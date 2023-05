Inusual feriado nacional en Paraguay con amanecer teñido de colorado

Foto: Pablo Añeli

Paraguay amaneció este lunes con la quietud clásica de los feriados nacionales y los ecos políticos y de celebración callejera que dejó el contundente triunfo del Partido Colorado en las elecciones , que le permitirá al presidente electo Santiago Peña gobernar con mayoría propia en ambas cámaras y junto a 15 gobernadores de su fuerza, sobre 17.Las calles del centro de Asunción, donde no se ve en ningún momento del día gente revolviendo basura ni mendigando, ni durmiendo a la intemperie, ofrecían este lunes a la mañana al visitante un panorama clásico de feriado nacional, mientrasPeña se dio un baño de masas en la noche del domingo luego de su proclamación como presidente electo junto con su ahora vicepresidente electo, Pedro Alliana, siempre al lado de su padrino político, el polémico expresidente Horacio Cartes , señalado por los medios locales como uno de los grandes ganadores, luego de pulverizar los sueños de triunfo de Efraín Alegre, líder liberal que encabezó la fórmula de la opositora Concertación., enfrentó en la interna de la Asociación Nacional Republicana (ANR, como se denomina formalmente al Partido Colorado) al presidente saliente, Mario Abdo Benítez, a quien en el oficialismo ahora reprochan no haber una campaña demasiado enfática a favor de la candidatura de Peña.El gobierno que iniciará su gestión el próximo 15 de agosto contará con 23 senadores sobre 45, con lo cual tendrá mayoría propia en una cámara a la cual no logró acceder el expresidente Fernando Lugo , quien se repone lentamente de un accidente cerebrovascular que sufrió en agosto pasado y del cual fue tratado en una clínica en Buenos Aires.Según las estimaciones que publica la prensa asunceña, la ANR contará además con 48 diputados sobre 80 y con 15 gobernadores propios sobre 17.El único gobernador electo perteneciente al histórico Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA, al que también pertenece Alegre) fue Ricardo Estigarribia, ganador en el departamento Central, quien en sus primeras declaraciones marcó la necesidad de que haya una "profunda renovación" en esa agrupación, informó el diario paraguayo ABC.El presidente electo logró una abismal diferencia de 15,26% del total de los votos (460.597 sufragios) sobre Alegre.Peña alcanzó una aplastante victoria con 42,74% de los votos (1.292.079), según el conteo del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), al 99,94% de los votos procesados.