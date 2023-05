Cinco fórmulas compiten por la gobernación de Tierra del Fuego

El gobernador Gustavo Melella irá por la reelección y competirá con otras cuatro fórmulas opositoras / Foto: Archivo.

#Elecciones2023 🗳 El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, dijo: "Acá no hay grietas y ustedes lo pueden ver en nuestra lista de legisladores. Yo creo en la unidad de los fueguinos, en la paz social y política que hemos recuperado y que se vio en este proceso" pic.twitter.com/YfMqitwA90 — Agencia Télam (@AgenciaTelam) May 14, 2023

Veinticinco agrupaciones El Juzgado Electoral de la provincia informó oficialmente que un total de 25 agrupaciones políticas (entre alianzas y partidos individuales) presentaron candidaturas en las diferentes categorías.



Con ello, se estima una proyección de 45 boletas en los cuartos oscuros de Ushuaia, 46 en los de Río Grande y 35 en los de Tolhuin.



Además, habrá 15 listas de postulantes a diputados provinciales, 20 a concejales de Ushuaia, 11 a concejales de Tolhuin y 19 a concejales de Río Grande.

El gobernador de Tierra del Fuego,y afirmó que en el distrito "no hay grieta" y que cree en la "paz social"."Acá no hay grietas y ustedes lo pueden ver en nuestra lista de legisladores, donde hay referentes de Forja, radicales, peronistas e independientes. Yo creo en la unidad de los fueguinos, en la paz social y política que hemos recuperado y que se vio en este proceso electoral", señaló el mandatario después de votar por la mañana de este domingo en el Colegio Polivalente de la ciudad de Río Grande.En la misma línea, Melella definió a la campaña en la provincia como "corta pero con mucha tranquilidad y mucha paz"."Hubo mucho respeto y eso es lo que más vale", agregó.Por otra parte, el gobernador negó que el subrégimen de promoción industrial vigente en la provincia se encuentre en riesgo y respondió las críticas que se le hacen a la provincia desde el ámbito nacional por los beneficios que recibe., señaló.También destacó que la provincia se encuentra en un lugar geoestratégico del mundo, al expresar: "Si no, fíjense cómo invierte Chile en el sur o Gran Bretaña a pesar de que lo hace ilegalmente en las Islas Malvinas. Es porque estamos en una zona estratégica"."Pero además Tierra del Fuego aporta mucho al país: somos la segunda cuenca gasífera más importante, tenemos energías renovables, economía del conocimiento, pesca y turismo. A veces tenemos el problema de no poder comunicarlo mejor", completó.A su vez, sostuvo que la provincia "tiene que seguir creciendo y recuperando empleo en los próximos años. Si ganamos tenemos desafíos como el acceso a la tierra y la vivienda, que es un gran problema y debemos hacer una gran transformación educativa", subrayó.E indicó que la elección en su provincia no se vincula con los comicios nacionales: "Son distintas. Hoy se elige gobernador y en octubre votaremos el presidente que los fueguinos quieran".Las elecciones de Tierra del Fuego comenzaron este domingo pasadas las 8 en la gran mayoría de los 56 establecimientos educativos afectados a los comicios sin que se registraran mayores inconvenientes en la conformación y apertura de las mesas electorales, confirmaron a Télam fuentes del Juzgado Electoral de la Provincia.El acto eleccionario comenzó todavía de noche en la provincia más austral del país, en medio de condiciones climáticas favorables para la época del año, con temperaturas sobre cero y sin precipitaciones en todo el territorio provincial.En la ciudad de Ushuaia, la capital provincial, se registran temperaturas de tres grados, viento en calma y cielo algo nublado, mientras que en Río Grande la temperatura es algo menor (0,3 grados sobre cero) con cielo despejado y viento de 5 kilómetros por hora.Las autoridades del comando electoral supervisaron el operativo que comenzó el sábado con la distribución de urnas y las pruebas de comunicación informática y siguió este domingo a la mañana en cada escuela con la conformación de las mesas y la disposición de las boletas en cada cuarto oscuro.Melella -un radical K, líder del partido Forja y aliado del presidente Alberto Fernández- buscará su reelección en el cargo a