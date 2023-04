En las vísperas de sus 80 años Hugo Fattoruso aseguró: “Tuve mucha suerte en la vida”

Hugo Fattoruso. /Foto: prensa.

Su trayectoria

El músico festejará en Buenos Aires y Montevideo. /Foto: prensa.

El músico uruguayo Hugo Fattoruso, eslabón preciado de la música popular uruguaya, en una entrevista de retrospectiva con Télam Radio habló sobre su trayectoria, hizo un recorrido década por década, y explicó: “No soy un virtuoso, soy un baquiano porque me doy maña. Si tocara boleros o baladas no tengo que estudiar nada, me voy a tomar mate, pero yo toco unos temas que mi mano tiene que estar en forma de la mejor manera como un futbolista”Este será un año de festejos por las ocho décadas del multinstrumentista que vivió en Argentina, Nueva York y Brasil y que visitará el país para darHugo FattorusoFattoruso en conversación telefónica desde su casa de Montevideo contó: “Me agarran estudiando porque nos vamos a presentar con “Ha Dúo” con Albana Barrocas junto a la fantástica orquesta Juan De Dios Filiberto, el nueve de Agosto en el Centro Cultural Kirchner. Estoy arreglando a mi manera y después los termina Roberto Giordano”.“Soy un atrevido porque también hago arreglos y yo no estudié eso, con la ayuda de sonidos virtuales uno puede ir grabando e imaginarse que tocaran las cuerdas, los violines, trompeta, trombón, flauta en un tema, yo lo voy armando en un secuenciador. Después le llevo todo al sastre Roberto Giordano amigo de hace mil años”, confesó el fundador de “Rey Tambor”.. Desde chico tocaba en acordeón en los cumpleaños, mientras comíamos sanguchitos y ensalada rusa. Mi mamá era tejedora de escarpines y mantas mientras escuchaba la Radio Clásica donde pasaban zarzuelas y óperas: Chopin, Beethoven, Brahms y mi viejo arreglaba radios y tocadiscos donde sonaba Louis Armstromng, Glenn Miller, Ella Fitzgerald”.“A mi desde chico la música se me metió en todos los poros porque en mi casa sonaban las paredes. Yo me crié con música con riqueza sin desmerecer pero hoy agarras un rap hoy en día y es lo mismo que el otro, todo lo mismo”Al tiempo que Fattoruso recordó su paso por “Los Shakers”: “hicimos daño alguno, éramos inocentes e intentamos imitar algo inimitable que eran “Los Beatles” en ese estilo, te dejan de boca abierta. Mis favoritos eran sus canciones no ellos. Lennon escribía una letras de la gran flauta y el zurdo Paul, también. Impresionantes”.“ Voy a festejar mis ochenta con música, con mis hijos: Francisco, Alex, Luanda y Christian y mis nietos Nicolás y Santiago que van a tocar y cantar, aunque no son músicos y con los queridos que me acompañaron en todas mis aventuras, esfuerzos y grabaciones: Laura Canoura, Leo Maslíah, el quinteto barrio Opa, quinteto barrio Sur, cuarteto “Rey Tambor”, con algunos de los niños del coro nacional del Sobre, “Trío Oriental”, el cuarteto montevideano con “Pitufo Lombardo”, Albana Barrocas, Yahiro Tomohiro desde Japón por esta gran unión que tenemos desde hace 17 años”.Al hablar sobre la distinción musical que recibió del Grammy Latino en 2019 el artista develó: “Tuve suerte porque me eligieron, no podía hacer nada, les voy a contar algo que no se sabe, sonó el teléfono en 2018 y me dijeron :“hola habla Albaroa, el director de Grammy Latino” y yo pensé que me estaban cargando y le digo: “mucho gusto”, me contesta: “Le quiero anunciar que lo hemos elegido como ganador del Grammy y se lo vamos a entregar aquí en Estaos Unidos, bla bla.”, les dije que no podía ir porque tenía algo importante en Uruguay y que si era mío que me lo guardaran un año, tuvieron que consultar con la directiva y prometí que no le iba a contar ni a mi madre ni a mis hijos”.Por último afirmó: “Ser músico es mi pasión pero profesión a la vez, es una combinación increíble, yo vivo de mi trabajo. En mi vida he trabajado de distintas cosas para pagar el alquiler y las necesidades, el techo, el agua caliente y la cuenta de la luz. He trabajado como mecánico, fotógrafo, limpiador de un restaurante y como mensajero de moto. Cuando se puso bravo con la música hubo que conseguir otros trabajos. Hoy sigo con la cabeza gacha dándole al pedal porque tengo muchos compromisos”.