia de Buenos Aires para asegurar la zona y comenzar a revisar la estructura".En ese marco, desde el organismo se puntualizó que "terminaron por remover toda la señalética del costado izquierdo, que da a calle 10, por seguridad y la zona del acceso a la dársena y la escalinata quedó vallada".Así, se remarcó que cuando terminó el concierto, el público "salió de manera cuidada, usando tres puertas de seis disponibles -para evitar el lugar donde se desarrollaban las tareas preventivas, y por eso de manera más lenta que lo habitual" y se subrayó que "no hubo evacuación de ningún tipo"."Se aclara también que la ambulancia que se encontraba en el exterior pertenece al sistema de emergencia pública bonaerense y su presencia allí es habitual cada vez que hay funciones o mucha afluencia de gente. La misma no debió ser utilizada", se concluyó desde el Gobierno.A lo largo de todo el domingo rigió el nivel de alerta amarillo en la capital bonaerense, por el pronóstico de tormentas y fuertes vientos, que alcanzaron ráfagas de 60 kilómetros, aunque la situación no generó inconvenientes mayores.