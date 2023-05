Nicolás Paz se sumó a Garnacho y no jugará por Argentina el Mundial Sub 20

Nicolás Paz (@AFA).

El volante Nicolás Paz tampoco será cedido para jugar por el seleccionado argentino que dirige Javier Mascherano el Mundial Sub 20 que comenzará en el país el 20 de mayo, según se lo confirmó al jugador el Real Madrid, donde el nacido en Tenerife juega en la filial Castilla que está a punto de ascender a segunda división en España.Ese es el principal motivo por el queDe esta manera el hijo del exdefensor del seleccionado argentino en el Mundial de Francia 1998 surgido en Newell's Old Boys, el bahiense Pablo Paz, se sumó al uruguayo Alvaro Rodríguez y el brasileño Vinicius Tobías, que también fueron negados por la entidad "merengue" a sus respectivas selecciones.Así, "Nico" Paz se convierte en la segunda baja confirmada del seleccionado argentino, ya que la semana pasada también fue negado el delantero de Manchester United Alejandro Garnacho, en la misma jornada en la que el club inglés anunció simultáneamente que le renovaba el contrato por cinco años, hasta 2028.Garnacho, que al igual que Paz tiene 18 años, pese a troncharse esa posibilidad de ponerse la camiseta argentina (también nació en España), además de la renovación de su contrato tuvo otra buena noticia en las últimas horas, que celebró "a todo vapor" en el lujoso restaurante Victor's, de Manchester.Es que el nacido en Madrid el 1 de julio de 2004 será padre por primera vez junto a su pareja, Eva García, de un varón al que bautizarán Enzo, y por ello realizaron una fiesta en la que la sorpresa era que al romperse una "piñata" iba a quedar revelado el sexo del futuro bebé.Mientras tanto, tpor el club inglés.en la que Argentina no iba a intervenir porque había quedado eliminada en el Sudamericano de Colombia y finalmente lo hará por convertirse en organizador tras bajar la FIFA la sede de Indonesia por cuestiones políticas.