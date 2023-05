Foto: Julián Àlvarez

El volumen con la compilación "Objetivo:Cristina. El Lawfare contra la democracia en Argentina" fue presentado este domingo en la 47ma. Feria del Libro de Buenos Aires con la presencia de figuras políticas nacionales e internacionales para analizar la persecución judicial y mediática contra liderazgos populares y en particular contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.Durante la presentación expusieron el expresidente del Gobierno de España; el premio Nobel de la Paz; el exjuez de la Corte Suprema de Justicia,, la exministra de Mujeres, Géneros y Diversidades,, el político chileno cofundador del Grupo de Puebla,; la ex ministra de Cultura,y el diputado nacionalquien es el compilador del libro.El expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero afirmó que "los derechos humanos son siempre la ley del más débil" porque los poderosos siempre se "quedan con todos los derechos".Asimismo Zapatero instó a que el debate sobre la justicia y su "imparcialidad" sea una tarea de todos los pueblos latinoamericanos y propuso que "haya un proyecto no sólo nacional y popular sino internacional y popular para unir a América Latina" contra el Lawfare.En el mismo sentido el exjuez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Raúl Zaffaroni insistió en que la sentencia del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) en la causa Vialidad es un "adefesio jurídico que no prueba nada" y habla de "un supuesto daño al Estado, que no existe".El exjuez ratificó su apoyo contra la proscripción de la vicepresidenta y advirtió que "Cristina Fernández somos todos los ciudadanos y lo que le pasa a ella nos puede pasar a cualquiera", y enfatizópor la situación de "ajuridicidad donde ya no hay derecho".También Zaffaroni opinó que para combatir el "deterioro de la justicia se necesita un proyecto de reestructuración profundo del poder judicial que sea claro para el pueblo".A su turno el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel sostuvo que frente a los embates judiciales que enfrenta Fernández de Kirchneren alusión al intento de asesinato que sufrió la vicepresidenta hace casi 8 meses."Vinimos a defender el derecho de Cristina Fernández de Kirchner a que no se le persiga mas. Basta ya" arengó Pérez Esquivel y en relación a una posible candidatura de la vicepresidenta agregó "donde se encuentre Cristina será al servicio del pueblo".También la exministra de Mujeres, Géneros y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta aseguró que la percecusión hacia la vicepresidentay recordando el intento de asesinato aseguró que quienes la persiguen "no quieren eliminarla por lo que hizo sino por lo que puede hacer" y agregó que "es ella quien hoy convoca al pueblo y tiene el coraje para pelearles de frente" a los poderosos.La ex ministra de Cultura, Teresa Parodi aseguró que la percecusión por parte del "partido judicial" que sufre la vicepresidenta se debe a que "debe molestarles mucho esta mujer a los poderosos como para intentar borrarla y matarla" y opinó que el asedio continúa porque "quieren dinamitar su posible candidatura y por eso la proscriben, porque ella es la garantía de un futuro mejor"., apuntó Parodi y advirtió que "el pasado vuelve en el presente pero los pueblos no olvidamos".Por su parte el diputado nacional Eduardo Valdés, quien fue el compilador del libro, agradeció la presencia de los oradores y aseguró que desde los grupos de poder y los medios de comunicacióny aseguró que la recopilación de discursos que se plasma en el libro "Objetivo: Cristina. El Lawfare contra la democracia en Argentina" se intenta "internacionalizar la búsqueda de justicia" para todos los casos de Lawfare que han surgido en América Latina.También el cofundador del Grupo de Puebla, Marco Enríquez Ominami hizo referencia a la "guerra jurídica" de la que es objeto la vicepresidenta y que también tuvo capítulos en muchos otros países de América Latina y cuyo "fin último es la prisión o la proscripción".También enfatizó quey su consecuencia es la prohibición de poder elegir".Finalmente y a pedido del diputado Valdés la cantante y directiva del Instituto Patria, Teresa Parodi invitó a las más de 200 personas que asistieron en la sala que la acompañaran cantando con ella la popular canción "Como la cigarra", de María Elena Walsh ante la atenta mirada de los demás oradores que incluso sacaron sus teléfonos celulares para registrar el momento.Luego de terminada la canción los asistentes comenzaron a entonar la marcha peronista mientras se acercaban al escenario para saludar y sacarse fotos con quienes habían expuesto con sus discursos.La presentación comenzó a las 19 horas en el marco de la 47° edición de la Feria del Libro, en la sala Tulio Halperín Donghi con un video resumen de algunos discursos de quienes expusieron en el último foro del Grupo de Puebla en el Centro Cultural Kirchner el pasado 21 de marzo donde el organismo realizó un explícito apoyo a la vicepresidenta argentina y repudió el intento de magnicidio del que fue víctima.En el libro presentado, que ya se encontraba a la venta en la feria, intelectuales y juristas de reconocida trayectoria analizan la persecución política, judicial y mediática contra los liderazgos populares."Objetivo: Cristina. El Lawfare contra la democracia en Argentina" se trata de una obra colectiva, en la que pueden leerse los textos y discursos de Cristina Fernández de Kirchner, José Luis Rodríguez Zapatero, Rafael Correa, Evo Morales, Baltasar Garzón, Adoración Guzmán y Ernesto Samper, entre otros y otras.La publicación es una obra conjunta del Grupo de Puebla, el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD), la CELAG, el Instituto Joaquín Herrera Flores y de la Escuela de Estudios Latinoamericanos y Globales (ELAG).