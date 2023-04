Denunciaron hechos de vandalismo en la fachada de una unidad básica del PJ porteño

El frente de la unidad básica "Tato Contissa".

Militantes de la unidad básica "Tato Contissa" de la Comuna 5 de la ciudad de Buenos Aires denunciaron este domingo, yFrente a ese acto de vandalismo,en el mismo sitio, ubicado en Avenida Pavón 4170 del barrio porteño de Boedo."Para nosotros el vandalismo es muy agraviante porque tenemos un trabajo de 20 años en ese local, con un desarrollo social muy intenso, y tenemos un comedor", lamentó el secretario general de la Agrupación Compañerxs e integrante del Partido Justicialista de CABA, Carlos Benítez.En diálogo con Télam"En la puerta no quedó claro, pero quisieron hacer la 'K' de kirchnerismo y al lado la 'SS'", explicó sobre la presunta evocación de esa pintada a la organización policial de la Alemania nazi.Benítez denunció la "cobardía" y "grado de impunidad" de los autores, quienes, dijo, "seguramente lo hicieron a la noche"."Nos duele mucho", dijo y explicó que si bien en el barrio de Almagro, también perteneciente a la Comuna 5, ya hubo hechos de esas características; es "la primera vez que sucede en Boedo".Además"La derecha más reaccionaria y su brazo mediático han inoculado en una buena parte de nuestro pueblo el odio como forma de expresarse", expresó la Agrupación Compañerxs en un comunicado.Ante el hecho, Benítez indicó que están llamando a "todas las fuerzas" del Frente de Todos (FdT) para "restaurar el cartel" y para "que este tipo de gente entienda que no nos vamos a esconder, no vamos a callarnos y vamos a denunciarlos".También reseñó que hace 11 años le cambiaron el nombre a la unidad básica en "homenaje" al fallecido periodista Néstor "Tato" Contissa, quien murió en enero de 2012 y a quien el dirigente destacó como a uno de los "impulsores" de la Ley de Medios de Servicios de Comunicación Audiovisual.