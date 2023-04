Mujeres funcionarias y el PJ nacional repudiaron "descalificaciones y agravios" contra Tolosa Paz

Foto: Victoria Gesualdi (archivo).

Funcionarias del Gobierno repudiaron las "descalificaciones y agravios" contra la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, que atribuyeron al periodista Horacio Verbitsky por diversas manifestaciones escritas y radiales, y advirtieron que "la violencia machista no puede permitirse en ningún ámbito".La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia,, escribió desde su cuenta de Twitter: "Expreso mi profundo repudio a las expresiones violentas y machistas de Horacio Verbitsky sobre Victoria Tolosa Paz"."Referirse a ella como 'Protegida', 'Chica plástica' o 'Madame Albistur' es buscar humillar y denigrar para descalificar. Violencia brutal", tuiteó la funcionaria y agregó el hashtag "#BastadeViolenciaPolitica".La portavoz de la Presidencia,, se sumó a los repudios y planteó desde sus redes que "la violencia política contra Victoria Tolosa Paz ejercida por Horacio Verbitsky es la mayor expresión de la misoginia y el machismo" desplegada "por quienes alguna vez fueron periodistas y hoy luchan descaradamente por sostener los privilegios del sistema patriarcal que los entronizó".Entrada la noche se pronunció sobre el episodioal expresar su "repudio" a las "frases utilizadas por el periodista Horacio Verbitsky para referirse a Victoria Tolosa Paz", y cuestionó el uso de expresiones como 'Madame Albistur', 'Chica Plástica' y 'Protegida'.En relación al artículo "Apotegmas peronistas", publicado el domingo 23 de abril en el portal El Cohete a la Luna, el PJ manifestó su repudio pero además exigió "al periodista y al medio sus más enérgicas disculpas".El pronunciamiento partidario objetó asimismo que el periodista haya escrito que Tolosa Paz piensa "demasiado grande", y advirtió sobre cuál podría ser el sentido de esa frase: "Si sos mujer y pretendés disputar poder, ocupar un cargo público o alzar tu voz, parece ser que tus aspiraciones son desmedidas y tus pensamientos desubicados y exagerados"."Ese tipo de acciones no hacen más que consolidar y legitimar las condiciones estructurales de desigualdad y violencia por razones de género, con el único objetivo de acallar y limitar el protagonismo de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad", concluyó el PJ, que encabeza el presidente Alberto Fernández.En tanto, la socióloga e historiadora feministase dirigió a los profesionales de la comunicación para exhortar a "no degradar" a las mujeres candidatas con "expresiones violentas"."Oponerse a alguna candidatura femenina no puede significar lenguaje humillante. ¡Nos asiste un derecho!", remarcó Barrancos desde las redes sociales, en alusión a los dichos de Verbitsky sobre Tolosa Paz.Finalmente,, que agrupa a funcionarias del Estado nacional, emitió un comunicado en el que manifestó su repudio a "la descalificación y los agravios" dirigidos a Tolosa Paz "por parte de Horacio Verbitsky".El espacio conformado por mujeres con responsabilidades de gestión en el Ejecutivo agregó desde Twitter: "Vamos a insistir una y mil veces: no permitiremos la violencia machista en ningún ámbito, tampoco en el debate público ni en la política"."Desde el Estado y cada ámbito de nuestra sociedad nos organizamos por una vida libre de violencias y con equidad de género", insistieron y recordaron que "el periodismo tiene una responsabilidad inmensa en ese sentido".Consultado por Télam, Verbitsky aseguró que "ironías como las de la 'Chica Plástica' les he dedicado a centenares de varones, como 'el Hermano' al (exsenador) Eduardo Menem, 'Felipe Solo' (al exgobernador bonaerense) Felipe Sola, 'Micky Vainilla' a (Miguel Ángel) Pichetto, 'Papa Noel' a (Emilio) Pérsico o 'El esposo de la señora Pertiné' al expresidente Fernando De la Rúa".Y al referirse a su labor en los medios, Verbitsky sostuvo que decir que a él lo "entronizó el sistema patriarcal" es una "demostración" de fallos en la memoria, mientras que describirlo como alguien que "alguna vez fue periodista" significa apenas "un chiste", en una frase en respuesta a la portavoz presidencial.