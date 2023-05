Sadin: "ChatGPT es un movimiento civilizatorio de profundas consecuencias antropológicas"

Éric Sadin expuso acerca de la inteligencia artificial en la Feria del Libro. / Foto: Camila Godoy

"Las tecnologías de poder combinatorio tienen el poder de sugerirnos acción y de decirnos qué es verdad y qué no. Y eso es peligrosísimo porque la idea de verdad tiene un efecto performático, influye en aquello que decidimos hacer” ÉricSadin

El auditorio Carlos Gorostiza repleto para escuchar al filósofo francés. / Foto: Camila Godoy

Sadin: “Necesitamos menos periodismo y más pensamiento". / Foto: Camila Godoy

Ante una sala colmada, con un tono encendido y espíritu performático, el filósofo francésse presentó en la Feria del Libro de Buenos Aires y, en una intervención de carácter urgente, llamó a cuestionar el avance indiscriminado y acelerado de la inteligencia artificial en distintas áreas de nuestras vidas, un fenómeno que no dudó en considerar como un “movimiento civilizatorio”:, analizó el autor de, todos publicados por Caja Negra. En esa misma línea, marcó en qué medida la llegada de ChatGPT, la tecnología de Inteligencia Artificial generativa, implica un quiebre:Para Sadin, la relación con la instrucción se metió en nuestra relación con el lenguaje y aporta a la “abyección civilizatoria”, que nos aleja de “hacer, de crear, de la política, de la lucha y de todo lo que exceda dar instrucciones”.Con la frescura y el desparpajo de un estrella de rock y ante una larga fila de personas que se agolpó en la puerta de la sala Carlos Gorostiza, el filósofo fue el primero en ingresar. En ese preciso momento fue abordado por una empleada de la Feria que le consultó sule espetó con amabilidad el filósofo, quien en el marco de la charla que dio minutos después,Bajo el título, Sadin expuso durante más de una hora y orientado por las preguntas del periodista Facundo Carmona. Se disculpó por no poder expresarse en castellano sobre “un tema tan relevante para el lenguaje” y dedicó el primer tramo de su intervención a recordar al periodista argentino, quien falleció en París en abril., dijo, emocionado, ante el público.Después, Sadin, se metió de lleno en el tema más urgente para el pensamiento y las ciencias sociales: la aparición de ChatGPT y su impacto en la educación, en el mercado laboral y en el presente más urgente., sostuvo sobre el rol de la filosofía ante semejante coyuntura.Sadin consideró que los tiempos se aceleraron entre octubre de 2021, cuando Mark Zuckerberg difundió, y diciembre de 2022 cuando, puntualizó.Para Sadin, ya no son sistemas que organizan mejor las acciones para la vida humana sino que les podemos encargar. El cambio es de tal magnitud que considera queAl ser consultado por la solicitada firmada hace un mes por magnates comoe intelectuales comoen la que pidieron una pausa en el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA), Sadin recurrió a su desparpajo e ironía para responder:Sadin entiende que¿Qué hacer ante este panorama?, dijo.Sadin cerró su presentación en la Feria del Libro con un llamado para despabilar a la sociedad civil: