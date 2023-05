El valor del periodismo científico y su rigor profesional, un saldo que nos dejó la pandemia

Foto: Camila Godoy

Pandemias y colapso climático: desafíos que enfrentamos y el rol del periodismo científico

Un saldo que nos dejó la pandemia de coronavirus es el valor del periodismo científico, que puede contar historias con basamento en los hechos, tal uno de los conceptos vertidos este domingo durante el diálogo "Pandemias y colapso climático, los desafíos que enfrentamos como humanidad y el rol del periodismo científico", organizada por Télam, en el marco de la 47a. Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.Con nutrida presencia de un auditorio diverso,-escritor e integrante de la Red Argentina de Periodismo Científico (RAdPC)- y Valeria Román, -autora, capacitadora y periodista integrante de la RAdPC.alertaron los expositores, quienes repasaron el lugar del periodismo científico y de la buena información, como punto de partida para tomar buenas decisiones.para comprender algunos de los desafíos todavía vigentes desde la aparición del Covid-19.En su primera intervención, de Ambrosio repasó los puntos de contacto entre la pandemia y la crisis climáticas, aunque también señaló algunas diferencias entre los dos fenómenos.describió en tanto Ambrosio y alertó que, como en todos los ámbitos, hay intereses. "Esto sucede incluso del lado de los buenos, no solo de aquellos que sólo buscan el negocio", detalló.durante la charla, que también se transmitió en modo online a través de Télam Digital.En ese contexto, Concina valoró el trabajo colaborativo que apareció también como respuesta para combatir el Covid y destacó la creación de Confiar, programa elaborado entre el Conicet y Télam para aportar información precisa, rigurosa y de calidad para hacer frente a la infodemia., para abordar otro aspecto relevante a la hora de encontrar similitudes entre la Covid-19 y las problemáticas alrededor del clima.Mientras era incesante la presencia de infancias y adolescencias en los pasillos del pabellón azul de la Feria del Libro, en medio de una tarde lluviosa en la Ciudad de Buenos Aires, Román, de Ambrosio y Concina reiteraron el aporte científico también para desarrolla un pensamiento crítico tanto de las lecturas fáciles como de las potenciales soluciones."Hay que saber que no todo profesional con un título puede dar buena información", afirmó Román. En coincidencia, De Ambrosio entregó un ejemplo para comprenderlo: "Es todo un drama la llegada de los médicos-influencers que muchas veces no entregan buena información".A la vez, de Ambrosio sostuvo que "nuestra responsabilidad es con las lectoras, los lectores y la audiencia".Para reforzar la idea,Mientras en la pantalla de fondo se podía ver la ya histórica foto sobre una calle empedrada con la frase "La vacuna somos todos", Román dijo que para la ciudadanía es importante "interesarse y empoderarse para poder definir que decisiones tomar en torno a la salud, en este caso".Antes de la finalización del primer domingo de la Feria, que se inauguró el jueves pasado,Durante la charla que se extendió por alrededor de una hora, también se dieron algunas alertas para detectar cómo identificar cuándo una información que se presenta como científica no lo es. "Si bien es difícil y demanda mayor atención dilucidar si algo es verdadero o no, es importante preguntarse que evidencia hay detrás para saber si la recomendación es eficaz y seguro", dijo la docente Valeria Román., al tiempo que señalaron la importancia de revisar las fuentes, los ensayos clínicos y las estadísticas como algunas aproximaciones para poder evitar información falsa o engañosa.También destacaron que muchas veces se busca generar empatía desde casos particulares, como la remanida frase de "a mi tía le sirvió". En este punto, Román aclaró que lo "anecdótico no es evidencia"."Una clave es poder ver que autoridad regulatorio aparece para autorizar aquello que se señala, como en la Argentina puede ser la Anmat", repasó la capacitadora.En ese sentido,Para lograr ese objetivo, de Ambrosio también sostuvo que es necesario "un buen periodismo que no tenga conflicto de intereses, que solo se dedique a investigar e informar sin tener vínculos con, por un ejemplo, un laboratorio o alguna industria".Con algunas preguntas y comentarios, el público presente se acercó a los oradores una vez finalizada la charla que forma parte del ciclo de diálogo organizadas por la agencia Télam hasta el 15 de mayo, fecha en la que concluye la Feria del libro."Me quedo pensando en el hecho de cuestionar", le dijo una de las participantes a Román, como una suerte de resumen de la conversación.