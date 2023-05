El Gobierno oficializó el nuevo piso de Ganancias en $ 506.230 brutos

El Gobierno formalizó el nuevo mínimo no imponible para el impuesto a las Ganancias para el período fiscal 2023 para la cuarta categoría que es de $ 506.230 mensuales brutos a partir de este mes, a través del decreto 267/2023 publicado este jueves en el Boletín Oficial.El mismo determinó que por el nuevo piso del impuesto a las Ganancias, no corresponderá retención alguna del tributo cuando la remuneración brutaAsimismo, en aquellos meses en que la remuneración bruta del mes supere los $ 506.230 y resulte inferior o igual a $ 583.851, los agentes de retención computarán una deducción especial incrementada.La modificación realizada permitirá una reducción del total de trabajadores que pagan impuesto a las ganancias.A través de la medida,y empleadas en relación de dependencia.El nuevo mínimo no imponible resultará de aplicación para las remuneraciones y haberes brutos mensualesDesde enero de 2023, no pagaban el impuesto a las Ganancias las remuneraciones brutas mensuales que no superen los $ 404.062.El ministro de Economía, Sergio Massa, destacó que "junto con este nuevo incremento interanual del 125% del piso de Ganancias, en abril avanzamos para que las horas extras, los viáticos y los bonos por productividad, entre otros conceptos, no estén alcanzados por el impuesto: un beneficio para 600.000 empleados"."Este nuevo alivio fiscal es clave para que el impuesto no afecte los aumentos salariales y son parte de nuestro compromiso constante por mejorar el poder adquisitivo y de compra de la gente", subrayó el ministro."En el marco de las iniciativas para generar mayor alivio fiscal impulsadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, a partir de mayo sólo pagarán impuesto a las Ganancias las remuneraciones que superen los 500 mil pesos", había señalado el Palacio de Hacienda a través de un comunicado cuando anunció la modificiación.De esta manera, con el objetivo de, se beneficiarán alrededor de 250.000 trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia.El último ajuste global se había realizado en noviembre del año pasado, cuando se estipuló en $ 330.000 los salarios no alcanzados por el Impuesto a las Ganancias.A partir del nuevo esquema,Asimismo, en aquellos meses en que la remuneración bruta del mes supere los $ 506.230 y resulte inferior o igual a $ 583.851, los agentes de retención computarán una deducción especial incrementada.La propuesta stá vinculada con la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) de 25,29% entre octubre de 2022 y febrero de 2023 (último dato publicado).Desde enero de 2023 no pagan el impuesto a las Ganancias las remuneraciones brutas mensuales que no superan los $404.062, inclusive.Hasta el nuevo ajuste, los meses en que la remuneración bruta del mes que se liquida supera los $404.062 y resulta inferior o igual a $466.017, se computa una deducción especial incrementada.Según estimaciones del Palacio de Hacienda, los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos AiresEn el caso de la provincia de Buenos Aires serán 112.267 trabajadores, y en la Ciudad Autónoma se calcula que unos 31.094 empleados no tendrán el impacto de Ganancias en sus salarios.Luego le siguen Córdoba con 20.311, Santa Fe (19.309), Mendoza (8.977), Entre Ríos (6.349), Tucumán ( 5.936), Neuquén ( 5.295), Chubut ( 4.879), Río Negro (4.383), Salta, Misiones (3.414), Salta (3.060) y La Pampa (3.047).La nómina de los asalariados beneficiados en las distintas provincias se completa con Corrientes (2.999), San Juan (2.987), San Luis (2.615), Jujuy (2.267), Formosa (2.079), Chaco (2.034), Santiago del Estero (1.833), Catamarca (1.814), Santa Cruz (1.562) y La Rioja (1.489).Dos semanas atrás, el ministro Massa, en acuerdo con la Confederación General del Trabajo (CGT), había eximido del pago de Ganancias a una serie de adicionales de convenio,Entre los conceptos que tendrán un impacto positivo en los salarios se encuentran los bonos por productividad, fallo de caja y conceptos de similar naturaleza; la retribución por movilidad, viáticos y otras compensaciones análogas, las horas extras, adicionales por turno rotatorio y similares.Ese acuerdo favoreció a 135.657 trabajadores entre maestros, policías y fuerzas de seguridad, 101.325 empleos del sector industrial, 81.504 trabajadores de la salud y servicios auxiliares a la salud del sector privado, 74.925 empleados del transporte y 50.078 del comercio.Esta mejora salarial fue ponderada por el secretario general de la CGT, Héctor Daer, quien destacó "la decisión política y económica" del gobierno nacional "con un sentido muy claro en favor de recuperar poder adquisitivo" de un sector importante de los trabajadores y trabajadoras.."Más de 600.000 trabajadores serán beneficiados a partir de esta decisión, que representa un aumento del salario real y un avance en favor de los asalariados", señaló Daer a través de su cuenta de twitter.