través de una alianza con los intendentes de Ushuaia, Walter Vuoto; de Río Grande, Martín Pérez (ambos pertenecientes a La Cámpora) y de Tolhuin, Daniel Harrington, del PJ.Melella compite con el actual diputado Héctor Stefani, del PRO, y con el senador radical Pablo Blanco, que se presentará por Juntos por el Cambio (JxC).La oferta opositora también incluye a Republicanos, el partido de Javier Milei, que postula a la pastora evangélica Andrea Altamirano como candidata a la gobernación, y a Zulma Fernández del Frente de Izquierda.Los 147.064 fueguinos en condiciones de votar eligen al gobernador y vice para cumplir el noveno período institucional de la historia de la provincia, mientras que también están en juego tres intendencias, 15 bancas de diputados provinciales y 24 de concejales municipales.La Justicia habilitó 499 mesas electorales, de las que 218 se encuentran en Ushuaia, 251 en Río Grande, 19 en Tolhuin, 7 en la Antártida, 2 son para ciudadanos extranjeros y 2 para las personas privadas de la libertad.La veda electoral comenzó el viernes a las 8 y finalizará hoy a las 21, cuando recién se conocerán los primeros datos oficiales del escrutinio.La provincia más joven del país (creada en 1991) y la de menor población (con 190 mil habitantes, representa el 0,5% del padrón nacional) adelantó las elecciones en cumplimiento de su Constitución que obliga a desdoblarlas de los comicios nacionales, aunque Melella salió de la tradición de realizar los comicios a mediados de junio y los convocó para un mes antes.En la ciudad de Ushuaia, el intendente Walter Vuoto (perteneciente a La Cámpora) en fórmula con su secretaria de Obras Públicas, Gabriela Muñiz Siccardi, busca su tercer mandado consecutivo luego de la reforma de la Carta Orgánica municipal producida el año pasado.Vuotoentre ellos uno de JxC, el concejal Tomás Bertotto y otro de Somos Fueguinos, un partido local liderado por la ex diputada Liliana Fadul.En tanto en la ciudad de Río Grande, el intendente Martín Pérez (de La Cámpora) también busca ser reelecto tras competir contra otras cinco candidaturas, entre ellas una de JxC, una del PRO, una de Republicanos y otra del FIT.La presentación como primer candidato a diputado provincial del referente de Juntos por el Cambio Federico Sciurano, dentro del espacio kirchnerista que lidera el actual gobernador Gustavo Melella, constituyó laSciurano, un, cumple actualmente su mandato como diputado provincial dentro del bloque de la UCR y se lo considera un integrante activo de Juntos por el Cambio (JxC).Sin embargo, en la presentación de listas que concluyó el jueves a las 23.59, de cara a las elecciones provinciales del 14 de mayo, Sciurano aparece como primer candidato de Concertación Forja, el espacio kirchnerista que lidera el gobernador Melella.De hecho, la misma nómina postula en segundo lugar a la peronista Miriam Martínez y en tercero a Federico Greve, actual diputado oficialista y hombre de confianza del mandatario provincial.A partir de entonces, Melella había tenido distintos guiños públicos, cuando destacó la labor legislativa de Sciurano e incluso lo “invitó” a incorporarse a su espacio."El gobernador me convocó para pensar una realidad en el corto y mediano plazo, dentro de una lista con distintas miradas, con un objetivo apuntado a Tierra del Fuego y es por eso que he tomado la decisión de estar en Forja", subrayó hoy el ex referente de JxC en declaraciones a medios fueguinos.En ese sentido, afirmó.También dijo que "al gobernador lo conozco hace muchos años y siempre hemos tenido una relación de respeto. La realidad de la Argentina es que las miradas absolutistas nos están haciendo fracasar”, agregó.Sciurano estaba enrolado actualmente en “Evolución”, el partido de Martín Lousteau, aunque también estuvo presente en la conferencia brindada en Ushuaia por el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y a través de sus redes sociales criticó medidas del gobierno nacional como el pedido de enjuiciamiento a los miembros de la Corte Suprema de Justicia.Por su parteSin embargo, el gobernador y Sciurano tuvieron coincidencias públicas en materias como la defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas y el régimen de promoción industrial vigente en la provincia.